Наша школа обучает английскому языку детей, подростков, молодых людей и взрослых. В школе английского языка "Family" все преподаватели имеют высшее языковое образование, успешный опыт работы со студентами разного возраста, международные дипломы и языковую практику. В план курса также включены занятия с разными англоязычными гостями и преподавателями школы.

Обучение проходит в маленьких группах по 4-6 человек. Мы используем коммуникативную методику обучения, считающуюся наиболее эффективной и дающую гарантированный результат. Упор делается на говорение и слушание как преобладающие навыки при общении.