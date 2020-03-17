Сезон отпусков уже не за горами…или же вы планируете деловую поездку, обучение или работу за рубежом? Курсы английского языка в Екатеринбурге это лучший способ достижения ваших актуальных целей и ключ, открывающий двери к самой заветной мечте. В столице Уральского федерального округа вы можете найти различные предложения от школ изучения английского языка, среди которых обязательно подберете программу лично для себя.

Стоимость курсов английского в Екатеринбурге

Это очень важный фактор, поэтому при изучении информации всегда обращайте внимание на длительность одного занятия и их количество в месяц, если вы учитесь не по индивидуальной программе, а выбираете групповой курс. Где-то вам предложат абонемент, где-то вы сами сможете сформировать удобный график обучения.

Наш рейтинг составлен так, чтобы вы могли сравнить варианты по самым важным критериям – содержанию программ, стоимости занятий, квалификации преподавателей, удобству графика, длительности обучения и многим другим. Лучшие курсы английского для взрослых в Екатеринбурге вы увидите в сводной таблице после общего описания, которое составлено нами по данным ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ языковых школ.

1. Englex Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Если вы боитесь за время самоизоляции растерять все накопленные знания английского, то не бойтесь. Отличная альтернатива любым привычным офлайн курсам – онлайн обучение языку. С Englex это вполне реально. Еще и привлекательно – не надо никуда ходить и переплачивать. Онлайн курсы в Englex: классический английский для всех уровней и возрастов;

курс делового языка;

для любителей отдыхать за границей;

для выпускников школ, готовящихся к ЕГЭ;

фонетика, грамматика, словарный запас;

интенсивы для тех, у кого очень четкие цели и очень мало времени;

подготовка к международной сертификации;

английский для специалистов различных областей. Все онлайн уроки проходят на Englex платформе, специально разработанной для удобства учеников. Не надо бежать в магазин за учебником и рабочей тетрадью – все необходимое уже там. Загляните на пробное занятие (оно абсолютно бесплатно) и примите решение, будет ли комфортно заниматься в таком формате. Бонусы школы Englex: бесплатное участие в клубах;

возможность переносить занятие, менять преподавателя;

возврат денег и приостановка обучения на время. Акции и скидки:

2. Образовательный центр Yes На сайт школы Образовательный центр Yes – современная школа, которая представлена 11 филиалами в Екатеринбурге и онлайн по всему миру. Ежегодно Yes стабильно входит в ТОП-10 языковых центров Екатеринбурга по версии Народной премии портала Е1.RU. Это говорит о доверии, которое мы успели завоевать за 20 лет работы в сфере образования. Главные преимущества Yes: - бесплатный пробный урок для того, чтобы познакомить студента с преподавателем, определиться с целями обучения, а также выявить уровень владения языком; - коммуникативная методика, благодаря которой прорабатываются все необходимые навыки – чтение, письмо, аудирование, говорение; - Yes является аккредитованным тест-центром по сдаче международного экзамена PEIC, у нас можно не только подготовиться к экзамену, но и сдать его; - онлайн и офлайн форматы обучения. Если нет возможности ходить в Yes около дома, занимайтесь английским в скайпе. Программы обучения: - общий курс английского для детей; - общий курс английского для взрослых; - подготовка к международным экзаменам, ОГЭ/ЕГЭ; - бизнес-английский; - английский для путешествий; - летние тематические интенсивы английского; - английский в парах (индивидуальная программа в зависимости от целей обучения). Бонусы центра: - возможность переносить занятие, менять преподавателя; - возврат средств за несостоявшиеся уроки; - бесплатный пробный урок. Деятельность школы лицензирована Министерством общего и профессионального образования. Вы можете вернуть 13% за обучение. Также мы предоставляем семейные скидки, бонусы за друзей и при оплате полного курса. Подробнее на сайте центра.



3. Skyeng Первый урок бесплатно 24 часа в сутки — идут занятия в школе На сайт школы Спросите того, кто давно перешел на онлайн обучение, какая школа считается одной из самых лучших, и он, с большой долей вероятности, назовет вам именно SkyEng. Здесь работает свыше 8000 преподавателей (носителей и русскоязычных) – представляете, какой масштаб у школы? Главные преимущества SkyEng: обучение по зарекомендовавшей себя британской методике;

огромный онлайн опыт – почти 8 млн. проведенных интернет уроков;

занятия тет-а-тет с учителем;

виртуальный мир SkyEng: синхронизированные приложение и онлайн платформа, ютуб канал, расширения для браузеров (умные субтитры, переводы любимых треков);

максимальный упор на разговорную практику. Программы онлайн английского для любого уровня языка: для детей;

подготовка к экзаменам (международные, ОГЭ, ЕГЭ);

бизнес курс;

для путешественников;

классический английский. Заменить преподавателя, отменить или перенести урок – не проблема. Приходите на бесплатный пробный урок, подбирайте преподавателя и занимайтесь с удовольствием и комфортом.

4. Онлайн-школа Тетрика Интерактивная образовательная платформа «Тетрика» - это возможность изучать английский язык в удаленном формате с персональным репетитором. Все преподаватели онлайн-школы проходят многоэтапный отбор и дополнительное обучение. Каждый репетитор имеет опыт работы не менее 3-х лет и отличные коммуникативные навыки. Преподаватель без труда составит индивидуальную программу для студента, найдет к нему подход и понятно объяснит даже самую сложную тему. Почему выбирают онлайн-школу «Тетрика»: персональные обучающие программы помогают студентам добиться своих целей – уже на первом уроке преподаватели оценивают уровень знаний обучающегося и составляют план последующих занятий;

студенты могут учиться в любое удобное время, не тратя время на дорогу до школы и обратно;

88% учеников школы поступают в ВУЗы на бюджет;

вводное занятие бесплатное – вы оцениваете удобство ресурса, выбираете преподавателя и вместе с ним подбираете языковой курс;

удобная онлайн-платформа с учебной доской, творческими домашними заданиями и подробным журналом успеваемости;

записи с материалами каждого занятия сохраняются на виртуальной доске, чтобы студенты могли повторить пройденное столько раз, сколько это необходимо;

множество направлений на выбор – английский для детей и взрослых, общий курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и другие;

общение с преподавателями по видеосвязи и в интерактивном чате;

возможность оплаты занятий в рассрочку без процентов. Чтобы начать учиться, просто оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера. Он уточнит цели ваших занятий и запишет на бесплатный пробный урок.

5. International Communication Club Школа начала работу в Екатеринбурге с 2000 года. Акцент в преподавании сделан на коммуникативную методику (живая речь в ситуациях живого общения) и разговорный английский, а главная цель - снять языковой барьер и научить каждого студента доступно и понятно излагать мысли в общении и переписке. Как строится обучение: - в группах и индивидуально, - с нуля и до свободного владения языком, - поэтапно: от составления простых предложений до возможности уверенно и свободно общаться на различные темы и поддерживать беседу с носителями языка. На что можно обратить внимание: - небольшие группы: не более 6 человек, - живое общение с носителями языка – возможность закрепить полученные знания на практике, - собственный график: занятия стартуют каждую неделю, можно присоединиться к группам в любое удобное время. ICC в Екатеринбурге нацелена на интенсивное обучение и оперативный результат: через 1 месяц, как считают в школе, студенты смогут общаться на иностранном языке в рамках простых времен, выучат 700 новых слов и смогут поддержать разговор на самые актуальные бытовые темы.

6. Oxford Centre Языковая школа работает с 1998 года и является представителем Oxford Language Centre Abacus College Оксфордского университета, одной из старейших английских языковых школ. Ученикам предложен оксфордский подход к изучению языка: - мониторинг качества знаний по европейской шкале CEFR - проведение многоуровневого тестирования SELT, - сочетание новейших отечественных и зарубежных методик преподавания, приемов обучения и форм, - организация занятий с учетом возраста, психологических особенностей, уровня знаний языка (коммуникативная, игровая, интенсивная, проектная и другие методики), - адаптированные образовательные программы. В Oxford Centre упор делается на развитие разговорных навыков – проводятся языковые тренинги с носителями языка. В центре стараются создать комфортную для общения атмосферу, использовать нестандартные методы - различные конкурсы, разнообразные скидки и акции, тематические мероприятия, регулярные встречи с носителями языка. Преподаватели центра имеют международные сертификаты, подтверждающие квалификацию, регулярно проходят стажировки за рубежом и участвуют в конференциях и семинарах. Здесь также помогут подготовиться ЕГЭ и международным экзаменам, если вам это необходимо.

7. Consul Как и все крупные школы английского языка в Екатеринбурге, сеть образовательных центров Consul считает иностранный язык чем-то большим, чем просто сочетание грамматических правил, словарного запаса и хорошего произношения. Задача команды педагогов Consul - подружить учащихся с английским языком, сформировать умение мыслить на нем, чтобы понимать ваших друзей и коллег через их культуру и традиции. Как устроено обучение: - выбор программ, соответствующих потребностям каждого студента, - максимальное использование вспомогательных материалов: видео, аудио, наглядной информации и других средств, стимулирующих запоминание, - коллектив преподавателей, которые владеют инновационными методами запоминания слов, научат грамотно и просто донести до вашего собеседника сложную информацию. В центре вы можете пройти экспресс-курс для туристов, если собираетесь в заграничную поездку, стать членом английского клуба и регулярно общаться с носителями языка, пройти тестирование на уровень владения языком. Для организаций корпоративное обучение проводится в офисе без отрыва от рабочего процесса.

8. Alibra School Школа начала работать в 2000-м году, за это время были созданы филиалы в крупнейших городах России. Главным отличием своего обучения Alibra School называет особый подход, который сокращает сроки овладения языком в сравнении с традиционными технологиями - практически в 3 раза (с 24 до 8 месяцев). Методика курсов для взрослых: - только живое общение. Его доля в ходе обучения - до 80%, что позволит студентам быстро наработать речевую практику и преодолеть языковой барьер, а также не бояться ошибок при говорении; - никакой механики, выучивания, пересказа без понимания смысла; - активная групповая работа только на английском; - занятия в форме игр; - возможность неформального общения, веселой соревновательности. Школа внедряет собственные он-лайн разработки: – можно проходить домашние задания с помощью платформы «Alibra School», - доступно мобильное приложение «Алибра скай» - это методика из 2 500 самых распространенных английских слов, которые активнее всего используются в живой речи. Лексикон приложения разбит на 15 тем на 105 подтем. Alibra School также предлагает: корпоративное обучение по специальным программам для компаний,

индивидуальное обучение для частных лиц – для топ-менеджеров и вип-персон с учетом их занятости и пожеланий.

Наш топ лучших центров изучения английского языка был составлен на основании сравнения внешних параметров их деятельности - срока работы, числа филиалов, стоимости и других. Их вы можете увидеть в сводной таблице. Лучшие школы изучения английского языка в Екатеринбурге оценивались на безе открытой информации, размещенной на их официальных сайтах.

Englex EnglishDom Skyeng Alibra School International Communication Club Oxford Centre Consul YES Преподаватели Русскоязычные и носители Русскоязычные и носители Русскоязычные и носители языка Русскоязычные и носители языка Русскоязычные и носители языка Цена (за одно занятие в группе) От 500 р. От 275 руб. От 260 р. От 205 р. 210 руб. Акции и спец. предложения Да Да Да Да Да Учебные материалы (платные и бесплатные) Есть/Есть Есть/Есть Есть/Есть Есть/Есть Нет информации Вариативность графика занятий 2 раза в неделю Утром, днем, вечером 8 раз в месяц Индивидуальное учебное расписание 2 раза в неделю по 2 академических часа. Разнообразие программ Собственные уникальные методики Нет информации Программы OxBridge Учебные программыLongman, Oxford, Cambridge, Macmillan Тексты, диалоги, ролевые игры Есть ли бесплатное занятие Да Нет информации Да Да Да Длительность урока 135 мин. 2 акад.часа 2 акад.часа 1 акад.час 2 акад.часа по 30 мин. Есть ли возврат оплаты, если, например, не можешь заниматься Нет информации Нет информации Нет Нет информации Есть перерасчет Сколько человек в группе 8−12 и 2−4 До 6 Нет информации Нет информации Нет информации Кол-во филиалов 3 13 7 7 11 Доп. фишки: онлайн платформы Платформа ALIBRA ONLINE Он-лайн тестирование Он-лайн тестирование Обучение по Скайпу Он-лайн платформа Возможность отработки пропущенных занятий Есть Нет информации Есть Нет информации Есть