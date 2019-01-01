Подготовка к международным и российским экзаменам в языковой школе-клубе «ВИОЛА» — ваш лучший выбор!

Экзамены для обучения за рубежом SAT, GMAT, GRE и GCSE.

Кембриджские экзамены, подтверждающие уровень владения языком для учебы и работы за рубежом KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Тесты, необходимые для поступления в университеты за рубежом IELTS и TOEFL

Почему следует выбрать именно нас:

С 2009 года языковая школа «ВИОЛА» — центр подготовки к международным экзаменам Cambridge English.Мы тщательно разрабатываем планы подготовки с учетом всех последних требований к сдаче Кембриджских экзаменов. Наши студенты обеспечены всеми пособиями и материалами,необходимыми для успешной сдачи тех или иных экзаменов, а квалификация преподавателей подтверждена британскими независимыми экспертами.

Подбор формата занятий в соответствии с Вашими временными и финансовыми возможностями — индивидуально или в мини-группах, лично или дистанционно.

По статистике студенты нашей школы неизменно сдают квалификационные экзамены, по меньшей мере, в два раза быстрее, чем слушатели аналогичных курсов.

Мы — одна из немногих школ Санкт-Петербурга, осуществляющая подготовку студентов с любым начальным уровнем подготовки — будь то Elementary или Proficiency.

Наши высокопрофессиональные преподаватели имеют превосходный подтвержденный опыт подготовки к международным и российским экзаменам.