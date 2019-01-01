КЛУБ "YOUR ALBION" - это место, где любой человек, независимо от профеcсии, возраста, наличия природных склонностей к языкам и даже независимо от того, изучали ли Вы английский язык ранее, МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Мы предлагаем курсы английского языка в Уфе для людей всех возрастов и с любым уровнем знаний. В школе английского языка "Family" все преподаватели имеют высшее языковое образование, успешный опыт работы со студентами разного возраста, международные дипломы и языковую практику. В план курса также включены занятия с разными англоязычными гостями и преподавателями школы.

Освоение иностранного языка через погружение ребенка в англоязычную среду с помощью разнообразных видов деятельности (письмо, общение, чтение, упражнения на логику и т.д.) и творческие занятия (рисование, лепка из пластилина, поделки и т.д.)

Языковая школа HELLO! - интенсивные курсы английского языка с погружением, и курсы иностранных языков: арабского, турецкого, французского, испанского, немецкого, итальянского, курсы английского языка для детей, подростков и взрослых.

Центр изучения иностранных языков предлагает большой выбор программ и форм обучения для взрослых и детей.

iSpeak» - это современная сеть языковых школ. Здесь Вас научат ГОВОРИТЬ на иностранном языке правильно со 100% результатом!

Вот уже более 14 лет Школа предлагает Вам широкий спектр образовательных услуг: курсы английского языка от начального до продвинутого уровня. Мы приглашаем Вас и Ваших детей на групповые, индивидуальные и корпоративные занятия, разработанные по проверенной временем коммуникативной методике, признанной во всем мире

Наши языковые курсы работают с 2011 года. Все преподаватели, являясь дипломированными специалистами языковых факультетов БГУ и БГПУ, постоянно повышают свою квалификацию – участвуют в стажировках за рубежом, сдают международные экзамены для преподавателей и имеют опыт работы от 5 до 20 лет.

Корпоративное обучение иностранным языкам – инвестиция в главный ресурс Вашей компании. Корпоративное обучение — один из признаков сильной компании, которая заботится о своих сотрудниках. Ваши сотрудники смогут успешно презентовать товар или услугу на иностранном языке, участвовать в международных выставках, уметь договариваться с новыми иностранными партнерами без переводчика

Курсы английского языка в Уфе — это хорошая альтернатива пустому времяпрепровождению. Все больше людей говорят на английском, и если будущий слушатель курсов планирует заграничные поездки или хочет воспользоваться сайтами знакомств с иностранными гражданами, а также думает о работе за границей, то необходимо начать изучение языка с курсов.

Тем более что практиковать язык можно постоянно, посредством просмотра фильмов, онлайн тренингов и переписки с иностранцами в социальных сетях.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка дают не только образовательную базу, они помогают проникнуть в культуру английского языка, лучше понять менталитет носителей английского, а также помогают в дальнейшем настроить самостоятельное обучение.

Но такой подход только у тех школ английского, где педагоги постоянно применяют современные методы обучения, а также совершенствуют свое мастерство на курсах повышения квалификации. А также это указывает на то, что на курсах применяются передовые методики по обучению.

При выборе курсов стоит обращать внимание на следующие детали:

желательно, чтобы в школе обучались только взрослые, потому что для взрослых составляется совершенно отличная от детской программа;

курсы должны предоставлять возможность практиковаться с носителями языка, то есть в стоимость курса входит оплаченное общение с носителем языка, сейчас это сделать не сложно и все общение проходит онлайн;

в группах должна быть малая численность народа;

хорошо, когда в программе есть короткие курсы, например, деловой лексики или письма, изучение сленга, или обзор отличий в общении носителей языка, живущих в разных странах;

обучение должно проходить короткими дистанциями с обязательным тестированием.

Изучение английского в Уфе — это правильный подход к самообразованию и организации свободного времени.

Сколько стоят курсы английского в Уфе

При выборе курсов стоит отдавать предпочтение тем, которые предлагают первый бесплатный урок и обязательное тестирование.

Снизить цену можно посредством предлагаемых купонов на скидку, акций, а также скидок, чтобы не пропустить интересные предложения, можно обзвонить понравившиеся курсы и уточнить, когда планируются такие мероприятия.

Ориентировочная стоимость составляет в среднем 3 500 руб.