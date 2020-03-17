Сезон отпусков уже не за горами…или же вы планируете деловую поездку, обучение или работу за рубежом? Курсы английского языка в Екатеринбурге это лучший способ достижения ваших актуальных целей и ключ, открывающий двери к самой заветной мечте. В столице Уральского федерального округа вы можете найти различные предложения от школ изучения английского языка, среди которых обязательно подберете программу лично для себя.
Стоимость курсов английского в Екатеринбурге
Это очень важный фактор, поэтому при изучении информации всегда обращайте внимание на длительность одного занятия и их количество в месяц, если вы учитесь не по индивидуальной программе, а выбираете групповой курс. Где-то вам предложат абонемент, где-то вы сами сможете сформировать удобный график обучения.
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Наш топ лучших центров изучения английского языка был составлен на основании сравнения внешних параметров их деятельности - срока работы, числа филиалов, стоимости и других. Их вы можете увидеть в сводной таблице. Лучшие школы изучения английского языка в Екатеринбурге оценивались на безе открытой информации, размещенной на их официальных сайтах.
|
Englex
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EnglishDom
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Skyeng
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Alibra School
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International Communication Club
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Oxford Centre
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Consul
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YES
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Преподаватели
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|
|
|
Русскоязычные и носители
|
Русскоязычные и носители
|
Русскоязычные и носители языка
|
Русскоязычные и носители языка
|
Русскоязычные и носители языка
|
Цена (за одно занятие в группе)
|
|
|
|
От 500 р.
|
От 275 руб.
|
От 260 р.
|
От 205 р.
|
210 руб.
|
Акции и спец. предложения
|
|
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Учебные материалы (платные и бесплатные)
|
|
|
|
Есть/Есть
|
Есть/Есть
|
Есть/Есть
|
Есть/Есть
|
Нет информации
|
Вариативность графика занятий
|
|
|
|
2 раза в неделю
|
Утром, днем, вечером
|
8 раз в месяц
|
Индивидуальное учебное расписание
|
2 раза в неделю по 2 академических часа.
|
Разнообразие программ
|
|
|
|
Собственные уникальные методики
|
Нет информации
|
Программы OxBridge
|
Учебные программыLongman, Oxford, Cambridge, Macmillan
|
Тексты, диалоги, ролевые игры
|
Есть ли бесплатное занятие
|
|
|
|
Да
|
Нет информации
|
Да
|
Да
|
Да
|
Длительность урока
|
|
|
|
135 мин.
|
2 акад.часа
|
2 акад.часа
|
1 акад.час
|
2 акад.часа по 30 мин.
|
Есть ли возврат оплаты, если, например, не можешь заниматься
|
|
|
|
Нет информации
|
Нет информации
|
Нет
|
Нет информации
|
Есть перерасчет
|
Сколько человек в группе
|
|
|
|
8−12 и 2−4
|
До 6
|
Нет информации
|
Нет информации
|
Нет информации
|
Кол-во филиалов
|
|
|
|
3
|
13
|
7
|
7
|
11
|
Доп. фишки: онлайн платформы
|
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|
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Платформа ALIBRA ONLINE
|
Он-лайн тестирование
|
Он-лайн тестирование
|
Обучение по Скайпу
|
Он-лайн платформа
|
Возможность отработки пропущенных занятий
|
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|
Есть
|
Нет информации
|
Есть
|
Нет информации
|
Есть
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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
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