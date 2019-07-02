iSpeak

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

250 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

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Английский от 250 руб. в час!

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Упор на разговорный английский

Вы научитесь не просто разговаривать и писать. Вы будете свободно общаться за границей, находясь на улице, либо на бизнес-переговорах. Так-же вы сможете читать книги и смотреть фильмы в оригинальном переводе

iSpeak - крупнейшая сеть языковых школ в России

Международная сеть - крупнейшая сеть языковых школ - 40 филиалов с выверенной методикой преподавания иностранного языка и гарантией высокого качества услуг. Здесь вас научат ГОВОРИТЬ на английском языке правильно!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 250 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, Советский район, ул. Революционная, 107 не указано Записаться на урок

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