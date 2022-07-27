Обучение английскому языку будет более эффективным, если заниматься с носителем. Такой подход позволяет быстрее погрузиться в языковую среду, понять особенности разговорной речи.
Если среди ваших знакомых нет жителей Великобритании или США, занимайтесь с носителем английского в онлайн-школах. Мы собрали топ-10 лучших языковых центров, которые предлагают индивидуальные занятия с носителями языка.
Преимущества изучения английского языка с носителем
- Разговорная практика. Даже если вы отлично знаете грамматику и умеете читать на английском, по-настоящему владеть этим языком позволит регулярная разговорная практика. Носители языка лучше других преподавателей знают особенности английской речи.
- Возможность избавиться от акцента. Зачастую русскоговорящих людей за границей узнают именно по акценту. Занятия с носителем языка помогут вам избавиться от характерного акцента, т.к. вы неосознанно будете копировать манеру и интонацию преподавателя.
- Способность думать на английском. Часто люди, которые хорошо знают язык, в реальной жизни задумываются, прежде чем выразить свою мысль. Носители языка используют английский каждый день. Они научат вас не только говорить, но и думать на английском.
- Возможность лучше понять культуру. У жителей любой страны свой менталитет, нравы, общественные нормы. Разговоры на английском с носителем помогут лучше понять быт и культуру англоговорящих стран, расширят ваш кругозор.
- Удобный формат уроков. Чтобы поговорить с носителем языка, не нужно ехать в другую страну. Все уроки проходят онлайн в Skype или на специальных платформах: занимайтесь в любое время и из любого места.
Рейтинг школ и курсов английского с носителем
Занятия в Englex ведут преподаватели из Великобритании и США по учебным стандартам CERF. Курс длится 6-9 месяцев, уроки проходят 2-3 раза в неделю на удобной интерактивной платформе — вы можете общаться с преподавателем и выполнять задания в одном окне браузера.
Преимущества уроков с англоговорящим преподавателем в Englex:
- Адаптированные материалы. Преподаватель изменяет интерактивный учебник в зависимости от интересов и уровня студента.
- Работа в режиме реального времени. Так как уроки проходят онлайн, учитель видит выполненные задания и сразу помогает исправить ошибки.
- Гибкий график. Занятия проходят тогда, когда вам удобно: выберите комфортное расписание согласно вашей занятости.
Стоимость одного урока — от 600 рублей.
Курсы в центре КитаEast рассчитаны на широкую аудиторию: от начинающих изучать китайский до тех, кто имеет высокий уровень владения языком и хочет поддерживать знания и навыки.
Преимущества обучения в языковом центре КитаEast:
- Занятия проводятся по учебникам, разработанным Пекинским университетом языка. Эти пособия адаптированы для иностранных студентов.
- Параллельно с изучением грамматики китайского языка студенты знакомятся с иероглифами и особенностями их написания.
- Занятия проводят носители китайского языка индивидуально и в небольших группах, сформированных по уровню.
- Согласно отзывам клиентов, уроки проходят в дружелюбной и непринужденной атмосфере.
- На курсе изучается не только язык, но и китайская культура, традиции и обычаи страны.
КитаEast предлагает бесплатное ознакомительное занятие, на котором можно выбрать подходящий курс.
American Club of Education предлагает групповые и индивидуальные занятия. Уроки с носителями языка из США, Великобритании, Канады и Австралии предусмотрены для людей с уровнем английского Intermediate и выше. Если ваш уровень ниже, достаточно занятий с русскоговорящим преподавателем.
Носители языка помогут вам выучить фразовые глаголы, познакомят со сленгом, поправят произношение. Для этих целей важно заниматься именно с тем преподавателем, который вырос или провел большую часть жизни в англоязычной среде.
Преимущества American Club of Education:
- Сертификат ACE по окончании курса. Этот сертификат соответствует стандартам CERF, признанным в России, Канаде, США и др.
- Бесплатный подбор курса. На сайте American Club of Education можно пройти быстрый тест и узнать, какой курс подойдет вам.
- Бесплатный пробный урок. Новые клиенты могут пройти первый урок с носителем английского языка бесплатно.
Стоимость обучения английскому с носителем начинается от 32 100 рублей в месяц.
Языковая школа Fill.Guru предлагает курсы для детей и взрослых. В частности, здесь есть индивидуальные уроки с носителями английского языка. Занятия с англоязычными преподавателями в Fill.Guru помогут вам сдать экзамены, в том числе международные, а также легче получить вид на жительство в другой стране.
Персональное погружение в язык — главный принцип Fill.Guru. Другие преимущества обучения онлайн в этой школе:
- Бесплатное пробное занятие. Вы можете записаться на бесплатный урок и узнать свой уровень языка, подобрать подходящий курс.
- Улучшение разговорного английского. Главная цель носителей языка в Fill.Guru — улучшить произношение, научить беглой речи.
- Пополнение словарного запаса. Вы освоите все базовые слова и фразы, необходимые в англоязычной стране.
При разовой оплате занятие с носителем английского стоит 2 100 рублей.
Носители языка в Denis' School научат правильно произносить слова и фразы, передавать смысл интонаций. С их помощью вы сможете воспринимать английскую речь на слух и избавитесь от неправильного акцента.
Индивидуальные занятия проходят онлайн. Все носители языка в Denis' School имеют международные дипломы, которые дают им право вести уроки английского по всему миру. Среди педагогов центра — жители Австралии, Канады и Великобритании. Они отлично знают тонкости произношения, грамматики и лексики британского и американского английского.
Преимущества обучения в Denis' School:
- Не нужно покупать учебники — вам предоставят интерактивные учебные материалы.
- Бесплатное тестирование — перед началом обучения вы пройдете тест на знания языка.
- Доступ к онлайн-платформе — вы в любое время можете вернуться к материалам курса.
- Разговорный клуб — каждый студент может вступить в группу для общения на английском.
- Удобный график — вы сами выбираете расписание и периодичность проведения уроков.
Стоимость одного академического часа с носителем английского уточняйте на сайте Denis' School.
Скайп-школа Glasha School работает с 2012 года. Это одно из первых учреждений, внедрившись методику изучения английского с помощью носителя языка. Об эффективности обучения в Glasha School свидетельствуют сотни отзывов и довольных выпускников.
Преподаватели в Glasha School являются профессиональными репетиторами. Все они имеют международные сертификаты и большой опыт работы. Курсы в Glasha School помогут вам подготовиться к заграничной поездке, сдать экзамены и устроиться на работу в другой стране.
Другие преимущества Glasha School:
- Все занятия проводятся в Скайпе. Это наиболее удобная площадка для общения студента с англоговорящим преподавателем.
- Уроки проходят один на один. Все внимание преподавателя отводится только вам.
- Конкретные цели. Перед началом обучения вы выбираете цель, и уроки строятся только для ее достижения.
- Возможность выбрать учителя. Ознакомьтесь с анкетами преподавателей на сайте и выберите понравившегося педагога.
- Обучение для всех. В Glasha School носители языка занимаются не только со взрослыми, но и с подростками.
Минимальная стоимость одного урока английского с носителем языка — 20$.
Курсы китайского языка проводятся в уютном кабинете. преподаватели заботятся о том, чтобы на уроках царила дружелюбная атмосфера, и всем студентам было комфортно.
В основе курса лежит методика 4D — сочетание визуальных, мувиальных, тактильных и аудиальных материалов. Такой подход позволяет максимально долго удерживать внимание студентов на занятиях. Кроме того, эта методика делает обучение более интересным даже для взрослых.
Другие особенности обучения в Capital School Center:
- Формат курса на выбор — индивидуальный или групповой.
- Тестирование по окончании курса для определения уровня владения языком.
- Помимо языка, студенты изучают китайскую культуру, традиции, кухню.
После прохождения обучения в Capital School Center многие студенты смогли поступить на работу в китайские компании.
Онлайн-школа ienglish.ru предлагает курс изучения английского с носителем. Вы сможете лучше понимать язык, а также культуру и менталитет англоговорящих стран — Великобритании, Канады, США. Занятия с носителем в ienglish.ru — возможность реально оценить свой уровень языка и добиться совершенного произношения.
Основной учебник в онлайн-школе — живая, лишенная клише и назидательности речь носителя языка. Вы будете общаться на интересные и актуальные темы, пополните словарный запас, узнаете много устойчивых английских выражений и сленговых фраз. Все недочеты разговорной речи будут корректироваться прямо во время урока.
Другие преимущества ienglish.ru:
- Полное погружение в языковую среду: вы общаетесь с преподавателем только на английском.
- Работа с учебными материалами также происходит только на английском без перевода.
- Вы сами выбираете темы, которые будете обсуждать с носителем языка, и на которых будет строиться обучение.
- Кроме разговорного английского, вы изучаете грамматику и лексику, учитесь применять их на практике.
Для новых учеников стоимость одного урока начинается от 910 рублей.
Языковой центр «Евразия» работает с 2004 года. За это время через него прошли тысячи учеников, которые теперь свободно говорят на английском языке. По окончании курсов школа предоставляет сертификаты государственного образца. Также здесь можно официально сдать Кембриджские экзамены.
В «Евразии» работают опытные преподаватели, имеющие профильное образование и сертификаты, которые это подтверждают. Среди педагогов школы также есть носители английского. Многие из свободно владеют и русским языком. Всего за 2 месяца работы с носителями английского вы существенно улучшите свои навыки и сможете учиться и работать в зарубежных компаниях.
Преимущества обучения в языковом центре «Евразия»:
- По окончании курса студенты, успешно прошедшие обучение, получают государственный сертификат.
- В школе проводится тестирование, позволяющее получить сертификат международного образца.
- Благодаря системе прохождения пропущенных занятий вы сможете в любое время посмотреть урок.
- «Евразия» сотрудничает со многими зарубежными компаниями и помогает своим студентам устроиться на стажировку.
Цену занятий с носителями языка уточняйте на сайте языкового центра.
Школа AAA English school основана англичанином Майклом Лэнгом в 2010 году. С тех пор здесь проводятся онлайн-уроки для детей и взрослых. Школа помогает выучить письменный и разговорный язык, повысить свой уровень английского, подготовиться к экзаменам, в том числе международным, и получить возможность учиться и работать за границей.
В AAA English school работают не только русскоговорящие преподаватели, но и носители языка. Занятия с ними помогут сформировать правильное произношение, начать думать на английском, преодолеть языковой барьер, а также познакомят с культурой и особенностями Великобритании, Австралии, США и других англоговорящих стран.
Другие преимущества онлайн-обучения в AAA English school:
- Удобный формат уроков. Занятия проходят онлайн: учитесь в любом месте и в любое время.
- Проверенная методика. Уже через 3 месяца вы сможете понимать английскую речь и говорить на общие темы.
- Обучение через культуру и традиции. На уроках студенты не только учат язык, но и расширяют кругозор.
AAA English school дарит новым студентам до четырех бесплатных занятий. Стоимость уроков с носителем языка уточняйте на сайте школы.
Английский с носителем — отличный выбор для тех, кто уже знает язык, но хочет владеть им в совершенстве. Этот полезный навык поможет уверенно путешествовать, учиться за границей, продвигаться по карьерной лестнице и даже жить в другой стране.
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От 600руб./урок
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От 912 руб./урок
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От 710 руб./урок
Цены на онлайн курсы c носителем английского языка
В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
Период
Минимальная цена
Средняя цена
Максимальная цена
Академический час
170 руб.
560 руб.
912 руб.
Месяц
6500 руб.
14600 руб.
26000 руб.
Курс
11200 руб.
38400 руб.
75600 руб.
Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
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