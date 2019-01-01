Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
6840 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Центр изучения иностранных языков предлагает большой выбор программ и форм обучения для взрослых и детей.
Основные виды деятельности:
- Языковые курсы любой сложности;
- Общеобразовательная начальная школа;
- Подготовка переводчиков, обучение преподавателей;
- Подготовительные и развивающие курсы для детей;
- Начальная школа;
- Отдых и обучение за границей и в Башкирии.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|24 ч.
|6840 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Уфа, Советский район, метро неизвестно, ул. Братьев Кадомцевых, д. 6/2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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