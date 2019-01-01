Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
16800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
350 ₽/ак.час
Центр TRAFALGAR В Санкт-Петербурге приглашает взрослых на курсы английского языка.
Мы используем разговорную методику обучения ESL (English as a Second Language).
Это значит, что большая часть времени на занятии (70% – 80%) отводится на практику общения и восприятия речи на слух. Именно эти навыки необходимы для применения английского на практике в реальной жизни (в путешествии, на работе, учебе в иностранном вузе).
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс для взрослых
|48 ч.
|16800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Новоизмайловское, метро Парк Победы, Бассейная улица, дом 7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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