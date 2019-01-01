Viva Lingua Group

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

14900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.

Мы предлагаем изучение английского, французского, итальянского, испанского, чешского, арабского, китайского, турецкого языков.

В чем наши преимущества:
- огромный выбор программ для всех уровней и возрастов;
- гибкий график обучения - утром, днем, вечером, по будням и выходным;
- возможность обучения в группах, в паре и индивидуально;
- бесплатный открытый урок;
- бесплатное тестирование.

Предлагаем вам в нашем центре пройти подготовку к сдаче международных экзаменов IELTS, FCE, TOEFL.

Занятия проходят как в стандартных (5-10 человек) группах, так и в мини-группах (3-4 человека).

Вы можете выбрать удобные для вас дни недели.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 36 ч. 14900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Звенигородская, Загородный пр., 27/21, 4-й этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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