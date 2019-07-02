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|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|250 за курс
|Адрес
|График работы
|Уфа, Советский район, ул. Революционная, 107
|не указано
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