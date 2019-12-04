Это не то, что вы подумали. Статья совсем не о том, как выйти замуж за иностранца. Хотя.. Всё возможно. Сегодня говорим о сервисах для общения, которые помогут вам отточить навык говорения на английском языке. Кто, как не носитель языка, сможет быть лучшим примером и напарником.

Если у вас нет друзей или родственников – native speakers, если до настоящего момента вы понимали важность разговорной практики, но даже не представляли, где это можно сделать, тогда вам точно будет полезна эта статья.

Тренировать беглость языка – очень важно. Ведь именно этот навык сделает вас более уверенным в себе и позволит использовать все те знания, что есть, на практике. На самом-то деле, вам готовы помочь достаточно много людей.

Welcome: перед вами лучшие сайты для общения с иностранцами.

Вот уж правду говорят – «Молодым у нас везде дорога»: трое выпускников Стэнфордского университета в 2011 г. создали интернет-платформу, на которой те, кто изучает английский язык, могут свободно пообщаться с иностранцами. А сегодня ею пользуются уже полмиллиона человек.

Verbling предлагает «репетиторов» под различные уровни владения языком. Блуждать по сайту вы можете бесплатно. А уже заниматься – от 640 р. за час урока. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного носителя, вы всегда можете посмотреть его приветственное видео. Также доступно посещение некоторых запланированных онлайн занятий или подписка на них.

Этот сайт просто какой-то флэшбэк в прошлое. Задолго (ну ладно, не совсем задолго) до массового распространения сети Интернет у тех, кто учил иностранный язык, были друзья по переписке – pen pals. Это люди, которые жили достаточно далеко, чаще всего даже на другом континенте, и всё общение с ними происходило посредством почты.

Это было незамысловатая переписка на легкие темы (погода, учеба, семья, друзья и хобби), но у нее было как минимум 2 важные функции:

развитие коммуникативных навыков на неродном языке;

это было просто нереально круто получить «живое» письмо от человека, который конверт подписывает (oh my God!) английскими буквами и вообще живет в другом мире.

Так вот сервис Conversation Exchange поможет вам найти «своего» pen pal. Это легко: задайте поисковой системе необходимые параметры, и она выдаст вам список кандидатов на роль друга по переписке. Вы можете общаться в Skype, в чате или по email. Вот Джеймс Фредди, например: терпеливый и симпатичный учитель.

Сервис, кстати, бесплатный.

InterPals – это классическая соц. сеть, чем-то напоминающая «Одноклассники». Только зарегистрированы там не ваши тетушки и кузины, а иностранцы от мала до велика. Быстрая регистрация, фильтр по вашим требованиями и вуаля – вопрос «Где найти общение с носителем языка?» перед вами больше не стоит.

Единственным неудачным моментом можно считать большое количество рекламы. Но если вы к ней относитесь спокойно – welcome!

Данный сервис может похвастаться более чем 50-ю миллионами пользователями-носителями языка. Более того, все они готовы стать вашими компаньонами в изучении английского.

Busuu более широко известен как интернет-сообщество для изучения языков: своя платформа, входящий тест на уровень знаний, индивидуально подобранная программа. Но это абсолютно не мешает сервису предоставлять возможность общения с носителями английского.

Базовое членство здесь бесплатное. Премиум подписка – уже нет. А еще у них очень крутое приветствие:

Speaky – еще один популярный по всему миру международный сервис для изучения английского языка. Он очень похож на стандартную социальную сеть для общения . Все, что от вас требуется – это зарегистрироваться через Facebook или Google Account (если их нет, то придется завести). Никаких платных подписок и взносов за членство.

Во вкладке «Find friends» вы можете подробно изучить профайл счастливчика, который будет слушать и тренировать ваш английский. Советую изначально поставить фильтр на носителей языка. Есть даже беспроигрышные варианты – тот, кого ищете вы, ищет вас: english native speaker в поисках русскоговорящего собеседника. Вы будете идеальной парой.

У сервиса собственная платформа с онлайн чатом для общения, так что вам не потребуется дополнительно устанавливать никаких программ. Также доступно видео общение.

Удобный и интуитивный интерфейс, быстрая и бесплатная регистрация, огромное количество участников сообщества – это всё Italki.

В меню доступна функция фильтра: выбирайте язык, который изучаете, ваш уровень, желаемый возраст, страну собеседника. Сервис не бесплатный, но цены здесь абсолютно не кусачие. Пробный урок можно взять всего за 300 руб./час.

У Italki нет минусов, если только за него не считать отсутствие собственной платформы для видео связи. Но вы всегда можете установить Skype – он еще никого не подводил.

Facebook

Да-да, старый добрый Facebook тоже может стать вашим помощником в поисках общения с носителями языка. Не стоит забывать, что эта сеть – самая популярная в англоговорящих странах, и здесь масса групп по интересам.

Вот лишь некоторые из них:



Вступайте в сообщества, изучайте обсуждения, оставляйте свои комментарии под особо понравившимися постами, знакомьтесь, смело добавляйтесь в друзья и начинайте переписку с иностранцами. Это же социальная сеть, и тут у вас всегда есть возможность продумать, что написать, исправить, если не уверены, или обратиться к гугл-переводчику – никто вас не торопит и не ждет идеального ответа. Красота!