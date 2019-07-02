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Корпоративное обучение иностранным языкам – инвестиция в главный ресурс Вашей компании. Корпоративное обучение — один из признаков сильной компании, которая заботится о своих сотрудниках. Ваши сотрудники смогут успешно презентовать товар или услугу на иностранном языке, участвовать в международных выставках, уметь договариваться с новыми иностранными партнерами без переводчика.
Мы предлагаем:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|400 за курс
|Адрес
|График работы
|Уфа, 473-й квартал, ул.Гоголя, 60/1 (БЦ «Капитал», корпус 5) офис 301
|не указано
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