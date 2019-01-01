HELLO!

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

9500 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В современном мире всё чаще и чаще требуется не просто знания английского языка, но и получение документа, их подтверждающего. Признанными документами во всем мире, в ведущих ВУЗах и корпорациях, являются сертификаты, получаемые при сдаче международных экзаменов по английскому языку.

В HELLO! Вы можете подготовиться к сдаче следующих международных экзаменов по английскому языку: FCE, CAE, IELTS, BEC, TOEFL, GMAT.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 32 ч. 9500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, Кировский район, метро неизвестно, ул. Пушкина 85/1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Уфа, жилой район Черниковка, метро неизвестно, ул. Мира 14, БЦ "Книжка" ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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