В современном мире всё чаще и чаще требуется не просто знания английского языка, но и получение документа, их подтверждающего. Признанными документами во всем мире, в ведущих ВУЗах и корпорациях, являются сертификаты, получаемые при сдаче международных экзаменов по английскому языку.

В HELLO! Вы можете подготовиться к сдаче следующих международных экзаменов по английскому языку: FCE, CAE, IELTS, BEC, TOEFL, GMAT.