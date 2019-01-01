Для кого?

Для сознательных и заботливых родителей, которые занимаются развитием своих детей



Почему *Школа Английского Языка для Самых Маленьких?

Потому что подбор материалов сделали за тебя! Качественно и надежно!



Что интересного и полезного?

- игры для детей, которые легко и быстро помогут обучать детей английскому языку;

- уроки, которые дадут базовые знания языка ребенку;

- мультфильмы и детские песни на английском языке, которые погрузят ребенка в англоязычную среду;

- поговорки, считалки и стишки для развития речи ребенка;

- интересные статьи о развитии детей, билингвизме, и о том, как легко обучать детей иностранному языку;

- интересные истории из путешествий, из жизни семей - иммигрантов и о детях разных стран и еще много всего интересного!