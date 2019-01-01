Виола

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

11200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Подготовка к международным и российским экзаменам в языковой школе-клубе «ВИОЛА» — ваш лучший выбор!

  • Тесты, необходимые для поступления в университеты за рубежом IELTS и TOEFL

  • Кембриджские экзамены, подтверждающие уровень владения языком для учебы и работы за рубежом KET, PET, FCE, CAE, CPE. 

  • Российские экзамены ОГЭ и ЕГЭ.

  • Кембриджские экзамены для школьников KET, PET, FCE for Schools.

  • Экзамены для обучения за рубежом SAT, GMAT, GRE и GCSE.

Почему следует выбрать именно нас:

  • С 2009 года языковая школа «ВИОЛА» — центр подготовки к международным экзаменам Cambridge English.Мы тщательно разрабатываем планы подготовки с учетом всех последних требований к сдаче Кембриджских экзаменов. Наши студенты обеспечены всеми пособиями и материалами,необходимыми для успешной сдачи тех или иных экзаменов, а квалификация преподавателей подтверждена британскими независимыми экспертами.

  • Подбор формата занятий в соответствии с Вашими временными и финансовыми возможностями — индивидуально или в мини-группах, лично или дистанционно.

  • По статистике студенты нашей школы неизменно сдают квалификационные экзамены, по меньшей мере, в два раза быстрее, чем слушатели аналогичных курсов.

  • Мы — одна из немногих школ Санкт-Петербурга, осуществляющая подготовку студентов с любым начальным уровнем подготовки — будь то Elementary или Proficiency.

  • Наши высокопрофессиональные преподаватели имеют превосходный подтвержденный опыт подготовки к международным и российским экзаменам.

  • Практически все наши студенты с успехом сдают экзамены, получая необходимое для них количество баллов.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 8 ч. 11200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Сенной, метро Адмиралтейская, наб. р. Мойки, 58, оф. 400 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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