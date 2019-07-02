Иностранный язык для Ваших сотрудников у вас в офисе

Корпоративное обучение иностранным языкам – инвестиция в главный ресурс Вашей компании. Корпоративное обучение — один из признаков сильной компании, которая заботится о своих сотрудниках. Ваши сотрудники смогут успешно презентовать товар или услугу на иностранном языке, участвовать в международных выставках, уметь договариваться с новыми иностранными партнерами без переводчика.

Мы предлагаем: