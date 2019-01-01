Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
11200 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Подготовка к международным и российским экзаменам в языковой школе-клубе «ВИОЛА» — ваш лучший выбор!
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Тесты, необходимые для поступления в университеты за рубежом IELTS и TOEFL
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Кембриджские экзамены, подтверждающие уровень владения языком для учебы и работы за рубежом KET, PET, FCE, CAE, CPE.
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Российские экзамены ОГЭ и ЕГЭ.
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Кембриджские экзамены для школьников KET, PET, FCE for Schools.
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Экзамены для обучения за рубежом SAT, GMAT, GRE и GCSE.
Почему следует выбрать именно нас:
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С 2009 года языковая школа «ВИОЛА» — центр подготовки к международным экзаменам Cambridge English.Мы тщательно разрабатываем планы подготовки с учетом всех последних требований к сдаче Кембриджских экзаменов. Наши студенты обеспечены всеми пособиями и материалами,необходимыми для успешной сдачи тех или иных экзаменов, а квалификация преподавателей подтверждена британскими независимыми экспертами.
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Подбор формата занятий в соответствии с Вашими временными и финансовыми возможностями — индивидуально или в мини-группах, лично или дистанционно.
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По статистике студенты нашей школы неизменно сдают квалификационные экзамены, по меньшей мере, в два раза быстрее, чем слушатели аналогичных курсов.
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Мы — одна из немногих школ Санкт-Петербурга, осуществляющая подготовку студентов с любым начальным уровнем подготовки — будь то Elementary или Proficiency.
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Наши высокопрофессиональные преподаватели имеют превосходный подтвержденный опыт подготовки к международным и российским экзаменам.
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Практически все наши студенты с успехом сдают экзамены, получая необходимое для них количество баллов.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|11200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Сенной, метро Адмиралтейская, наб. р. Мойки, 58, оф. 400
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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