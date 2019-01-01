Империя открытий

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

6840 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Центр изучения иностранных языков предлагает большой выбор программ и форм обучения для взрослых и детей.

Основные виды деятельности:

  • Языковые курсы любой сложности;
  • Общеобразовательная начальная школа;
  • Подготовка переводчиков, обучение преподавателей;
  • Подготовительные и развивающие курсы для детей;
  • Начальная школа;
  • Отдых и обучение за границей и в Башкирии.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 24 ч. 6840 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, Советский район, метро неизвестно, ул. Братьев Кадомцевых, д. 6/2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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