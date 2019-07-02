+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Мы гарантируем высокие результаты сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и подготовки к школьной программе.
Мы даем свободу разговорного общения в любой точке мира.
Мы достигаем этого благодаря уникальной методике, основанной на коммуникативных и ассоциативных технологиях, создающих особую атмосферу для восприятия английского языка, и позволяющих образно думать на изучаемом языке.
Обучение на курсах английского языка для взрослых и детей в наших центрах весьма увлекательно.
Методика Let’s Go! позволяет освоить английский язык детям и школьникам, например, с уровня «Beginner» до среднего разговорного уровня всего за 8 месяцев.
Обучение языку проводится в мини-группах от 3 до 6 человек.
Успейте записаться на курсы английского языка в г. Уфа!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|181 за курс
|Адрес
|График работы
|Уфа, Кировский район, ул. Ветошникова, 131
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!