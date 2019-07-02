Программа длиться 2 года. Уроки проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Представьте, что ваш ребенок отлично знает английский язык. Он может спокойно говорить, писать и переводить уже к 14-15 годам, намного опережает школьную программу и даже сдал экзамен на получение международного сертификата. Перед ним открыты все двери – он поступает в престижный зарубежный университет или становится уважаемым, высокооплачиваемым лингвистом. Он сам определяет свое будущее, а вас охватывает гордость за его успехи.

Первый шаг навстречу такой жизни – курсы английского для детей в Уфе. Вместе с опытными преподавателями ребенок научится основам английской грамматики, фонетики, орфографии и получит сертификат международного образца. И все это в первый год обучения. Дальше – больше.

Воспитанники нашей языковой школы на практике постигают искусство владения языком. Мы организуем для них встречи с носителями языка и открытые практические занятия. С каждым ребенком мы стараемся найти общий язык, узнаем его интересы и уделяем ему отдельное время при занятии в группе.

Обучение посредством развлечения

Весь образовательный процесс в школе построен на увлекательных занятиях, где дети и подростки зачастую в игровой форме учатся английскому языку. На курсах английского для детей в Уфе большое внимание уделяется ситуационному обучению с использованием полученных знаний на практике.

У нас есть место всему – теории, практике, свободным дискуссиям, интересным летним экскурсиям, чтению и многому другому. Ребенок развивает навыки свободного общения на иностранном языке, в формате игры учится общаться со сверстниками.

Это делает обучение интереснее и намного эффективнее.

Почему дети лучше учатся на курсах английского для детей в Уфе?

Большая часть учебного процесса в школах – скучное заучивание правил и разбор строк учебника. Мы используем другой подход к обучению – живой и интересный. Вот почему наши ученики за 2 года полностью усваивают материал, на который в школе отводится в 4 раза больше времени.

Мы точно знаем, как заинтересовать вашего ребенка и привить любовь к английскому языку.

Преимущества наших курсов английского языка в Уфе:

Квалифицированные преподаватели с опытом работы от 3 лет. Уникальная методика обучения с нестандартной подачей материала. Обучение 2 раза в неделю по 2 академических часа – будет время на друзей и отдых. Каждый наш ученик добивается больших успехов в изучении языка. Помощь в подготовке к международной сертификации. Выдача официального удостоверения по результатам обучения.

Позвоните нам! Мы поможем вашему ребенку выучить английский язык в рекордные срок