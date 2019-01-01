КЛУБ "YOUR ALBION"

- это место, где любой человек, независимо от профеcсии, возраста, наличия природных склонностей к языкам и даже независимо от того, изучали ли Вы английский язык ранее, МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Мы точно знаем, как это сделать, ведь за 12 лет существования Клуба тысячи уфимцев уже достигли потрясающих результатов, двигаясь по нашей авторской системе!

Большинство языковых курсов предлагают изучение английского языка по традиционной методике: грамматика + упражнения + зубрёжка. А ведь лучший способ открыть новое – наблюдать за жизнью, правда? И если Вы посмотрите на маленьких англичан, Вы, несомненно, заметите, что они овладевают языком без учебников, скучных правил и курсов английского языка.

Вы ищете действительно эффективный способ заговорить на английском? Приходите в Клуб разговорного английского языка "Твой Альбион" и приводите ваших детей!