Центр TRAFALGAR В Санкт-Петербурге приглашает взрослых на курсы английского языка.

Мы используем разговорную методику обучения ESL (English as a Second Language).

Это значит, что большая часть времени на занятии (70% – 80%) отводится на практику общения и восприятия речи на слух. Именно эти навыки необходимы для применения английского на практике в реальной жизни (в путешествии, на работе, учебе в иностранном вузе).