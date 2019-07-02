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Какой у нас опыт работы?
Наши языковые курсы работают с 2011 года. Все преподаватели, являясь дипломированными специалистами языковых факультетов БГУ и БГПУ, постоянно повышают свою квалификацию – участвуют в стажировках за рубежом, сдают международные экзамены для преподавателей и имеют опыт работы от 5 до 20 лет.
Какая у нас методика преподавания?
Все занятия, включая «Курс для начинающих», ведутся на иностранном языке. Поначалу у многих это вызывает недоумение, однако уже через пару занятий все, абсолютно все участники курса убеждаются в эффективности этого подхода.
Начиная с базового уровня владения языком, занятия ведутся в "две руки" – курс ведут два преподавателя: наш, русскоязычный преподаватель, дает теорию, т.к. владеет методикой преподавания и умеет донести до аудитории любую новую тему, а на следующее занятие, на закрепление темы, приходит носитель языка, чтобы отработать ее на практике. Таким образом мы
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|300 за курс
|Адрес
|График работы
|Уфа, 478-й квартал, ул. Гоголя д. 36
|не указано
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