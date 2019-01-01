Бизнес-английский
Материалы по тематике бизнес-английского: резюме, собеседование, деловая переписка, презентация, термины
8 минут
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СТАТЬЯ: Собеседование на английском языке при устройстве на работу
Собеседование при устройстве на работу в зарубежной компании, как правило, имеет много общего с собеседованиями, проводимыми росси...
16 минут
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СТАТЬЯ: Готовимся к презентации на английском "с умом"
Итак, Вас застигла врасплох "приятная" новость. На работе начальство радостно объявило, что через неделю Вам предстоит презентация...
11 минут
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СТАТЬЯ: Собеседование на английском языке
What is your personal attitude to moonlight job? «What? Вернее, что? Как я отношусь к работе в лунном свете? Луна, свет, работа пр...
15 минут
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СТАТЬЯ: Writing: учимся писать деловые письма и не только
Деловая и личная переписка - это неотъемлемая часть человеческого общения. Вопрос написания писем всегда был и будет актуальным. П...