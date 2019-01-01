Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
14900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.
Мы предлагаем изучение английского, французского, итальянского, испанского, чешского, арабского, китайского, турецкого языков.
В чем наши преимущества:
- огромный выбор программ для всех уровней и возрастов;
- гибкий график обучения - утром, днем, вечером, по будням и выходным;
- возможность обучения в группах, в паре и индивидуально;
- бесплатный открытый урок;
- бесплатное тестирование.
Предлагаем вам в нашем центре пройти подготовку к сдаче международных экзаменов IELTS, FCE, TOEFL.
Занятия проходят как в стандартных (5-10 человек) группах, так и в мини-группах (3-4 человека).
Вы можете выбрать удобные для вас дни недели.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|36 ч.
|14900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Звенигородская, Загородный пр., 27/21, 4-й этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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