Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3200 ₽/курс
Кол-во филиалов
3
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Наша школа обучает английскому языку детей, подростков, молодых людей и взрослых. В школе английского языка "Family" все преподаватели имеют высшее языковое образование, успешный опыт работы со студентами разного возраста, международные дипломы и языковую практику. В план курса также включены занятия с разными англоязычными гостями и преподавателями школы.
Обучение проходит в маленьких группах по 4-6 человек. Мы используем коммуникативную методику обучения, считающуюся наиболее эффективной и дающую гарантированный результат. Упор делается на говорение и слушание как преобладающие навыки при общении.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|3200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Уфа, микрорайон Новиковка, метро неизвестно, ул. Менделеева, 177
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Уфа, микрорайон Новиковка, метро неизвестно, ул. Менделеева, 177/7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Уфа, Кировский район, метро неизвестно, ул. Ленина, 26
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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