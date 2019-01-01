Vera

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

15800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

27 лет мы работаем в области обучения иностранным языкам и образования за рубежом.
За эти годы мы собрали у себя прекрасных преподавателей – высочайшей квалификации и с бесценным опытом.
Центр VERA не закрывался, не распадался, не делился и не переименовывался – и это лучшее подтверждение нашей стабильности и надежности.
За время нашей работы мы обучили около 10000 человек.
Присоединяйтесь!

Мы – партнёры Международной ассоциации языковых центров IALC, в которую входят языковые школы и профессиональные агентства по образованию за рубежом со всего мира, отличающиеся высоким уровнем обучения и работы, а также является авторизованным агентом организации Quality English, объединяющей высококвалифицированные школы и центры по преподаванию английского языка для иностранцев.

Наш центр предлагает большой выбор курсов подготовки к IELTS, TOEIC Institutional Programme, TOEFL: в мини-группах 4 – 6 человек, вдвоём по выгодной цене, мастер-классы, пробный экзамен, а также индивидуальные занятия с преподавателем.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 42 ч. 15800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный, метро Маяковская, Литейный пр. 51 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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