Яркие цвета, постоянно меняющаяся картинка, анимация, оживленная музыка, юмор – всё это обрушивается на вас, когда, пощёлкав пультом, вы случайно попадаете на мультик. Хотя искали вы совсем другое, что-нибудь взросло-занудное: новостную передачу или фильм, который вообще-то засмотрели до дыр.

Не спешите переключать канал! Даже из детского контента вы сможете почерпнуть для себя что-то полезное. Особенно, если мультфильм на английском языке. Особенно, если вы в процессе изучения языка. Мультфильмы можно использовать в обучении с таким же успехом, как и фильмы. А иногда пользы от них получается намного больше.

Я знаю, что вы думаете… Что это несерьезно, смешно, нерезультативно и глупо.

Но разве мультфильмы создаются только для детей?

Нет. Согласитесь, те же «The Simpsons» несут в себе немало непотребщины и явно недетского юмора.

Но мы не об этом. Сегодня – о том, как мультфильмы могут поднять уровень вашего английского.

И вот лишь несколько причин, почему просмотр мультфильма для изучения английского – хорошая идея:

их озвучка всегда очень четкая: слова без акцента, с ясным произношением;

многие мультфильмы отражают актуальные социальные темы, поэтому есть реальная возможность вынести из них ходовые повседневные фразы и предложения;

в мультфильмах используются достаточно простые слова, которые будут понятны новичкам, но также там можно встретить и более сложные конструкции для уровня intermediate и выше;

бесконечное повторение одних и тех же фраз (то, что раньше безумно раздражало, особенно в 6 утра в воскресенье): теперь у вас будет много шансов запомнить незапоминающееся;

чаще всего мультики – короткие, так что риск переутомиться сведен к минимуму;

некоторые (и мы их обязательно упомянем) создаются специально для отработки нового словарного запаса;

да это просто очень весело и круто!

Итак, какие же мультфильмы для изучения английского языка подойдут детям и взрослым, начинающим и более продвинутым?

Мультфильмы для детей и взрослых, начинающих изучать английский

Когда ребенок безжалостно будит вас в законный выходной, требуя включить мультик, не спешите досадовать: включите версию на английском. Польза будет и вам, и ему. Вариантов исхода событий два, и все положительные: либо вы оба прокачаете свой английский, либо уснете (что, согласитесь, тоже неплохо).

Тут в наш чарт, без сомнения, попадает «Финис и Ферб» (Phineas and Ferb).

Каждый эпизод снят по одной и той же формуле, в нем много повторяющихся слов и фраз, поэтому за сюжетом следить не составит труда. Герои занимаются тем, что постоянно что-то изобретают и тестируют (не всегда в соответствии своим возрастным способностям). Однако, это и есть главный посыл: вам подвластно многое, если приложить максимум усилий и стараний.

Ссылка для просмотра: Финис и Ферб

На Youtube есть множество каналов, которые предлагают мультфильмы на английском языке. Они все достойны внимания. Предлагаем начать с канала The Talking Dog Cartoons. Здесь вы найдете очень популярный мультик Martha Speaks. Будет особенно полезен тем, кто хочет пополнить словарный запас.

Ссылка для просмотра: The Talking Dog Cartoons

British Council всегда готов прийти на помощь в изучении английского. Наверное, это один из немногих сервисов, который так тщательно подходит к своему образовательному контенту: здесь вы найдете достаточно большую коллекцию мультфильмов с субтитрами, а также текст самого видео и задания на усвоение увиденного.

Ссылка для просмотра: LearnEnglish Kids

ТОП лучших мультфильмов для изучения английского

Мультфильмы сегодня выпускаются с бешеной скоростью. Их так много, что иногда даже сложно выбрать, что посмотреть из новенького на русском. Что уж говорить про английский.

Однако, классику мультипликации никто не отменял. Поэтому с удовольствием рекомендуем мультфильмы таких известных студий, как: Pixar, Disney, DreamWorks. В сети они предложены практически на всех платных видео сервисах:

Тайная жизнь домашних животных (The Secret Life of Pets)

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Динамичный, яркий, умопомрачительно смешной и милый мульт с доступной лексикой и ходовыми повседневными фразами. Смотрите, наслаждайтесь юмором и одновременно подтягивайте свой английский!

Вверх (Up)

Чудеснейшая анимация союза гигантов мультипликации Disney и Pixar – «Вверх». О необычной и трогательной дружбе и о «сбыче мечт». Красивая картинка плюс доступный английский – что может быть лучше?!

Король Лев (The Lion King)

Плакали на русском? Теперь плачьте на английском. Король Лев можно смотреть бесконечное количество раз: будучи ребенком в 90-е, родителем в 2000-е, ну и внукам покажете. Это же нестареющая классика. Наверняка, и вы смотрели его не один раз, поэтому даже если в английской версии что-то будет непонятно, с легкостью догадаетесь, о чем речь. Это ли не практика аудирования?

Не важно, выберете вы мультфильм из нашего списка рекомендаций или найдете его самостоятельно на просторах интернета. Главное, старайтесь руководствоваться при выборе следующими рекомендациями:

герои должны обязательно вести человеческие разговоры, будь то собака или любое несуществующее животное. Согласитесь, от бессмысленных немых диалогов (как в Том и Джерри, например) пользы будет мало;

обязательно выбирайте то, что интересно. Если сюжет совсем не зашел – не мучайтесь. Такой метод обучения должен приносить удовольствие, а не муки и страдания.