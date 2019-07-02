Сеть языковых центров Let’s Go! существует с 2012 года. На сегодня сеть насчитывает 8 Центров в Москве и других городах России, в том числе, в Уфе. Мы активно расширяем свое присутствие в регионах России и ставим цель открыть еще 10 Центров иностранных языков к 2020 году.

Сеть языковых центров Let’s Go! является аккредитованным центром Cambridge и Рearson по подготовке и приему международных экзаменов.