27 лет мы работаем в области обучения иностранным языкам и образования за рубежом.

За эти годы мы собрали у себя прекрасных преподавателей – высочайшей квалификации и с бесценным опытом.

Центр VERA не закрывался, не распадался, не делился и не переименовывался – и это лучшее подтверждение нашей стабильности и надежности.

За время нашей работы мы обучили около 10000 человек.

Присоединяйтесь!

Мы – партнёры Международной ассоциации языковых центров IALC, в которую входят языковые школы и профессиональные агентства по образованию за рубежом со всего мира, отличающиеся высоким уровнем обучения и работы, а также является авторизованным агентом организации Quality English, объединяющей высококвалифицированные школы и центры по преподаванию английского языка для иностранцев.

Наш центр предлагает большой выбор курсов подготовки к IELTS, TOEIC Institutional Programme, TOEFL: в мини-группах 4 – 6 человек, вдвоём по выгодной цене, мастер-классы, пробный экзамен, а также индивидуальные занятия с преподавателем.