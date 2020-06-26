Скоро наступит лето и можно подумать, как организовать ребенку летние каникулы. Мы нашли отличное решение – летний языковой лагерь. И если вы до сих пор сомневаетесь, а стоит ли, предлагаем подробный гайд по летнему детскому отдыху 2022. Выбор велик – уверены, вы найдете оптимальный вариант.

На сегодняшний день летняя кампания может предложить несколько форматов детского английского лагеря:

  • городской лагерь с изучением ангийского языка;
  • загородный языковой лагерь на базе отдыха или ДОЛ;
  • Английские лагеря на курортах Краснодарского края и Крыма.

Английский язык присутствует в жизни каждого лагеря практически круглосуточно. Дети используют его максимально часто, особенно, когда могут обойтись без родного языка. Большинство мероприятий также проходят на английском, а где-то занятия проводят носители языка.

Не стоит думать, что языковой лагерь – это бесконечная учеба, от которой вообще-то хотелось бы отдохнуть в каникулы .  Здесь будут не только занятия, но и достаточно разнообразный досуг и активности:

  • викторины и квесты;
  • просмотры актуальных роликов и собственные съемки фильмов;
  • походы на пляж;
  • шоу талантов и научные шоу;
  • активные игры: футбол, теннис, веревочные парки, бампербол, сигвеи и многое другое;
  • кружки по интересам (актерское мастерство, видео монтаж, кулинарное искусство и пр.);
  • лазертаг, скалодром и бассейн.

Как выбрать лагерь с английским уклоном

Выбрать лагерь не сложно, когда знаешь, на что стоит обратить внимание. Мы поможем, если вы в замешательстве. В обзоре собраны наиболее популярные места, те, куда возвращаются каждый год более 80% отдыхающих, с блестящими отзывами детей и, особенно, родителей.

Мы ориентировались на следующие критерии:

  • формат лагеря: городской или загородный;
  • на какую возрастную категорию рассчитан;
  • кто будет заниматься с детьми (русскоязычные преподаватели, носители языка);
  • насколько разнообразен досуг;
  • продолжительность смены;
  • интенсивность английского языка.

1. Премиальный детский лагерь с изучением английского языка - SportZania

SportZania - лагерь, в котором есть все необходимое для комфортного отдыха и качественного развития ребенка: эко-локации, современные образовательные программы, педагоги-носители из Англии и США. 

Компания участвует в акции кешбэка: за покупку летних смен можно вернуть на карту до 50 % оплаченной стоимости.

SportZania - это:

  • смены без повторов: новая смена - новая история;
  • насыщенная программа: развлекательные, спортивные, творческие мероприятия для развития soft skills - все завязано вокруг сюжета;
  • усовершенствованные учебные методики: в основе игровой формат edutainment и соревновательный эффект + подарки на смене;
  • английский для детей с разным уровнем языка: занятия по 3 ак. ч. в день, смена 10 дней ≈ учебная четверть;
  • педагоги-носители из США и Великобритании, которые работают также в частных школах Москвы;
  • пять площадок для проведения смен: в Подмосковье, Тульской области и Краснодарском крае;
  • размещение в комфортных эко-локациях: премиальные отели сети AMAKS Новая Истра, Красная Пахра и Орбита, детский лагерь ДОЛ Салют (участвует в кешбэке 50 %), спортивный отель Ока;
  • сбалансированное 5-разовое питание, чаще по системе «шведский стол»;
  • бассейн практически на всех локациях;
  • наставники - студенты или выпускники педагогических вузов, проходят перед сменой авторский курс компании Skillset;
  • тщательный контроль за ребенком: психолог, медработник, круглосуточное видеонаблюдение, регулярные отчеты для родителей, горячая линия.

Родители могут не беспокоиться за безопасность, а дети смело погружаться в особый мир, полный развлечений, обучения и прокачки soft skills (гибких навыков, от которых на 85 % зависит успешное будущее ребенка по исследованиям ведущих мировых университетов).

Чтобы развивать ребенка комплексно, в лагере есть шесть направлений смен: образовательные, сюжетно-ролевые, бизнес, морские, подростковые 13+ и семейные.

Создатели рекомендуют попробовать каждую: так ребенок прокачает разные группы навыков, найдет больше друзей и соберет всех животных-героев.

Для тех, кто пока не готов отправить ребенка на каникулы, есть возможность познакомиться с лагерем на программах выходного дня.

За 2021 год в SportZania отдохнуло почти 1500 детей, среди них - дети блогеров и медийных личностей. Рейтинг компании в популярных отзовиках 4,9-5,0.

5.0
/5
 
 
 
 
 
4.9
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт лагеря

2. Языковой летний лагерь от BA School

Школа английского языка ВA School представляет летний языковой лагерь на территории санатория “Звенигород” в Подмосковье.

Ваших детей ждут 14 дней  активного отдыха в компании единомышленников, уникальные развлекательные и образовательные программы, спортивные мероприятия, а также купание в бассейне и отдых на оборудованном пляже Москвы-реки.

Безопасности и комфорт- важнейшие критерии при выборе локации! 24/7 дети находятся в сопровождении профессиональных педагогов-вожатых. 

Территория санатория представляет собой 52 гектара прогулочной лесопарковой зоны: красивейшее историческое место Подмосковья - старинная усадьба Шереметьевых в 50 метрах от жилого корпуса санатория. 

В программу лагеря входит:

  • более 50 часов изучения английского с полным погружением в языковую среду,
  • ежедневные развлекательные, спортивные и вечерние мероприятия,
  • цикл занятий Soft Skills,
  • новая программа BA Camp 2022.

Кроме это в стоимость путевки включены:

  • проживание в 2-х местном номере (14 дней/13 ночей), 
  • трехразовое питание с блюдами на выбор,
  • охрана, на территории всего лагеря действует пропускной режим,
  • круглосуточное медицинское обслуживание (пансионат имеет медицинскую лицензию)
  • учебники,
  • экскурсия и фирменная футболка.

Этим летом BA Camp будет проходить в 3 смены:

  • с 12.06 по 25.06,
  • с 03.07 по 16.07,
  • с 31.07 по 13.08.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте лагеряАнглийский- это легко! За смену + 1 уровень владения разговорным английским - лагерь BA Camp

4.7
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.9
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт лагеря

3. Лингвамания

Премиальный детский лагерь с углубленным изучением английского с носителями языка из Англии и США

Лингвамания - лагерь, где каждый ребенок окружен заботой и вниманием. Наша главная задача - индивидуальный подход к каждому ребенку, полное взаимопонимание и комфорт всех отдыхающих! 

Мы предоставляем возможность углубленно изучить английский язык: все занятия ведут носители из Англии и США, прошедшие специальные курсы по работе с детьми.  Занятия проходят в игровой форме - вашему ребенку не придется скучать, он сам не заметит, как начнет говорить (и даже думать!) на английском.

Но что такое индивидуальный подход в нашем понимании? 

Индивидуальный подход для нас - это учесть все пожелания родителей и их детей и сделать все, чтобы ребенку было комфортно в нашем лагере 

  • Ваш ребенок малоежка? Мы проследим за тем, чтобы он получал все необходимое из питания
  • Ваш ребенок вегетарианец? Мы обеспечим сбалансированное питание без мяса
  • Ваш ребенок аллергик? Укажите продукты, которые ребенку не рекомендуются, и наши вожатые будут контролировать его рацион
  • Ваш ребенок профессионально занимается спортом? Мы предоставляем зал для тренировок
  • Необходимы онлайн-занятия с репетитором? Предоставим кабинет и высокоскоростной интернет
  • Ваш ребенок не может преодолеть языковой барьер? Предоставим уроки в специальной игровой форме и дружелюбную атмосферу 

Также у нас доступны бесплатные уроки верховой езды: как известно, конные прогулки успокаивают нервную систему и способствуют нормализации эмоционального состояния, что очень важно после тяжелого учебного года!

Ваш ребенок сможет бесплатно посетить бассейн и аквапарк, у нас также доступно множество хобби-клубов для развития творческого потенциала и раскрытия новых талантов. Ваш ребенок сможет попробовать себя в пении, актерском мастерстве, модельном деле и многом другом.

Не забываем, что все это проходит в англоговорящей среде, в атмосфере полного погружения в английский язык

Наша главная идея базируется на качественном преподавании английского, комплексном развитии и раскрытии потенциала каждого. При этом мы помогаем детям мягко войти в непривычную обстановку - в этом нам помогает наш штатный психолог

Где ещё вы найдёте столько пользы для ребёнка на лето? Только у нас! 

За незабываемым отдыхом - в Лингваманию!

4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт лагеря

4. Языковой лагерь SmileCamp

Языковой лагерь SmileCamp  в Подмосковье - это возможность провести летние каникулы в прекрасной компании, не только весело, но и полезно.

Ваших детей будут ждать:

  • 2 недели изучения и практики английского с преподавателями-носителями языка,
  • множество активностей: игры в лазертаг, прогулки по лесу, экскурсии, творческие-мастер-классы, катание на лошадях,
  • спортивная программа,
  • отдых на природе: лагерь находится на территории частной школы Смарт Скул, которая расположена в сосновом бору
  • новые друзья, много смеха и веселья.

Преимущества лагеря SmileCamp:

  • частная огороженная территория, охраняемая 24/7,
  • программа лагеря создана по образу самых лучших учебных программ Великобритании и США,
  • билингвальные преподаватели и носители языка,
  • экологически чистый район Новой Москвы,
  • пятиразовое питание и отдельное меню для детей с аллергией и диетой,
  • увлекательная игровая форма изучения английского.

Важно отметить, что SmileCamp - это небольшой лагерь. Каждую смену набирают максимум 40 детей, которых делят на мини-группы в 10-15 человек в каждой.

Благодаря такому формату каждый ребенок получает максимум внимания.

Даты следующих смен:

  • 26 июня-9 июля 14 дней),
  • 10-23 июля (14 дней).

При раннем бронировании действуют скидки.

Узнать о них можно на сайте лагеря.

4.4
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт лагеря

5. Лагерь в Сочи с изучением английского языка -  ZaZa Camp

Что такое ZaZa camp?

Сочи, Красная поляна. Летний лагерь, окруженный горами. Чистейший воздух. Море в 40 минутах езды. Сертифицированные преподаватели английского языка и преподаватели-носители. Интерактивные уроки, огромное количество языковой практики. Британский сертификат по окончании.

Мы отобрали самых лучших преподавателей, которые стараются сделать уроки не только познавательными, но живыми и веселыми! Мы будем много общаться, делать проекты, снимать видео-дневники лагеря, соревноваться, и все это на английском языке! Это позволит детям перестать бояться разговаривать, подготовит к будущим путешествиям и обучению.

По приезду дети делятся на группы и занимаются в соответствии со своим языковым уровнем. По окончании курса они проходят тестирование и получают настоящий британский сертификат SUL EDUCATION. Напоминаем, что эта компания входит в пятерку лучших языковых летних лагерей Великобритании.

И это еще не все! 

Мы же понимаем, что лето – это каникулы. А каникулы – это приключения. Поэтому мы придумали потрясающую программу экскурсий и развлечений на любой вкус! Йога, танцы, рафтинг, купание в море  – это краткий список того, что ждет ваших детей в лагере ZaZa camp.

И еще немного о важном: безопасность для нас превыше всего, поэтому все преподаватели и вожатые проходят специальную подготовку. Ваши дети будут под их пристальным вниманием 24/7. 

Дети будут жить в комфортабельном отеле, в комнатах на двоих. Мы подготовили вкусное 3-х разовое меню, с обязательным днем мороженого по пятницам.

У нас возможны также семейные программы и дневной лагерь без проживания, чтобы родители могли тоже хорошенько отдохнуть, а вечером получать обратно своего ребенка, наполненного новыми знаниями, впечатлениями и прекрасными эмоциями. 

Лето приключений начинается с ZaZaCamp!

6. Подмосковный языковой летний лагерь от StudyCube

Летний языковой лагерь «СтадиКуб» на базе спортивного парка «Волен» находится в 45 минутах от Москвы, недалеко от города Яхрома. В лагерь на 4 смены приглашаются дети от 9 до 15 лет. 

Изучение английского языка происходит по интенсивной британской системе. Дети и подростки погружаются в языковую среду на ежедневных занятиях, которые проходят утром и вечером. Курс рассчитан на 72 занятия. 

Помимо основных уроков, дети расширяют лингвистический кругозор во время подготовки к фестивалю, который проходит в конце каждой смены. Профессиональные педагоги с опытом преподавания за рубежом развивают у детей навыки свободной и беглой разговорной речи в небольших группах до 15 человек.

Проживание в 3-х местных номерах с удобствами,  оборудованных всем необходимым для комфорта детей. 

В стоимость путёвки на 1 смену (15 дней) языкового летнего лагеря от StudyCube входит:

  • 5-разовое сбалансированное и вкусное питание по меню, разработанному шеф-поваром ресторана «Волен»,
  • насыщенная интересная программа — спортивные занятия, настольные и командные игры, конкурсы, театральные постановки на английском языке,
  • уютные номера, рассчитанные на трёх проживающих,
  • посещение бассейна, баскетбольной, футбольной площадки, тренажерного зала.
  • пенные вечеринки, дискотеки, караоке.

СМЕНЫ И ЦЕНЫ

До 1 мая действуют акционные цены!

*Первая (15 дней) 06.06 - 20.06.2021; стоимость: 55 000 руб. вместо 60 000

*Вторая (15 дней) 27.06 - 11.07; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000

*Третья (15 дней) 18.07 - 01.08; стоимость: 58 000 руб. вместе 63000

*Четвертая (15 дней) 06.08 - 20.08; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000

За время, проведенное в лагере, ребенок усовершенствует языковые навыки, научится свободно общаться на бытовые темы, а также улучшит свою физическую форму и наберется положительных эмоций от активного отдыха.

Более подробную информацию можно найти на сайте лагеря.

7. Языковой лагерь «Дубравушка»

В международном языковом летнем лагере «Дубравушка» дети тренируют разговорный английский в общении с носителями языка из Оксфорда, Кембриджа, американских университетов «Лиги плюща», участвуют в большой ролевой игре с увлекательным сюжетом. Но обо всем по порядку. 

Живой английский с носителями языка

В «Дубравушку» ребенок может приехать с любым уровнем языка. Лагерь предлагает категории путевок под  разные запросы: от “только начал учить” до “уже думаю на английском”. 

Дети занимаются английским в мини-группах до 10 человек, которые формируются по возрасту и уровню владения языком после устного тестирования. На занятиях ребята много разговаривают, читают, обсуждают интересные им темы. 

Кроме занятий в «Дубравушке» проводятся английские клубы в формате edutainment или «обучение через развлечение». Малыши участвуют в подвижных играх, играх с мячом, соревнованиях с использованием английских слов и фраз, разучивают песни и скороговорки.

Старшие ребята рисуют комиксы, участвуют в дискуссионных клубах, интеллектуальных и ролевых играх на английском.

Традиционно в каждой смене проходит английский день, посвященный культуре, истории и традициям Англии. Ребята выступают с театральными постановками: инсценируют легенды, события, историю замков, или фантазируют, каким бы мог быть день одного из известных англичан.  

Интерактивные занятия и непринужденное общение отлично помогают снять языковой барьер, повысить уровень разговорного английского, коммуникативные навыки, увеличить словарный запас.  

Увлекательные смены в формате ролевой игры

Кроме изучения языка дети принимают участие в большой ролевой игре, например, в этом году поклонники космоса совершат «Полет к Альфе Центавра», любители тайн и загадок смогут поступить в «Школу детективов» и раскрыть громкое преступление, а ценители фэнтези отправятся на встречу приключениям в «Волшебную Нарнию». 

Во всех мероприятиях смены, будь то квест или театральное шоу, обязательно есть познавательная составляющая, чтобы дети не просто поиграли и им было весело, но и узнали новое, получили полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Команда лагеря начинает готовить программы еще осенью, чтобы каждый день смены стал удивительным и полным впечатлений для ребенка.

Спортивные и творческие активности

Если ребенку нравится спорт, то для него в лагере - турниры по футболу, пионерболу, и игра в лапту, плавание в бассейне, стрельба из лука, верховая езда, сплав по реке.

Также есть много творческих мастерских, где дети варят мыло, делают костюмы, декорации, рисуют, занимаются музыкой.

В лагере ребенок отдыхает от гаджетов, находит новых друзей, а отряд становится настоящей командой благодаря классным вожатым.

Лагерь расположен на территории старинной загородной усадьбы около г. Обнинск (80 км от Москвы по Киевскому шоссе) на базе частной школы. 

Еще о плюсах:

  • большая красивая территория, свежий воздух и много зелени,
  • особое внимание к безопасности детей. Территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется, сотрудники всегда на связи с родителями,
  • медицинский корпус, в котором постоянно дежурят врач и медсестра,
  • вкусное 5-разовое питание, комплексное меню с возможностью выбора отдельных блюд,
  • транспортная доступность. Удобный трансфер из Москвы от станции метро «Юго-Западная», всего 62 минуты на машине от МКАД. 

Подробности на сайте языкового лагеря.

8. English Club

«Английский клуб» – это сеть детского оздоровительного отдыха с элементами учебы. Организаторы предлагают 3 локации в Подмосковье:

  1. Парк-отель «Царский лес».
  2. На базе дома отдыха «Ершово».
  3. Парк-отель «Олимпиец».

На выбор 2 программы: English Club Lingua и English Club Pro. В последней английского языка и разговорной практики больше. 

Что будет на каждой смене:

  • уроки английского (отработка лексики, интенсивы, практикумы);
  • творческие и лингвистические испытания;
  • много физической активности (все локации оснащены спорт. площадками, комфортными залами).

В стоимость путевки входит:

  • проживание в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами;
  • питание по системе «шведский стол» 4 раза в день;
  • вся «внеклассная» программа;
  • медицинское сопровождение 24/7;
  • охраняемая территория;
  • подарки;
  • фото и видео отчеты для родителей.

Каждая смена – тематическая, и в этом году они особенно интересны и актуальны. Дети узнают всё о Youtube (как снимать ролики, монтировать, как продвигать канал  и пр.), о различных стартапах и их специфике, пройдут курс профориентации и, возможно, даже определятся с будущей профессией.

9. Сочный английский от ITEC

Компания ITEC предлагает детям от 10 до 16 лет провести незабываемые 3-недельные каникулы в Болгарии с полным погружением в языковую среду.

Программа смены выстроена в формате увлекательного квеста. В курортном месте недалеко от Камчии, на берегу теплого моря дети попадают в мир романтики и приключений. Конкурсы, викторины, поиски артефактов проходят в игровой форме и только на английском языке. Наставники в общении с детьми используют только английский, а 60 академических часов занятий с преподавателями-носителями языка помогут детям узнать новое и закрепить уже имеющиеся знания. По окончании смены дети свободно говорят и отлично понимают по-английски.

Особенности отдыха в лагере «Сочный English»:

  • размещение в комфортных 4-местных номерах,
  • корпуса расположены на первой линии от моря,
  • пятиразовое полноценное питание с дегустацией национальных блюд,
  • круглосуточное обеспечение безопасности детей собственной службой охраны,
  • на одного наставника приходится не более 6 детей,
  • занятия английского по лучшим методикам зарубежных лингвистических школ.

Помимо изучения английского языка для детей в летнем лагере предусмотрены и другие развлечения – поющие фонтаны, мастер-классы, workshops, презентации, экскурсии, концерты, театральные постановки, песни под гитару у вечернего костра, и конечно, – купание в море под присмотром спасателей и наставников.

Стоимость бронирования места на одну из двух смен – 135 000 рублей.

В стоимость входит:

  • оформление визы,
  • медицинская страховка,
  • проживание и питание,
  • образовательная программа, экскурсии и развлечения. 

Более подробная информация о бронировании на сайте лагеря

10. Magic Castle

Еще один шикарный городской лагерь – Magic Castle. Здесь есть все для детского отдыха:

  • современно оборудованные классные комнаты;
  • крутые уличные площадки;
  • зеленый парк для прогулок в пешей доступности;
  • высококвалифицированные педагоги, которые не дадут заскучать ни разу за смену.

Чем будет занят ребенок:

  • будет участвовать в мастер классах;
  • много времени проводить на свежем воздухе;
  • заниматься языком 45 часов в неделю;
  • постоянно расширять кругозор (будет знакомиться с биографией великих людей, с культурой различных стран);
  • общаться с носителями языка;
  • участвовать в различных проектах (и даже готовить завтрак).

В стоимость путевки включены: питание, обучение, все активности.

Лагерь
Возраст
Продолжительность смен
Дневной городской лагерь/Загородный
Бонусы и акции
Стоимость
1.
Junior Camp
7+
14 дней
Загородный
Кешбэк 50%
От 72900 руб./смена
2.
Точка опоры
7+
14
Загородный
Скидки за бронирование в мае
84500 руб.
3.
BKC camp
7+
14 дней
Загородный
Специальное предложение
52000 руб.
4.
SmileCamp
8+
14 дней
Загородный
Специальная цена
85000 руб./смена
5.
ZaZa Camp
10-17
7 и 14 дней
загородный

Скидки до 15 мая

От 49000 руб./смена
6.
StudyCube
9-16
15 дней
загородный
Скидки до 1 мая
От 55000 руб./смена
7.
«Дубравушка»
6-17
14 дней
загородный
Скидки
От 50500 руб./смена
8.
English Club
6-17
14 дней
загородный
акция «Раннее бронирование»
от 49990 руб./смена
9.
ITEC
10-16
21 день
загородный

-

135000 руб.
10.
Magic Castle
школьный возраст
по желанию
городской
скидки до 25% при бронировании от 2-х недель пребывания
25500 руб./неделя

Цены на языковые лагери для детей

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период
Минимальная цена
Средняя цена
Максимальная цена
Смена
49000 руб.
72900 руб.
135000 руб.

Часто задаваемые вопросы

Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

Оцените статью в один клик
Проголосовало 7 чел.

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!