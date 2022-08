Содержание: Структура электронного письма Subject (тема письма) Обращение Основная часть Вложение Заключительная фраза Образец формального письма Образец неформального письма Дополнительные рекомендации

Современный мир сложно представить без общения по интернету - все мы, так или иначе, сталкиваемся с деловой или дружеской электронной перепиской. В этой статье мы расскажем о том, как правильно написать электронное письмо на английском языке.

Написать идеальное электронное письмо не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно учитывать не только адресата, но и лексику, которая должна использоваться в разных случаях. Существуют два типа электронных писем - формальные и неформальные.

Формальное или официальное письмо мы пишем, когда хотим быть вежливыми, но плохо знаем адресата - такое часто случается в деловой переписке.

Неформальное - когда хорошо знакомы с читателем и хотим быть дружелюбными.

Вот несколько случаев использования формального и неформального обращения:

Формальное Неформальное Письмо клиенту или деловому партнеру Заявление о приеме на работу Отклик на вакансию Отзыв или жалоба Деловое письмо от одной компании к другой Письмо с запросом официальной информации Письмо для друга или знакомого Письмо коллеге Поздравление с днем ​​рождения коллеги Письмо родственникам

Формальный email должен быть простым, лаконичным, коротким и содержательным. Не следует использовать узко специальную лексику, но употреблять просторечия и жаргонизмы тоже не стоит. Такое письмо всегда должно быть вежливым и грамматически правильным, иметь четкую структуру и необходимое оформление.

В неформальном письме, наоборот, можно использовать жаргон, сленг, уменьшительно-ласкательные обращения. Такое письмо не имеет четких правил и зачастую может быть свободным в форме подачи информации. Однако и у формальных и у неформальных писем должна быть определенная структура.

Структура электронного письма

Subject (тема письма)

Обычно тема письма расположена сразу под адресом электронной почты получателя. Игнорировать эту часть не стоит, потому что именно тема - это первая часть информации, которую увидит адресат письма.

Особенно тема важна для официальной переписки, ведь в ней раскрывается основная суть сообщения, показывается важное оно или нет. В любом случае, она влияет на то, прочитают письмо или нет.

Хорошо составленная тема письма - это основная мысль обращения, в ней должно быть ключевое слово или деталь сообщения.

Например, если вы хотите оповестить коллегу о предстоящем совещании, то можно написать: meeting on the 26th May at 11 a.m.

Или, например, об обучающей лекции:

lecture on the 26th March at 10 a.m.

Если вы посылаете резюме для устройства на работу, то можно написать:

CV for employment.

В любом случае, эта часть письма должна быть очень короткой, не более 7 предложений и передавать его самую суть.

В неформальном письме, например, в письме другу, следует также указать основную мысль текста, но можно сделать это менее официально.

Например, если друг прислал вам приглашение на день рождения, то можно написать:

Thank you for an invitation.

Обращение

После темы письма идет обращение к адресату, именно с него нужно начинать основной текст сообщения. Как и в обычном письме, обращение от остального текста обязательно отделяется запятой. Далее текст идет с новой строки.

Например,

Dear Ms. Jackson,

Thank you…

Вот несколько частоупотребляемых обращений с комментариями:

Обращение Случаи использования Dear Mr. Hopkins, Dear Ms. Hopkins, Dear Sir or Madam, To Whom It May Concern, Dear partners, Dear Recruiter, Обращение к конкретному мужчине. Обращение к конкретной женщине. Универсально для замужней или не замужней, если вас не просили использовать Mrs. или Miss. Используется, если вы не знаете, кто будет отвечать на сообщение - мужчина или женщина. Вполне допустимая фраза, если вы вообще не знаете, кто может ответить на ваше письмо. Такое может случиться при написании email на корпоративную почту компании. Употребляется, когда вы обращаете свое письмо не к одному человеку, а к группе людей. Можно употребить вместо “To Whom It May Concern”, если вы знаете должность человека, к которому обращаетесь.

В неформальном письме, соответственно, нет таких жестких правил.

Обращение Случаи использования Hi Tom, / Hello Kate, Good morning, / Good afternoon, Неформальное обращение к другу. Более формальное приветствие.

Основная часть

Начать основной текст письма следует с обозначения цели его написания. В деловом письме первый абзац следует сделать максимально коротким и содержательным.

Последующие абзацы должны пояснять информацию которую вы уже сообщили. Как правило, формальные письма пишутся коротко и по существу без лишних описаний и подробностей.

Не забывайте, что каждую смысловую часть письма следует выделять новым абзацем.

Вот несколько фраз, с которых можно начать первое предложение в деловом письме:

Thank you for your letter... / Спасибо за Ваше письмо...

We would like to thank you for your letter of... / Мы хотели бы поблагодарить Вас за ваше письмо...

I regret to inform you... / Мне жаль сообщить вам...

I’m writing to let you know that... / Я пишу, чтобы сообщить о...

We would like to point out that... / Мы хотели бы обратить ваше внимание на...

Please could you send me… / Не могли бы вы выслать мне...

Примеры для неформального письма:

How are you doing? / Как твои дела?

It was nice to hear from you recently / Было приятно услышать о тебе недавно

I'm sorry I haven't written for such a long time / Прости, что так долго не писал тебе

Hope you’re well / Надеюсь, что у тебя все хорошо

Основная часть неформального письма может быть в свободной форме, не имеет четких правил. Главное - ориентироваться на степень близости с адресатом. Если у вас нет близких отношений, тогда лучше не вдаваться в подробности и детали.

Вложение

Вложение - важный элемент электронного письма, особенно официального. Если вы прикрепляете документ, то нужно обязательно сообщить об этом, иначе получатель может пропустить или не заметить его.

Вот несколько примеров:

We enclose... / Мы прилагаем…

I am sending you… / Я высылаю тебе/Вам

Please find attached… / Пожалуйста, посмотрите

Заключительная фраза

В электронном письме также должна быть и заключительная фраза. В официальном варианте могут использоваться такие выражения:

Sincerely yours, / Искренне Ваш,

Kind regards, / С уважением,

With many thanks, / С благодарностью,

Yours faithfully, / Искренне Ваш (используется, если имя вам не известно)

После заключительной фразы нужно указать ваше имя и фамилию. В случае, если письмо было направленно компании, то укажите свою должность.

Для неформального письма:

Best wishes, / С наилучшими пожеланиями,

Write back soon, / Ответь мне поскорее,

Bye for now, / Пока,

See you soon, / До скорого,

Hope to hear from you soon, / Надеюсь получить ответ в скором времени

Далее мы приведем два варианта электронных писем - формального и неформального.

Образец формального письма Subject: CV and cover letter for employment Dear Sir or Madam, My name is Mary Jones and I am highly interested to apply for the job opportunity at your organization and I hope to anticipate a positive response from you soon. I am applying for the position of the Editor Assistant. I am a journalist and, as you can see from my CV, my experience and qualifications match this position's requirements. In my CV you will also find my personal details and educational background. Please, feel free to contact me by email for any additional information. Sincerely, Sincerely, Mary Jones

Тема: Резюме и сопроводительное письмо для устройства на работу Уважаемые дамы и господа, Меня зовут Мэри Джонс, и я очень заинтересована в том, чтобы подать заявку на вакансию в вашей организации, я очень надеюсь вскоре получить от вас положительный ответ. Я подаю заявку на должность помощника редактора. Я журналист, и, как вы можете видеть из моего резюме, мой опыт и квалификация соответствуют требованиям этой должности. В моем резюме вы также найдете мои личные данные и образование. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по электронной почте для получения дополнительной информации. Искренне Ваша, Мэри Джонс

Образец неформального письма Subject: Thanks for your invitation! Hi Mike, I am really glad to hear from you! Thank you for the invitation to your birthday party. I am really looking forward to the celebration and will be glad to see you soon! Cheers, Tom

Тема: Спасибо за приглашение! Привет Майк, Я очень рад, что ты написал! Спасибо за приглашение на твой день рождения. Я с нетерпением жду праздника и буду рад скоро увидеть тебя! Будь здоров, Том

Дополнительные рекомендации

Не забывайте про форматирование текста. Делайте отступы, выделение жирным или курсивом. Это улучшит внешний вид и читабельность текста. Перечитайте письмо вслух после того, как написали его. Уберите лишние слова или повторения. Текст должен быть целостным. Также не забывайте учитывать основные правила пунктуации английского языка.

В этой статье мы разобрали основные правила написания email на английском языке. Надеемся, что эта информация будет вам полезна в простом общении и в деловой переписке.

Удачи!