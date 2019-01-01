Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.



Мы предлагаем изучение английского, французского, итальянского, испанского, чешского, арабского, китайского, турецкого языков.



В чем наши преимущества:

- огромный выбор программ для всех уровней и возрастов;

- гибкий график обучения - утром, днем, вечером, по будням и выходным;

- возможность обучения в группах, в паре и индивидуально;

- бесплатный открытый урок;

- бесплатное тестирование.

Предлагаем вам в нашем центре пройти подготовку к сдаче международных экзаменов IELTS, FCE, TOEFL.

Занятия проходят как в стандартных (5-10 человек) группах, так и в мини-группах (3-4 человека).

Вы можете выбрать удобные для вас дни недели.