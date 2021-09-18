Сегодня английский язык не является обязательным требованием для всех профессий, но дает соискателю значительные преимущества. Есть вакансии для которых он необходим, но есть и другие - те, у которых только начинается расцвет, но в ближайшем они будущем станут главенствующими. И для них английский тоже нужен. Так, согласно исследованию BCG, к 2022 году благодаря автоматизации и искусственному интеллекту изменится 27% видов человеческой деятельности. Так, а как же мы будем без бухгалтеров, журналистов, экскурсоводов? Вот этого мы пока не знаем, но видимо часть работы будет выполнять искусственный интеллект. А мы пока расскажем о наиболее перспективных направлениях, высокооплачиваемых профессиях требующих знание английского языка и их особенностях.

Сфера IT





IT, или информационные технологии - это сфера со множеством разнообразных профессий, которые нужны для обработки, хранения и передачи информации. К этому направлению относится все, где используется вычислительная техника, например, компьютеры, смартфоны и т.д. IT постоянно расширяется, появляются новые виды деятельности, но наиболее востребованы программисты, разработчики игр, тестировщики программного обеспечения, гейм-дизайнеры, эксперты информационной безопасности, администраторы баз данных, системные аналитики и так далее. Сейчас это наиболее высокооплачиваемые профессии. Для них нужен английский язык, потому что большинство языков программирования основано именно на нем, также зачастую ведущие клиенты - это иностранцы. Плюс ко всему самая свежая научная информация публикуются на английском - книги, статьи, новости. Незнание языка существенно влияет развитие IT-специалиста, его профессиональный рост.

Тестировщик программного обеспечения следит за качеством сайтов, мобильных и онлайн приложений и ищет в их работе ошибки и уязвимости, что помогает значительно улучшить продукт. Специалисты этого направления проверяют работоспособность и внешний вид программ, чтобы улучшить их функциональность. Как и все IT-направления, для того, чтобы стать тестировщиком необходимы знания английского, потому что он лежит в основе всей работы, а для работы за границей нужен уровень владения не меньше Intermediate, который будет подтвержден сертификатом. В России минимальная зарплата начинающего тестировщика начинается от 60 тыс. рублей, с опытом работы от 1 года - от 100 тыс. рублей. Опытный специалист за границей может получать 90 тыс. долларов в год.

Python — это универсальный язык программирования, который чаще всего используется для веб-разработки искусственного интеллекта, сервисов, приложений, скриптов и т.д. Это одно из ведущих и самых востребованных направлений в IT. Программисты Python занимаются написание кодов, исправлением ошибок и запуском программ, которые они создали, нередко их тестируют, пишут инструкции пользования, внедряют готовый продукт. Для тех, кто знает английский, изучить этот этот язык программирования будет намного проще, потому что код пишется именно на нет.

Искусственный Интеллект сейчас активно изучается, поэтому всему, что с ними связано уделено пристальное внимание. Ему необходимо машинное обучение, поэтому специалисты этой области становятся все более востребованными на рынке труда. Такая же ситуация с аналитиками данных. Они собирают информацию, которая помогает принимать решения в бизнесе, управлении и науке. Такие специалисты ценятся и в России, и за рубежом, и для них знание английского языка необходимо, причем технического. Плюс ко всему лучшие книги и новейшие научные статьи выходят именно на английском языке.

Проджект-менеджер - это руководитель проекта. Он управляет множеством задач, от создания сайта продукта до организации конференций и обучения сотрудников. В обязанности проджект-менеджера входят проектирование нового продукта, анализ рисков, планирование выполнения задач, контроль команды, коммуникаций, оперативное решение проблем. Профессия также относится к сфере IT, потому что неразрывно с ней связана. Такие специалисты постоянно общаются с заказчиками, а они могут быть как и в России, так и в других странах, поэтому знание языка на высоком уровне обязательно.

Продакт-менеджер занимается созданием продукта, его запуском и развитием, помогает снизить риски и решает проблемы и вопросы, связанные с ним. Продуктом могут быть мобильные приложения, стартапы и т.д. В целом, профессия связана с IT, если продуктом не является пакет молока или бытовая химия. Главная задача такого специалиста - сделать клиента довольным, а для этого нужно понимать пользователей и целевую аудиторию, уметь создавать качественный продукт, запускать его и искать пути улучшения.

Изучение гейм-дизайна идеально подойдет тем, кто любит компьютерные игры. Такие специалисты конструирует игровые миры и создают идеи, придумывают правила, по которым будут жить персонажи и работать игра, определяют концовку, задачу игроков, особенности уровней и т.д. В чем-то работа геймдизайнера похожа на работу режиссера: он продумывает эмоции игроков, их опыт, динамику игры и ее настроение - будет ли она мрачной или наоборот, позитивной. В целом, специальность довольно обширная, в ней есть геймдизайнеры под разные задачи. Согласно недавним исследованиям, средняя зарплата такого сотрудника в России составляет 80 тыс. рублей, но за рубежом она намного выше - среднегодовой доход в США примерно равняется 79 тыс. долларов.

Java-разработка отличается от Phyton-разработки тем, что с ее помощью создаются, в основном, компьютерные программы, приложения для Android, мобильные игры, бизнес-приложения. Также на языке Java создаются разные проекты, от современных технологий и до нейронных сетей. Код здесь пишется на английском, поэтому без знания языка не обойтись. В России средний заработок такого специалиста начинается от 60 тыс. рублей для новичка, а у опытного специалиста зарплата может превышать 100 тыс. рублей.

Программирование для детей

Востребованным профессиям в сфере IT теперь могут обучаться дети и подростки с помощью специальных курсов. На них ученики тренируют логику, мышление, учатся решать практические задачи, привыкают работать на результат. Благодаря приобретенным знаниям в сфере разработки, дети уже в юном возрасте могут создавать игры или сайты, а во взрослом - стать специалистами информационных технологий высокой квалификации. Такие курсы обычно покупают родители для своих детей, чтобы они в будущем занимались самыми перспективными направлениями.

Minecraft - это популярная среди детей и подростков приключенческая игра, в которой нужно строить мир из блоков типа LEGO. Курс программирования по ней придется по душе любителям игры, а также сделает обучающий процесс намного увлекательнее. Благодаря занятием дети смогут создавать свои 3D-вселенные, управлять искусственным интеллектом, делать объекты, которые будут двигаться, и самое главное - они начнут изучать Python, который входит в топ-3 главных языка программирования. Зарплата таких специалистов уже сейчас начинается от 100 тыс. рублей.

Курс разработки на языке Python подходит для детей от 12 до 17 лет. Пройдя его от начала и до конца ученики освоят основы программирования и в итоге напишут свой первый сайт. В процессе обучения опытные преподаватели объяснят, что такое линейные алгоритмы, массивы, погрузят в циклы, познакомят с принципом DRY и т.д. Ребенок, на основе полученных знаний, сможет углубиться в тему разработки и программирования.

Unity — это ведущая платформа разработки интерактивного контента с 2D и 3D-графикой. На ней создается 50% всех компьютерных игр. В процессе обучения дети узнают, как работает платформа, под руководством опытного преподавателя создадут собственную 3D-игру - разработают сюжет, дизайн и механику. Помимо этого, увлекательное обучение тренирует креативность, логику, умение общаться, ставить цели, концентрироваться и т.д.

Онлайн-курс по Java-разработке позволяет с раннего возраста погрузиться в увлекательный мир создания игр на одном из основных языков программирования. Зная его можно создавать не только игры, но и, например, приложения для операционных систем Windows, Linux, Mac OS, мобильные приложения для Android. В среднем, специалист которые занимается Java-разработкой, получает от 130 тыс. рублей в месяц. За рубежом эта цифра выше в несколько раз.

Аналитика

Аналитика важна не только в сфере информационных технологий. Благодаря анализу большого количества информации, аналитики помогают бизнесу создавать и развивать продукт, повышают эффективность маркетинга, изучают аудиторию. Профессии, связанные с аналитикой уже сейчас пользуются спросом, но в ближайшем будущем он будет только расти.

Специалисты этой области извлекает ценные данные из большого массива информации. Например, из отзывов, результатов исследований. За счет этого они выявляют закономерности и строят гипотезы по улучшению бизнес-процессов. Аналитики Big Data помогают компаниям принимать взвешенные решения, запускать продукты, планировать развитие. Для этого направление знание английского языка должно быть на уровне, достаточном для чтения технической документации. В США такие специалисты получают более 100 тыс. долларов в год. В России - от 80 до 200 тысяч.

UX-аналитика - это исследования данных о том, как пользователи взаимодействуют с сайтом, приложением, видеоигрой или другим диджитал-продуктом и используют их. Это помогает лучше понять предпочтения аудитории, сделать продукт более конкурентоспособным, удобным и понятным в использовании. В России специалист без опыта работы может получать от 60 тыс. рублей, более опытный аналитик зарабатывает от 140 тыс. рублей и больше. Знание английского должно быть на высоком уровне, чтобы следить за западными трендами, работать над международными проектами и т.д.

Без специалистов в веб-аналитике не получится выявить проблемы на сайте, улучшить качество трафика и настроить аналитику. Веб-аналитик исследует поведение пользователей сайта в Яндекс.Метрике и Google Analytics, размечает целевые действия для анализа воронки продаж, повышает эффективность рекламных компаний, визуализируют данные в Power BI. В результате полученные данные помогают увеличить посещаемость сайта, увеличить базу подписчиков, получить больше заявок и звонков от клиентов. Зарплата таких специалистов начинается от 70 тыс. рублей без опыта работы. Если работать только на Россию, знание языков может не понадобиться, но это значительно снизит вашу ценность как специалиста.

Финансовый аналитик - это специалист, который анализирует финансовые результаты компании, за счет чего знает реальные источники прибыли, видит новые ниши для роста, повышает финансовую эффективность. Главная цель такого специалиста - сделать так, чтобы компания не терпела финансовых убытков и всегда была в плюсе. В среднем такие специалисты получают 110 тыс. рублей в России, за Западе - 250-300 тыс.

Дизайн

Дизайн пользуется популярностью уже давно, особенно, если дело касается сайтов, интерфейсов, логотипов, фирменного стиля и рекламных макетов. Такие специалисты сейчас востребованы и у нас, и за рубежом, однако конкуренция большая. Чтобы выйти на международный рынок, нужно стать высококвалифицированным специалистом и знать иностранный язык.

Веб-дизайнер занимается проектированием интерфейсов для сайтов и веб-приложений, делая их удобными для пользователя и эффективными в решении задач бизнеса. Эта творческая профессия, однако чтобы быть востребованным специалистом, нужно уметь улавливать тренды, следить за мировыми тенденциями, постоянно развиваться в профессии, изучая другие дисциплины, например, маркетинг, уметь верстать и работать с аналитикой. С опытом от года специалист получает ежемесячно от 80 тыс. рублей.

Моушен-дизайн - это работа по созданию динамичной анимационной графики и в 2D, и в 3D. Такая графика используется в кино, рекламных роликах, на телевидение, в презентациях коммерческих компаний и т.д. Для работы нужно знать такие программы: After Effect, Premiere Pro, Cinema 4D, Moi3D. Знание английского языка в профессии значительно расширяет границы, потому что спроса больше на западном рынке. Средняя зарплата в России с опытом - от 100 тыс. рублей.

Маркетинг

Пока есть продукт, будет и реклама. Сейчас, с появлением множества разных каналов продаж, интернет-маркетинг только набирает популярность, и в эту сферу всегда нужны хорошие специалисты.

Такой специалист разрабатывает digital-стратегию, запускает рекламные кампании и анализирует их эффективность. Хороший маркетолог всегда знает, как повысить прибыль компании, сделать ее узнаваемой, привлечь новых клиентов и т.д. Именно он знает все о продвижении и умеет работать с соответствующими инструментами. Имея образование маркетолога можно управлять компаниями любых масштабов, от небольших стартапов до международных корпораций. В среднем интернет-маркетолог получает в России 100 тыс. рублей в месяц. Английский язык здесь нужен для понимания терминологии, выведения компании на зарубежный рынок, общения с западными инвесторами, получения новейших знаний и т.д.

E-commerce занимается специалист по электронной коммерции. Он создает и продвигает интернет-магазины, реализует торговлю посредством интернет-магазинов, приложений и других сервисов. Для успешной работы в этой сфере необходимо знать специфику торговли и интернет-бизнеса, иметь знания в интернет-маркетинге, бизнес-моделировании, дизайне, логистике, взаимоотношения с партнерами и заказчиками. Для этого направление нужно знать английский, чтобы продвигаться на международный уровень, изучать рынок, общаться с заказчиками, следить за трендами. Средняя зарплата такого специалиста - 110 тыс. рублей.

Подуктовый аналитик - это специалист, который проводит анализ рынка, исследует потребности пользователей и принимает маркетинговые решения для эффективного привлечения аудитории. Продуктовые аналитики работают с различными источниками дынных Яндекс.Метрикой и Google Analytics, базами данных, анализируют конкурентов, разрабатывают гипотезы, подготавливают рекомендации по улучшению работы компании. Средняя зарплата - 100 тыс. рублей. Для выхода на международный уровень нужны не только высокие профессиональные знания, опыт, но и отличное владение английским языком.

Сейчас технологии развиваются настолько быстро, что чуть ли не каждый год появляются новые профессии на рынке труда, поэтому нужно идти в ногу со временем и выбирать наиболее актуальные и востребованные специальности. Они, в основном, связаны с информационными технологиями и интернетом, и для них обязательно нужно знать английский язык. Именно поэтому его следует начать учить уже сейчас.