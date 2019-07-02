Let's go!

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

181 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час
Сеть языковых центров Let’s Go! существует с 2012 года. На сегодня сеть насчитывает 8 Центров в Москве и других городах России, в том числе, в Уфе.  Мы активно расширяем свое присутствие в регионах России и ставим цель открыть еще 10 Центров иностранных языков к 2020 году.
 
Сеть языковых центров Let’s Go! является аккредитованным центром Cambridge и Рearson по подготовке и приему международных экзаменов.

Мы гарантируем высокие результаты сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и подготовки к школьной программе.

Мы даем свободу разговорного общения в любой точке мира.

Мы достигаем этого благодаря уникальной методике, основанной на коммуникативных и ассоциативных технологиях, создающих особую атмосферу для восприятия английского языка, и позволяющих образно думать на изучаемом языке.

Обучение на курсах английского языка для взрослых и детей в наших центрах весьма увлекательно.

Методика Let’s Go! позволяет освоить английский язык детям и школьникам, например, с уровня «Beginner» до среднего разговорного уровня всего за 8 месяцев.

Обучение языку проводится в мини-группах от 3 до 6 человек.

Успейте записаться на курсы английского языка в г. Уфа!

 
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 181 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Уфа, Кировский район, ул. Ветошникова, 131 не указано Записаться на урок

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