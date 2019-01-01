Family

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3200 ₽/курс

Кол-во филиалов

3

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Наша школа обучает английскому языку детей, подростков, молодых людей и взрослых. В школе английского языка "Family" все преподаватели имеют высшее языковое образование, успешный опыт работы со студентами разного возраста, международные дипломы и языковую практику. В план курса также включены занятия с разными англоязычными гостями и преподавателями школы.
Обучение проходит в маленьких группах по 4-6 человек. Мы используем коммуникативную методику обучения, считающуюся наиболее эффективной и дающую гарантированный результат. Упор делается на говорение и слушание как преобладающие навыки при общении.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 3200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, микрорайон Новиковка, метро неизвестно, ул. Менделеева, 177 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Уфа, микрорайон Новиковка, метро неизвестно, ул. Менделеева, 177/7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Уфа, Кировский район, метро неизвестно, ул. Ленина, 26 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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