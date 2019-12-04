Это не то, что вы подумали. Статья совсем не о том, как выйти замуж за иностранца. Хотя.. Всё возможно. Сегодня говорим о сервисах для общения, которые помогут вам отточить навык говорения на английском языке. Кто, как не носитель языка, сможет быть лучшим примером и напарником. 

Если у вас нет друзей или родственников – native speakers, если до настоящего момента вы понимали важность разговорной практики, но даже не представляли, где это можно сделать, тогда вам точно будет полезна эта статья. 

Тренировать беглость языка – очень важно. Ведь именно этот навык сделает вас более уверенным в себе и позволит использовать все те знания, что есть, на практике. На самом-то деле, вам готовы помочь достаточно много людей. 

Welcome: перед вами лучшие сайты для общения с иностранцами.

Verbling

Verbling

Вот уж правду говорят – «Молодым у нас везде дорога»: трое выпускников Стэнфордского университета в 2011 г. создали интернет-платформу, на которой те, кто изучает английский язык, могут свободно пообщаться с иностранцами. А сегодня ею пользуются уже полмиллиона человек.

Verbling предлагает «репетиторов» под различные уровни владения языком. Блуждать по сайту вы можете бесплатно. А уже заниматься – от 640 р. за час урока. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного носителя, вы всегда можете посмотреть его приветственное видео. Также доступно посещение некоторых запланированных онлайн занятий или подписка на них.

Conversation Exchange

Conversation Exchange

Этот сайт просто какой-то флэшбэк в прошлое. Задолго (ну ладно, не совсем задолго) до массового распространения сети Интернет у тех, кто учил иностранный язык, были друзья по переписке – pen pals. Это люди, которые жили достаточно далеко, чаще всего даже на другом континенте, и всё общение с ними происходило посредством почты. 

Это было незамысловатая переписка на легкие темы (погода, учеба, семья, друзья и хобби), но у нее было как минимум 2 важные функции:

  • развитие коммуникативных навыков на неродном языке;
  • это было просто нереально круто получить «живое» письмо от человека, который конверт подписывает (oh my God!) английскими буквами и вообще живет в другом мире.

Так вот сервис Conversation Exchange поможет вам найти «своего» pen pal. Это легко: задайте поисковой системе необходимые параметры, и она выдаст вам список кандидатов на роль друга по переписке. Вы можете общаться в Skype, в чате или по email. Вот Джеймс Фредди, например: терпеливый и симпатичный учитель. 

Сервис, кстати, бесплатный.

InterPals

InterPals

InterPals – это классическая соц. сеть, чем-то напоминающая «Одноклассники». Только зарегистрированы там не ваши тетушки и кузины, а иностранцы от мала до велика. Быстрая регистрация, фильтр по вашим требованиями и вуаля – вопрос «Где найти общение с носителем языка?» перед вами больше не стоит. 

Единственным неудачным моментом можно считать большое количество рекламы. Но если вы к ней относитесь спокойно – welcome!

Busuu

Данный сервис может похвастаться более чем 50-ю миллионами пользователями-носителями языка. Более того, все они готовы стать вашими компаньонами в изучении английского. 

Busuu более широко известен как интернет-сообщество для изучения языков: своя платформа, входящий тест на уровень знаний, индивидуально подобранная программа. Но это абсолютно не мешает сервису предоставлять возможность общения с носителями английского. 

Базовое членство здесь бесплатное. Премиум подписка – уже нет. А еще у них очень крутое приветствие:

Speaky

Speaky

Speaky – еще один популярный по всему миру международный сервис для изучения английского языка. Он очень похож на стандартную социальную сеть для общения . Все, что от вас требуется – это зарегистрироваться через Facebook или Google Account (если их нет, то придется завести). Никаких платных подписок и взносов за членство.

Во вкладке «Find friends» вы можете подробно изучить профайл счастливчика, который будет слушать и тренировать ваш английский. Советую изначально поставить фильтр на носителей языка. Есть даже беспроигрышные варианты – тот, кого ищете вы, ищет вас: english native speaker в поисках русскоговорящего собеседника. Вы будете идеальной парой. 

У сервиса собственная платформа с онлайн чатом для общения, так что вам не потребуется дополнительно устанавливать никаких программ. Также доступно видео общение.

Italki

Italki

Удобный и интуитивный интерфейс, быстрая и бесплатная регистрация, огромное количество участников сообщества – это всё Italki. 

В меню доступна функция фильтра: выбирайте язык, который изучаете, ваш уровень, желаемый возраст, страну собеседника. Сервис не бесплатный, но цены здесь абсолютно не кусачие. Пробный урок можно взять всего за 300 руб./час.

У Italki нет минусов, если только за него не считать отсутствие собственной платформы для видео связи. Но вы всегда можете установить Skype – он еще никого не подводил.

Facebook

Да-да, старый добрый Facebook тоже может стать вашим помощником в поисках общения с носителями языка. Не стоит забывать, что эта сеть – самая популярная в англоговорящих странах, и здесь масса групп по интересам. 

Вот лишь некоторые из них:


Вступайте в сообщества, изучайте обсуждения, оставляйте свои комментарии под особо понравившимися постами, знакомьтесь, смело добавляйтесь в друзья и начинайте переписку с иностранцами. Это же социальная сеть, и тут у вас всегда есть возможность продумать, что написать, исправить, если не уверены, или обратиться к гугл-переводчику – никто вас не торопит и не ждет идеального ответа. Красота!

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