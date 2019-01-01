Krutik-Kids

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Для кого?
Для сознательных и заботливых родителей, которые занимаются развитием своих детей

Почему *Школа Английского Языка для Самых Маленьких?
Потому что подбор материалов сделали за тебя! Качественно и надежно!

Что интересного и полезного?
- игры для детей, которые легко и быстро помогут обучать детей английскому языку;
- уроки, которые дадут базовые знания языка ребенку;
- мультфильмы и детские песни на английском языке, которые погрузят ребенка в англоязычную среду;
- поговорки, считалки и стишки для развития речи ребенка;
- интересные статьи о развитии детей, билингвизме, и о том, как легко обучать детей иностранному языку;
- интересные истории из путешествий, из жизни семей - иммигрантов и о детях разных стран и еще много всего интересного!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 8 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, Кировский район, метро неизвестно, Белорусская ул. 33 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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