Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Для кого?
Для сознательных и заботливых родителей, которые занимаются развитием своих детей
Почему *Школа Английского Языка для Самых Маленьких?
Потому что подбор материалов сделали за тебя! Качественно и надежно!
Что интересного и полезного?
- игры для детей, которые легко и быстро помогут обучать детей английскому языку;
- уроки, которые дадут базовые знания языка ребенку;
- мультфильмы и детские песни на английском языке, которые погрузят ребенка в англоязычную среду;
- поговорки, считалки и стишки для развития речи ребенка;
- интересные статьи о развитии детей, билингвизме, и о том, как легко обучать детей иностранному языку;
- интересные истории из путешествий, из жизни семей - иммигрантов и о детях разных стран и еще много всего интересного!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|8 ч.
|4000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Уфа, Кировский район, метро неизвестно, Белорусская ул. 33
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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