Собеседование на работу мероприятие волнительное. Произвести хорошее впечатление, успеть продемонстрировать лучшие качества, не показаться чересчур самоуверенным и заносчивым – задача непростая. Сама по себе ситуация стрессовая. Собеседование на английском языке – стресс вдвойне.

Возможно, это работа мечты, открывающая такие богатые и безоблачные перспективы, что если провал, то это будет провал года?! Но не будем о плохом. Ведь если грамотно подготовиться к интервью, успех придет с вероятностью 99%.

Итак. Настрой на положительный исход – уже половина успеха. Поэтому начинаем визуализировать: хорошая подготовка к собеседованию → успешно пройденное собеседование → новая должность → новая жизнь и перспективы.

Работа, о которой вы мечтаете – это не только про то, как получать достойную зарплату, но и:

Настроились? А теперь подробнее о том, как пройти собеседование на английском.

Вы любите говорить о себе? Скорее да, чем нет. Но не в данном контексте. Оно и понятно: сложно презентовать себя, чувствуя давление интервьюера, который оценивает ваш английский.

So, tell me about yourself? 9 из 10 собеседований начинаются с этого вопроса. Так что он на самом деле означает? Что хотят услышать от вас? Что говорить, а о чем молчать?

Отнестись предельно серьезно к этому вопросу. Самопрезентация – это первое впечатление о вас, и сделать ее надо хорошо.

Не стоит пускаться в длинное повествование жизненной истории – вы не изливаете душу попутчику в поезде Москва-Владивосток. У вас не так много времени, поэтому сделайте акцент на личном опыте и качествах и достижениях, которые имеют отношение к работе.

Не надо повторять резюме слово в слово. Интервьюеру не интересно слушать о том, какой была ваша работа 15 лет назад. Достаточно сфокусироваться на ключевых моментах карьеры. Расскажите о том, с чем вы работали последние 2-3 года, и как личные качества помогли вам.

Подготовьте и хорошо отрепетируйте рассказ о себе. Он не должен быть слишком длинным: 2-3 минуты, не больше. Расскажите, в каком университете учились, какие курсы окончили, что помогло приобрести навыки, которые будут полезны в работе.

Не упоминайте ни о чем, что может поставить под сомнение квалификацию. Потому как ваша цель дать понять «вербовщику», что вы – идеальная кандидатура на должность.

Лучший способ подготовить самопрезентацию:

В представлении себя проводите параллель между своими качествами и качествами, которые требуются в должности, например:

My studies in ___(specialisation/industry)___, I will be able to carry out the job as ___(job title) because ___.

I would say that I’m…

Предупрежден, значит, вооружен. Давайте разберем типичные вопросы, и какие лучше использовать фразы для собеседования на английском языке.

Но для начала надо научиться различать типы вопросов: они могут быть простыми (общими) или ситуационными. С ответами на последние часто возникают сложности.

Что такое ситуационный вопрос? Он описывает ситуацию, в которой вы находились/находитесь/будете находиться, и ваши действия. Например:

Главный подвох ситуационных вопросов состоит в том, что вы должны описать конкретный пример, действия из прошлого опыта.

Как узнать такой тип вопроса? Обращайте внимание на словосочетания-сигналы:

Еще один признак ситуационного вопроса – это прошедшее время:

«А если у меня не было опыта, о котором меня спрашивают, я провалю собеседование?!» Нет.

Воспользуйтесь техникой «STAR метод»:

S ituation

ituation T ask

ask A ction

ction Result

То есть в ответе должны присутствовать: время и место события, что произошло, ваши действия и результат.

Tell me about a time when you worked effectively under pressure/in situation of stress?

Плохой ответ: I work really well under pressure.

I work really well under pressure. Хороший ответ: When I was a student at XXX college, I had 5 projects due in the same week. I created a schedule in advance to best manage my time. I broke each project up into smaller manageable steps. I finished all the projects and my professor was happy with the work quality.

Примеры ситуационных вопросов:

Give an example of how you worked on a team? Describe a time when you had to deal with a very upset customer? Tell me about a time when you disagreed with your boss? Give an example of how you showed leadership? Have you ever had a conflict with a customer? Tell me about a time where you had a challenge or a conflict you faced at work and how you dealt with it? Describe a time you disagreed with the decision made at work? Tell us about a time when you were a leader?

Как правильно ответить на общий вопрос

С ответами на общие вопросы тоже надо быть аккуратным. Есть риск наговорить много лишней информации. Старайтесь отвечать кратко, обязательно заканчивайте предложение по смыслу.

Where do you see yourself in five years?

Плохой ответ: There are many things I could be doing. I'd like to have, you know, some sort of progress... What I mean is that I don't just want to be doing the same things I`m doing now. I like to be moving forward in my career, for example… err...I definitely see myself in a better position than I am now.

There are many things I could be doing. I'd like to have, you know, some sort of progress... What I mean is that I don't just want to be doing the same things I`m doing now. I like to be moving forward in my career, for example… err...I definitely see myself in a better position than I am now. Хороший ответ: I don`t know exactly but the most important thing is that I continue to learn and grow in my career. I'm the kind of person who needs new challenges to stay focused. I might even start my own business, because that is something I`ve always wanted to do.

Отвечая на подобные вопросы, пользуйтесь словами-связками: for example, firstly, because, on the other hand, that means that, also, first of all и пр. Они сделают речь более грамотной и лаконичной.

What are your strengths and weaknesses?

Хороший ответ : I`m very good at working with other people. In my last job I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere. I suppose I can be a little bit careless sometimes. I'm not the kind of person who focuses on details. I`m very calm, and I can keep a cool head in very stressful situations.

: I`m very good at working with other people. In my last job I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere. I suppose I can be a little bit careless sometimes. I'm not the kind of person who focuses on details. I`m very calm, and I can keep a cool head in very stressful situations. Но лучше так: Firstly, I`m very good at working with other people. For example, in my last job I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere. On the other hand, I suppose I can be a little bit careless sometimes. Because I'm not the kind of person who focuses on details. Coming back to strengths, I`m very calm, and I can keep a cool head in very stressful situations.

Примеры общих вопросов:

If you were an animal, what animal would you be and why? What is your leadership style? Why do you want this job? Why should we hire you? What do you already know about our company? What do you know about our competitors? Why would you be the right choice for this position?

Общие рекомендации ко всем типам вопросов

Слушайте интервьюера предельно внимательно. Важно распознать ситуационный вопрос, о котором мы говорили выше, и правильно ответить на него. Английский язык для вас не родной. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить повторить вопрос, если не поняли его с первого раза: I`m sorry, I didn't catch that, could you please repeat the question? Хорошая техника ведения любых переговоров – «Зеркало». Суть ее в том, чтобы в ответе использовать максимальное количество таких же слов, которые содержатся в вопросе. Таким образом вы показываете интервьюеру, что вопрос вам понятен, что вы в «теме».

Заранее узнайте всю необходимую информацию о компании: какие слоганы они чаще используют в рекламе, какую миссию выполняют, как сами себя позиционируют на рынке. Уделите внимание тому, какие определения они используют в поиске кандидата на вакантную должность. Используйте все эти слова и выражения в ваших ответах.

Why do you want this job?

Компания называет себя innovative (инновационной), forward-looking (заглядывающей в будущее). Им необходимо, чтобы новый человек был creative (креативным) и flexible (гибкий).

Хороший пример: Creativity is very important to me and I've always wanted to work in an environment where I can innovate and find my own solutions to challenges. I also feel that your company will continue to evolve in the future, and I like the idea of contributing to that development.

Why should we hire you?

Предположим, что компания имеет очень богатую историю (long history) и радеет за командный дух (commanding respect). От потенциального работника ждут отличных коммуникационных навыков (great communication skills) и желание помогать другим (passion for helping others).

Хороший пример: I believe that great customer service stars with good communication, which is a strength of mine. I also think that in customer service you need to care about what you`re doing. I care about helping others and as such I believe you would find me to be a respectful and effective team member who can fit with the established traditions of your company.

Общие рекомендации при прохождении собеседования

Помните, что собеседование начинается с момента, когда вы входите в кабинет к интервьюеру: первые 10 секунд, 10 шагов и 10 слов – самые важные.

Принципиально не только, как вы выглядите, но и и как держите себя:

прямая походка и ровная спина – никаких закрытых поз (скрещенных рук и ног);

твердое рукопожатие;

не блуждайте глазами по помещению – смотрите собеседнику в глаза.

Продумайте свой внешний вид. Это должен быть обязательно деловой стиль темных и спокойных тонов. Для мужчин – галстук, для женщин – ненавязчивая бижутерия и каблук. Джинсы, поло, шорты – под запретом.

Не пренебрегайте возможностью самому задать вопросы. Вам предоставят такой шанс в конце собеседования.

Изучите все, что возможно о компании, в которую вы устраиваетесь: ее культуру, историю, миссию, продукт, который она производит, ее сотрудников. Вам в помощь официальный сайт и страницы в соц. сетях.

Приведите в порядок свои аккаунты. Поверьте, вас обязательно проверят: в каких группах состоите, какую музыку слушаете, с кем дружите, что пишете и что комментируете.

Заранее подготовьте все необходимые материалы. Даже если вы отправляли резюме по электронной почте, возьмите несколько копий с собой. Вполне возможно, что вы будете беседовать не с одним человеком.

Напишите письмо с благодарностью на следующий день. Это добавит шансов и повысит вероятность того, что вас запомнят, подтвердит интерес к вакантной должности и компетентность.

Видео: Разбор НАСТОЯЩЕГО собеседования на английском языке

Еще рекомендуем посмотреть отличное видео с разбором настоящего собеседования.

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/zv0gxiHZ8ps)

Образец диалога

Чтобы вы получили хоть какое то представление о том, как проходит собеседование, предлагаем диалог: интервью с соискателем на должность стюардессы в авиакомпанию.

HR: Hello, my name is Anna. Welcome to Aeroflot interview. How should I call you?

Здравствуйте, меня зовут Анна. Добро пожаловать на интервью в Аэрофлот. Как мне к вам обращаться?

C: My name is Nataliya.

Меня зовут Наталья.

HR: Ok. How old is you?

Хорошо. Сколько вам лет?

C: I`m 24.

24.

HR: Do you have any job now? Or do you study?

Вы работаете или учитесь сейчас?

C: I work as a waitress.

Я работаю официанткой.

HR: What are the things that you like about your job?

Какие моменты вы любите в вашей работе?

C: I like working with people, communicating with people and my work is very interesting.

Мне нравится работать и общаться с людьми. У меня интересная работа.

HR: And why do you want to quit your job?

А почему вы хотите уволиться?

C: I`ve decided that I want changes and I like to challenge myself.

Я поняла, что хочу перемен. И мне нравится бросать себе вызов.

HR: Where did you learn english?

Где вы изучали английский?

C: I had courses.

У меня за плечами курсы.

HR: So, why do you want to be a flight attendant?

Итак, почему вы хотите стать стюардессой?

C: It is my dream. All my life I wanted to become a flight attendant.

Это моя мечта. Всю свою жизнь я хотела стать стюардессой.

HR: And what attracts you in this job?

А что вас привлекает в этой работе?

C: What really attracts me is working with people and the chance to experience something new: new people, new places.

Меня привлекает работа с людьми, шанс узнать новое: новых людей и места.

HR: What are your strong points?

Назовите ваши сильные стороны?

C: I think that I`m very organized. I`m really reliable.

Я думаю, что я очень организованная и надежная.

HR: Do you have any weaknesses?

У вас есть слабые места?

C: Well, if we may call it weakness, I'm too organized. I like to over check my work, I like my work to be done in time.

Ну если это можно назвать слабостью, я, повторюсь, слишком организованная. Люблю перепроверять работу, люблю делать ее в срок.

HR: Why have you chosen Aeroflot? Not S7, for example?

Почему вы выбрали Аэрофлот, а не S7?

C: I`ve chosen that company because it is really reliable. It has very strong advertisement policy and it has got very stable position and stuff.

Я выбрала эту компанию, потому что она надежная. У нее очень сильная рекламная кампания, стабильная позиция и штат.

HR: Ok. Give an example of how you would speak with the passenger who want to smoke on the board?

Отлично. Приведите пример вашего разговора с пассажиром, который хочет закурить на борту?

C: Sir, I just ask you not to smoke please. Smoking is forbidden on board. We have got children next to you. If you feel nervous, I can offer you a glass of water.

Сэр, я прошу вас не курить, пожалуйста. Это запрещено. На борту дети. Если вы нервничаете, я могу предложить вам стакан воды.

HR: So, thank you Nataliya for you talk. See you soon.

Спасибо, Наталья, за беседу. До встречи.