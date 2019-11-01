Содержание:
- Как рассказать о себе при приеме на работу
- Сфокусироваться на главном
- Быть «уместным»
- Быть готовым заранее
- Примеры фраз для собеседования (самопрезентации)
- Примеры самых частых вопросов и ответов на собеседовании
- Как правильно ответить на ситуационный вопрос
- Как правильно ответить на общий вопрос
- Общие рекомендации ко всем типам вопросов
- Общие рекомендации при прохождении собеседования
- Видео: Разбор НАСТОЯЩЕГО собеседования на английском языке
- Образец диалога
Собеседование на работу мероприятие волнительное. Произвести хорошее впечатление, успеть продемонстрировать лучшие качества, не показаться чересчур самоуверенным и заносчивым – задача непростая. Сама по себе ситуация стрессовая. Собеседование на английском языке – стресс вдвойне.
Возможно, это работа мечты, открывающая такие богатые и безоблачные перспективы, что если провал, то это будет провал года?! Но не будем о плохом. Ведь если грамотно подготовиться к интервью, успех придет с вероятностью 99%.
Итак. Настрой на положительный исход – уже половина успеха. Поэтому начинаем визуализировать: хорошая подготовка к собеседованию → успешно пройденное собеседование → новая должность → новая жизнь и перспективы.
Работа, о которой вы мечтаете – это не только про то, как получать достойную зарплату, но и:
- возможность путешествовать и общаться с людьми по всему миру;
- чувство удовлетворения;
- возможность перенимать международный опыт и делиться своим;
- увеличение потенциала;
- возможность изменить мир (Да-да! Люди меняют его ежедневно. Вполне вероятно, вы – следующий).
Настроились? А теперь подробнее о том, как пройти собеседование на английском.
Как рассказать о себе при приеме на работу
Вы любите говорить о себе? Скорее да, чем нет. Но не в данном контексте. Оно и понятно: сложно презентовать себя, чувствуя давление интервьюера, который оценивает ваш английский.
So, tell me about yourself? 9 из 10 собеседований начинаются с этого вопроса. Так что он на самом деле означает? Что хотят услышать от вас? Что говорить, а о чем молчать?
Отнестись предельно серьезно к этому вопросу. Самопрезентация – это первое впечатление о вас, и сделать ее надо хорошо.
Сфокусироваться на главном
Не стоит пускаться в длинное повествование жизненной истории – вы не изливаете душу попутчику в поезде Москва-Владивосток. У вас не так много времени, поэтому сделайте акцент на личном опыте и качествах и достижениях, которые имеют отношение к работе.
- Плохой пример: Ok. I was born in Rostov, but my family moved to Krasnodar when I was 8 years old. I have always wanted to be a psychologist, but when I started university, I realized that engineering is my vocation. Oh, that reminds me about curious experience…
- Хороший пример: I worked as a psychologist and advised families with children who had addictive behavior. In my last position, I became an expert in correcting such behavior. That helped me to get a doctorate.
Быть «уместным»
Не надо повторять резюме слово в слово. Интервьюеру не интересно слушать о том, какой была ваша работа 15 лет назад. Достаточно сфокусироваться на ключевых моментах карьеры. Расскажите о том, с чем вы работали последние 2-3 года, и как личные качества помогли вам.
- Плохой пример: As you can see from my resume, my career started in 1998. I worked a cashier assistant. Then I entered a university and had to leave my job because of rich curriculum…
- Хороший пример: I've spent the last 4 years sharpening my skills in psychology at the most demanded company in Moscow. Сommunicating with a lot of customers I developed my strength – help people with a word...
Быть готовым заранее
Подготовьте и хорошо отрепетируйте рассказ о себе. Он не должен быть слишком длинным: 2-3 минуты, не больше. Расскажите, в каком университете учились, какие курсы окончили, что помогло приобрести навыки, которые будут полезны в работе.
Не упоминайте ни о чем, что может поставить под сомнение квалификацию. Потому как ваша цель дать понять «вербовщику», что вы – идеальная кандидатура на должность.
Лучший способ подготовить самопрезентацию:
- запишите ответ;
- проговорите его вслух несколько раз, засекая время;
- отредактируйте при необходимости;
- повторяйте до тех пор, пока полностью не будете удовлетворены результатом.
Примеры фраз для собеседования (самопрезентации)
В представлении себя проводите параллель между своими качествами и качествами, которые требуются в должности, например:
I guess I’m…
I’d describe myself as …
I would say that I’m…
My studies in ___(specialisation/industry)___, I will be able to carry out the job as ___(job title) because ___.
Примеры самых частых вопросов и ответов на собеседовании
Предупрежден, значит, вооружен. Давайте разберем типичные вопросы, и какие лучше использовать фразы для собеседования на английском языке.
Но для начала надо научиться различать типы вопросов: они могут быть простыми (общими) или ситуационными. С ответами на последние часто возникают сложности.
Что такое ситуационный вопрос? Он описывает ситуацию, в которой вы находились/находитесь/будете находиться, и ваши действия. Например:
- Give an example of a goal you reached and tell me how you achieved it? (ситуационный)
- Where do you see yourself in five years? (простой)
Главный подвох ситуационных вопросов состоит в том, что вы должны описать конкретный пример, действия из прошлого опыта.
Как узнать такой тип вопроса? Обращайте внимание на словосочетания-сигналы:
- Tell me about a time when… ;
- Give an example of … ;
- Describe a time … .
Еще один признак ситуационного вопроса – это прошедшее время:
- Have you ever made a mistake? How did you handle it?
«А если у меня не было опыта, о котором меня спрашивают, я провалю собеседование?!» Нет.
ВАЖНО
Главное – не будьте немы, как рыба. Вы совсем не в той ситуации, когда лучше молчать, чем говорить. Расскажите об опыте из школьной или студенческой жизни. Возможно, вы увлекаетесь спортом, посещаете какие-то игры или квесты – контактируете с социумом в любом случае. Наверняка, у вас возникали подобные ситуации, о которых спрашивают.
Как правильно ответить на ситуационный вопрос
Воспользуйтесь техникой «STAR метод»:
- Situation
- Task
- Action
- Result
То есть в ответе должны присутствовать: время и место события, что произошло, ваши действия и результат.
Tell me about a time when you worked effectively under pressure/in situation of stress?
- Плохой ответ: I work really well under pressure.
- Хороший ответ: When I was a student at XXX college, I had 5 projects due in the same week. I created a schedule in advance to best manage my time. I broke each project up into smaller manageable steps. I finished all the projects and my professor was happy with the work quality.
Примеры ситуационных вопросов:
- Give an example of how you worked on a team?
- Describe a time when you had to deal with a very upset customer?
- Tell me about a time when you disagreed with your boss?
- Give an example of how you showed leadership?
- Have you ever had a conflict with a customer?
- Tell me about a time where you had a challenge or a conflict you faced at work and how you dealt with it?
- Describe a time you disagreed with the decision made at work?
- Tell us about a time when you were a leader?
Как правильно ответить на общий вопрос
С ответами на общие вопросы тоже надо быть аккуратным. Есть риск наговорить много лишней информации. Старайтесь отвечать кратко, обязательно заканчивайте предложение по смыслу.
Where do you see yourself in five years?
- Плохой ответ: There are many things I could be doing. I'd like to have, you know, some sort of progress... What I mean is that I don't just want to be doing the same things I`m doing now. I like to be moving forward in my career, for example… err...I definitely see myself in a better position than I am now.
- Хороший ответ: I don`t know exactly but the most important thing is that I continue to learn and grow in my career. I'm the kind of person who needs new challenges to stay focused. I might even start my own business, because that is something I`ve always wanted to do.
Отвечая на подобные вопросы, пользуйтесь словами-связками: for example, firstly, because, on the other hand, that means that, also, first of all и пр. Они сделают речь более грамотной и лаконичной.
What are your strengths and weaknesses?
- Хороший ответ: I`m very good at working with other people. In my last job I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere. I suppose I can be a little bit careless sometimes. I'm not the kind of person who focuses on details. I`m very calm, and I can keep a cool head in very stressful situations.
- Но лучше так: Firstly, I`m very good at working with other people. For example, in my last job I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere. On the other hand, I suppose I can be a little bit careless sometimes. Because I'm not the kind of person who focuses on details. Coming back to strengths, I`m very calm, and I can keep a cool head in very stressful situations.
Примеры общих вопросов:
- If you were an animal, what animal would you be and why?
- What is your leadership style?
- Why do you want this job?
- Why should we hire you?
- What do you already know about our company?
- What do you know about our competitors?
- Why would you be the right choice for this position?
Общие рекомендации ко всем типам вопросов
- Слушайте интервьюера предельно внимательно. Важно распознать ситуационный вопрос, о котором мы говорили выше, и правильно ответить на него.
- Английский язык для вас не родной. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить повторить вопрос, если не поняли его с первого раза: I`m sorry, I didn't catch that, could you please repeat the question?
- Хорошая техника ведения любых переговоров – «Зеркало». Суть ее в том, чтобы в ответе использовать максимальное количество таких же слов, которые содержатся в вопросе. Таким образом вы показываете интервьюеру, что вопрос вам понятен, что вы в «теме».
Заранее узнайте всю необходимую информацию о компании: какие слоганы они чаще используют в рекламе, какую миссию выполняют, как сами себя позиционируют на рынке. Уделите внимание тому, какие определения они используют в поиске кандидата на вакантную должность. Используйте все эти слова и выражения в ваших ответах.
Why do you want this job?
Компания называет себя innovative (инновационной), forward-looking (заглядывающей в будущее). Им необходимо, чтобы новый человек был creative (креативным) и flexible (гибкий).
Хороший пример: Creativity is very important to me and I've always wanted to work in an environment where I can innovate and find my own solutions to challenges. I also feel that your company will continue to evolve in the future, and I like the idea of contributing to that development.
Why should we hire you?
Предположим, что компания имеет очень богатую историю (long history) и радеет за командный дух (commanding respect). От потенциального работника ждут отличных коммуникационных навыков (great communication skills) и желание помогать другим (passion for helping others).
Хороший пример: I believe that great customer service stars with good communication, which is a strength of mine. I also think that in customer service you need to care about what you`re doing. I care about helping others and as such I believe you would find me to be a respectful and effective team member who can fit with the established traditions of your company.
Общие рекомендации при прохождении собеседования
Помните, что собеседование начинается с момента, когда вы входите в кабинет к интервьюеру: первые 10 секунд, 10 шагов и 10 слов – самые важные.
Принципиально не только, как вы выглядите, но и и как держите себя:
- прямая походка и ровная спина – никаких закрытых поз (скрещенных рук и ног);
- твердое рукопожатие;
- не блуждайте глазами по помещению – смотрите собеседнику в глаза.
Продумайте свой внешний вид. Это должен быть обязательно деловой стиль темных и спокойных тонов. Для мужчин – галстук, для женщин – ненавязчивая бижутерия и каблук. Джинсы, поло, шорты – под запретом.
Не пренебрегайте возможностью самому задать вопросы. Вам предоставят такой шанс в конце собеседования.
Изучите все, что возможно о компании, в которую вы устраиваетесь: ее культуру, историю, миссию, продукт, который она производит, ее сотрудников. Вам в помощь официальный сайт и страницы в соц. сетях.
Приведите в порядок свои аккаунты. Поверьте, вас обязательно проверят: в каких группах состоите, какую музыку слушаете, с кем дружите, что пишете и что комментируете.
Заранее подготовьте все необходимые материалы. Даже если вы отправляли резюме по электронной почте, возьмите несколько копий с собой. Вполне возможно, что вы будете беседовать не с одним человеком.
Напишите письмо с благодарностью на следующий день. Это добавит шансов и повысит вероятность того, что вас запомнят, подтвердит интерес к вакантной должности и компетентность.
Видео: Разбор НАСТОЯЩЕГО собеседования на английском языке
Еще рекомендуем посмотреть отличное видео с разбором настоящего собеседования.
Образец диалога
Чтобы вы получили хоть какое то представление о том, как проходит собеседование, предлагаем диалог: интервью с соискателем на должность стюардессы в авиакомпанию.
HR: Hello, my name is Anna. Welcome to Aeroflot interview. How should I call you?
Здравствуйте, меня зовут Анна. Добро пожаловать на интервью в Аэрофлот. Как мне к вам обращаться?
C: My name is Nataliya.
Меня зовут Наталья.
HR: Ok. How old is you?
Хорошо. Сколько вам лет?
C: I`m 24.
24.
HR: Do you have any job now? Or do you study?
Вы работаете или учитесь сейчас?
C: I work as a waitress.
Я работаю официанткой.
HR: What are the things that you like about your job?
Какие моменты вы любите в вашей работе?
C: I like working with people, communicating with people and my work is very interesting.
Мне нравится работать и общаться с людьми. У меня интересная работа.
HR: And why do you want to quit your job?
А почему вы хотите уволиться?
C: I`ve decided that I want changes and I like to challenge myself.
Я поняла, что хочу перемен. И мне нравится бросать себе вызов.
HR: Where did you learn english?
Где вы изучали английский?
C: I had courses.
У меня за плечами курсы.
HR: So, why do you want to be a flight attendant?
Итак, почему вы хотите стать стюардессой?
C: It is my dream. All my life I wanted to become a flight attendant.
Это моя мечта. Всю свою жизнь я хотела стать стюардессой.
HR: And what attracts you in this job?
А что вас привлекает в этой работе?
C: What really attracts me is working with people and the chance to experience something new: new people, new places.
Меня привлекает работа с людьми, шанс узнать новое: новых людей и места.
HR: What are your strong points?
Назовите ваши сильные стороны?
C: I think that I`m very organized. I`m really reliable.
Я думаю, что я очень организованная и надежная.
HR: Do you have any weaknesses?
У вас есть слабые места?
C: Well, if we may call it weakness, I'm too organized. I like to over check my work, I like my work to be done in time.
Ну если это можно назвать слабостью, я, повторюсь, слишком организованная. Люблю перепроверять работу, люблю делать ее в срок.
HR: Why have you chosen Aeroflot? Not S7, for example?
Почему вы выбрали Аэрофлот, а не S7?
C: I`ve chosen that company because it is really reliable. It has very strong advertisement policy and it has got very stable position and stuff.
Я выбрала эту компанию, потому что она надежная. У нее очень сильная рекламная кампания, стабильная позиция и штат.
HR: Ok. Give an example of how you would speak with the passenger who want to smoke on the board?
Отлично. Приведите пример вашего разговора с пассажиром, который хочет закурить на борту?
C: Sir, I just ask you not to smoke please. Smoking is forbidden on board. We have got children next to you. If you feel nervous, I can offer you a glass of water.
Сэр, я прошу вас не курить, пожалуйста. Это запрещено. На борту дети. Если вы нервничаете, я могу предложить вам стакан воды.
HR: So, thank you Nataliya for you talk. See you soon.
Спасибо, Наталья, за беседу. До встречи.
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