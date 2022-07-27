American Club of Education предлагает групповые и индивидуальные занятия. Уроки с носителями языка из США, Великобритании, Канады и Австралии предусмотрены для людей с уровнем английского Intermediate и выше. Если ваш уровень ниже, достаточно занятий с русскоговорящим преподавателем.

Носители языка помогут вам выучить фразовые глаголы, познакомят со сленгом, поправят произношение. Для этих целей важно заниматься именно с тем преподавателем, который вырос или провел большую часть жизни в англоязычной среде.

Преимущества American Club of Education:

Сертификат ACE по окончании курса. Этот сертификат соответствует стандартам CERF, признанным в России, Канаде, США и др. Бесплатный подбор курса. На сайте American Club of Education можно пройти быстрый тест и узнать, какой курс подойдет вам. Бесплатный пробный урок. Новые клиенты могут пройти первый урок с носителем английского языка бесплатно.

Стоимость обучения английскому с носителем начинается от 32 100 рублей в месяц.