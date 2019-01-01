Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
9500 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
В современном мире всё чаще и чаще требуется не просто знания английского языка, но и получение документа, их подтверждающего. Признанными документами во всем мире, в ведущих ВУЗах и корпорациях, являются сертификаты, получаемые при сдаче международных экзаменов по английскому языку.
В HELLO! Вы можете подготовиться к сдаче следующих международных экзаменов по английскому языку: FCE, CAE, IELTS, BEC, TOEFL, GMAT.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|32 ч.
|9500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Уфа, Кировский район, метро неизвестно, ул. Пушкина 85/1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Уфа, жилой район Черниковка, метро неизвестно, ул. Мира 14, БЦ "Книжка"
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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