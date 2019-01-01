Деловой английский
Цикл статей, которые помогут вам в освоении бизнес-английского
15 минут
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Как правильно написать email на английском языке
В этой статье мы расскажем о том, как правильно написать электронное письмо на английском языке.
23 минут
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Как подготовиться к собеседованию на английском языке
Собеседование само по себе стрессовая ситуация. Собеседование на английском языке – стресс вдвойне.
27 минут
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Деловое письмо на английском языке
Как написать деловое письмо на английском языке: разбираем структуру письма, примеры, фразы, разбираем популярные виды писем. Даем готовые образцы.