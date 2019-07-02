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Помогаем заговорить на английском с 2015 года.
За это время мы обучили более 5,5 тысяч учеников.
Каждый месяц мы получаем отзывы, в которых ученики делятся историями пройденных собеседований в иностранные компании, удивительных путешествий и переезда за границу.
На наших уроках вы не услышите сложных терминов – мы просто и легко объясняем даже самые сложные правила. Даже если вам трудно давался английский, с нами вы убедитесь, что можете выучить язык. Обучение проходит онлайн в удобное время. Ежемесячно в школе обучаются более 200 учеников.
Присоединяйтесь и достигайте результата!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Стандарт Лайт
|18 ч ч.
|1699 за курс
|Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Полный Лайт
|20 ч ч.
|2299 за курс
|Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Стандарт Интенсив
|35 ч ч.
|2699 за курс
|Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Полный Интенсив
|39 ч ч.
|3999 за курс
|Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет VIP
|42 ч ч.
|9900 за курс
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Введенский, метро Спортивная, улица Блохина, д. 33
|не указано
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