Trafalgar

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

16800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Центр TRAFALGAR В Санкт-Петербурге приглашает взрослых на курсы английского языка.

Мы используем разговорную методику обучения ESL (English as a Second Language).
Это значит, что большая часть времени  на занятии (70% – 80%) отводится на практику общения и восприятия речи на слух. Именно эти навыки необходимы для применения английского на практике в реальной жизни (в путешествии, на работе, учебе в иностранном вузе).

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс для взрослых 48 ч. 16800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Новоизмайловское, метро Парк Победы, Бассейная улица, дом 7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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