WillSpeak

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

1699 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

567 ₽/ак.час

Помогаем заговорить на английском с 2015 года.

За это время мы обучили более 5,5 тысяч учеников.

Каждый месяц мы получаем отзывы, в которых ученики делятся историями пройденных собеседований в иностранные компании, удивительных путешествий и переезда за границу.

На наших уроках вы не услышите сложных терминов – мы просто и легко объясняем даже самые сложные правила. Даже если вам трудно давался английский, с нами вы убедитесь, что можете выучить язык. Обучение проходит онлайн в удобное время. Ежемесячно в школе обучаются более 200 учеников.

Присоединяйтесь и достигайте результата!

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Стандарт Лайт 18 ч ч. 1699 за курс
Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Полный Лайт 20 ч ч. 2299 за курс
Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Стандарт Интенсив 35 ч ч. 2699 за курс
Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет Полный Интенсив 39 ч ч. 3999 за курс
Марафон «Заговори за 1 месяц», пакет VIP 42 ч ч. 9900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Введенский, метро Спортивная, улица Блохина, д. 33 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!