Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
15800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
27 лет мы работаем в области обучения иностранным языкам и образования за рубежом.
За эти годы мы собрали у себя прекрасных преподавателей – высочайшей квалификации и с бесценным опытом.
Центр VERA не закрывался, не распадался, не делился и не переименовывался – и это лучшее подтверждение нашей стабильности и надежности.
За время нашей работы мы обучили около 10000 человек.
Присоединяйтесь!
Мы – партнёры Международной ассоциации языковых центров IALC, в которую входят языковые школы и профессиональные агентства по образованию за рубежом со всего мира, отличающиеся высоким уровнем обучения и работы, а также является авторизованным агентом организации Quality English, объединяющей высококвалифицированные школы и центры по преподаванию английского языка для иностранцев.
Наш центр предлагает большой выбор курсов подготовки к IELTS, TOEIC Institutional Programme, TOEFL: в мини-группах 4 – 6 человек, вдвоём по выгодной цене, мастер-классы, пробный экзамен, а также индивидуальные занятия с преподавателем.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|42 ч.
|15800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Маяковская, Литейный пр. 51
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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