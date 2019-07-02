Для кого наши курсы?

Для предпринимателей и руководителей, кто часто ездит за рубеж по делам, хочет адекватно выражать свои мысли и чувствовать себя уверенно общаясь на иностранном языке (в зависимости от уровня курсы «Базовый», «Бизнес», «Разговорный»)

Для школьников, если вы хотите, чтобы у ребенка были хорошие оценки в школе, чтобы ребенок уверенно общался на иностранном языке и сдал ЕГЭ на высокий балл («Базовый курс для школьников», «Подготовка к ЕГЭ»)

Для иммигрирующих из России, кто хочет учиться/работать за рубежом, получать достойную зарплату или выйти замуж за иностранца (в зависимости от уровня и целей курсы «Базовый», «Разговорный», «Подготовка к международным экзаменам»)

Какой у нас опыт работы?

Наши языковые курсы работают с 2011 года. Все преподаватели, являясь дипломированными специалистами языковых факультетов БГУ и БГПУ, постоянно повышают свою квалификацию – участвуют в стажировках за рубежом, сдают международные экзамены для преподавателей и имеют опыт работы от 5 до 20 лет.

Какая у нас методика преподавания?

Все занятия, включая «Курс для начинающих», ведутся на иностранном языке. Поначалу у многих это вызывает недоумение, однако уже через пару занятий все, абсолютно все участники курса убеждаются в эффективности этого подхода.

Начиная с базового уровня владения языком, занятия ведутся в "две руки" – курс ведут два преподавателя: наш, русскоязычный преподаватель, дает теорию, т.к. владеет методикой преподавания и умеет донести до аудитории любую новую тему, а на следующее занятие, на закрепление темы, приходит носитель языка, чтобы отработать ее на практике. Таким образом мы