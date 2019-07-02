Just Speak

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час
Иностранный язык для Ваших сотрудников у вас в офисе

Корпоративное обучение иностранным языкам – инвестиция в главный ресурс Вашей компании. Корпоративное обучение — один из признаков сильной компании, которая заботится о своих сотрудниках. Ваши сотрудники смогут успешно презентовать товар или услугу на иностранном языке, участвовать в международных выставках, уметь договариваться с новыми иностранными партнерами без переводчика.

Мы предлагаем:

  • Обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам
  • Программу обучения, составленную с учетом всех пожеланий и специфики использования языка сотрудниками
  • Обучение на территории клиента в утреннее, дневное или вечернее время
  • Возможность для изучения языка в коллективе, без отрыва от рабочего процесса
  • Яркие и интересные занятия с профессиональными преподавателями и носителями языка
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 1 ч. 400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, 473-й квартал, ул.Гоголя, 60/1 (БЦ «Капитал», корпус 5) офис 301 не указано Записаться на урок

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