Скоро наступит лето и можно подумать, как организовать ребенку летние каникулы. Мы нашли отличное решение – летний языковой лагерь. И если вы до сих пор сомневаетесь, а стоит ли, предлагаем подробный гайд по летнему детскому отдыху 2022. Выбор велик – уверены, вы найдете оптимальный вариант.

На сегодняшний день летняя кампания может предложить несколько форматов детского английского лагеря:

городской лагерь с изучением ангийского языка;

загородный языковой лагерь на базе отдыха или ДОЛ;

Английские лагеря на курортах Краснодарского края и Крыма.

Английский язык присутствует в жизни каждого лагеря практически круглосуточно. Дети используют его максимально часто, особенно, когда могут обойтись без родного языка. Большинство мероприятий также проходят на английском, а где-то занятия проводят носители языка.

Не стоит думать, что языковой лагерь – это бесконечная учеба, от которой вообще-то хотелось бы отдохнуть в каникулы . Здесь будут не только занятия, но и достаточно разнообразный досуг и активности:

викторины и квесты;

просмотры актуальных роликов и собственные съемки фильмов;

походы на пляж;

шоу талантов и научные шоу;

активные игры: футбол, теннис, веревочные парки, бампербол, сигвеи и многое другое;

кружки по интересам (актерское мастерство, видео монтаж, кулинарное искусство и пр.);

лазертаг, скалодром и бассейн.

Как выбрать лагерь с английским уклоном

Выбрать лагерь не сложно, когда знаешь, на что стоит обратить внимание. Мы поможем, если вы в замешательстве. В обзоре собраны наиболее популярные места, те, куда возвращаются каждый год более 80% отдыхающих, с блестящими отзывами детей и, особенно, родителей.

Мы ориентировались на следующие критерии:

формат лагеря: городской или загородный;

на какую возрастную категорию рассчитан;

кто будет заниматься с детьми (русскоязычные преподаватели, носители языка);

насколько разнообразен досуг;

продолжительность смены;

интенсивность английского языка.

1. Премиальный детский лагерь с изучением английского языка - SportZania SportZania - лагерь, в котором есть все необходимое для комфортного отдыха и качественного развития ребенка: эко-локации, современные образовательные программы, педагоги-носители из Англии и США. Компания участвует в акции кешбэка: за покупку летних смен можно вернуть на карту до 50 % оплаченной стоимости. SportZania - это: смены без повторов: новая смена - новая история;

насыщенная программа: развлекательные, спортивные, творческие мероприятия для развития soft skills - все завязано вокруг сюжета;

усовершенствованные учебные методики: в основе игровой формат edutainment и соревновательный эффект + подарки на смене;

английский для детей с разным уровнем языка: занятия по 3 ак. ч. в день, смена 10 дней ≈ учебная четверть;

педагоги-носители из США и Великобритании, которые работают также в частных школах Москвы;

пять площадок для проведения смен: в Подмосковье, Тульской области и Краснодарском крае;

размещение в комфортных эко-локациях: премиальные отели сети AMAKS Новая Истра, Красная Пахра и Орбита, детский лагерь ДОЛ Салют (участвует в кешбэке 50 %), спортивный отель Ока;

сбалансированное 5-разовое питание, чаще по системе «шведский стол»;

бассейн практически на всех локациях;

наставники - студенты или выпускники педагогических вузов, проходят перед сменой авторский курс компании Skillset;

тщательный контроль за ребенком: психолог, медработник, круглосуточное видеонаблюдение, регулярные отчеты для родителей, горячая линия. Родители могут не беспокоиться за безопасность, а дети смело погружаться в особый мир, полный развлечений, обучения и прокачки soft skills (гибких навыков, от которых на 85 % зависит успешное будущее ребенка по исследованиям ведущих мировых университетов). Чтобы развивать ребенка комплексно, в лагере есть шесть направлений смен: образовательные, сюжетно-ролевые, бизнес, морские, подростковые 13+ и семейные. Создатели рекомендуют попробовать каждую: так ребенок прокачает разные группы навыков, найдет больше друзей и соберет всех животных-героев. Для тех, кто пока не готов отправить ребенка на каникулы, есть возможность познакомиться с лагерем на программах выходного дня. За 2021 год в SportZania отдохнуло почти 1500 детей, среди них - дети блогеров и медийных личностей. Рейтинг компании в популярных отзовиках 4,9-5,0.

2. Языковой летний лагерь от BA School Школа английского языка ВA School представляет летний языковой лагерь на территории санатория “Звенигород” в Подмосковье. Ваших детей ждут 14 дней активного отдыха в компании единомышленников, уникальные развлекательные и образовательные программы, спортивные мероприятия, а также купание в бассейне и отдых на оборудованном пляже Москвы-реки. Безопасности и комфорт- важнейшие критерии при выборе локации! 24/7 дети находятся в сопровождении профессиональных педагогов-вожатых. Территория санатория представляет собой 52 гектара прогулочной лесопарковой зоны: красивейшее историческое место Подмосковья - старинная усадьба Шереметьевых в 50 метрах от жилого корпуса санатория. В программу лагеря входит: более 50 часов изучения английского с полным погружением в языковую среду,

ежедневные развлекательные, спортивные и вечерние мероприятия,

цикл занятий Soft Skills,

новая программа BA Camp 2022. Кроме это в стоимость путевки включены: проживание в 2-х местном номере (14 дней/13 ночей),

трехразовое питание с блюдами на выбор,

охрана, на территории всего лагеря действует пропускной режим,

круглосуточное медицинское обслуживание (пансионат имеет медицинскую лицензию)

учебники,

экскурсия и фирменная футболка. Этим летом BA Camp будет проходить в 3 смены: с 12.06 по 25.06,

с 03.07 по 16.07,

с 31.07 по 13.08. Более подробную информацию вы можете найти на сайте лагеря. Английский- это легко! За смену + 1 уровень владения разговорным английским - лагерь BA Camp

3. Лингвамания Премиальный детский лагерь с углубленным изучением английского с носителями языка из Англии и США Лингвамания - лагерь, где каждый ребенок окружен заботой и вниманием. Наша главная задача - индивидуальный подход к каждому ребенку, полное взаимопонимание и комфорт всех отдыхающих! Мы предоставляем возможность углубленно изучить английский язык: все занятия ведут носители из Англии и США, прошедшие специальные курсы по работе с детьми. Занятия проходят в игровой форме - вашему ребенку не придется скучать, он сам не заметит, как начнет говорить (и даже думать!) на английском. Но что такое индивидуальный подход в нашем понимании? Индивидуальный подход для нас - это учесть все пожелания родителей и их детей и сделать все, чтобы ребенку было комфортно в нашем лагере Ваш ребенок малоежка? Мы проследим за тем, чтобы он получал все необходимое из питания

Ваш ребенок вегетарианец? Мы обеспечим сбалансированное питание без мяса

Ваш ребенок аллергик? Укажите продукты, которые ребенку не рекомендуются, и наши вожатые будут контролировать его рацион

Ваш ребенок профессионально занимается спортом? Мы предоставляем зал для тренировок

Необходимы онлайн-занятия с репетитором? Предоставим кабинет и высокоскоростной интернет

Ваш ребенок не может преодолеть языковой барьер? Предоставим уроки в специальной игровой форме и дружелюбную атмосферу Также у нас доступны бесплатные уроки верховой езды: как известно, конные прогулки успокаивают нервную систему и способствуют нормализации эмоционального состояния, что очень важно после тяжелого учебного года! Ваш ребенок сможет бесплатно посетить бассейн и аквапарк, у нас также доступно множество хобби-клубов для развития творческого потенциала и раскрытия новых талантов. Ваш ребенок сможет попробовать себя в пении, актерском мастерстве, модельном деле и многом другом. Не забываем, что все это проходит в англоговорящей среде, в атмосфере полного погружения в английский язык Наша главная идея базируется на качественном преподавании английского, комплексном развитии и раскрытии потенциала каждого. При этом мы помогаем детям мягко войти в непривычную обстановку - в этом нам помогает наш штатный психолог Где ещё вы найдёте столько пользы для ребёнка на лето? Только у нас! За незабываемым отдыхом - в Лингваманию!

4. Языковой лагерь SmileCamp Языковой лагерь SmileCamp в Подмосковье - это возможность провести летние каникулы в прекрасной компании, не только весело, но и полезно. Ваших детей будут ждать: 2 недели изучения и практики английского с преподавателями-носителями языка,

множество активностей: игры в лазертаг, прогулки по лесу, экскурсии, творческие-мастер-классы, катание на лошадях,

спортивная программа,

отдых на природе: лагерь находится на территории частной школы Смарт Скул, которая расположена в сосновом бору

новые друзья, много смеха и веселья. Преимущества лагеря SmileCamp: частная огороженная территория, охраняемая 24/7,

программа лагеря создана по образу самых лучших учебных программ Великобритании и США,

билингвальные преподаватели и носители языка,

экологически чистый район Новой Москвы,

пятиразовое питание и отдельное меню для детей с аллергией и диетой,

увлекательная игровая форма изучения английского. Важно отметить, что SmileCamp - это небольшой лагерь. Каждую смену набирают максимум 40 детей, которых делят на мини-группы в 10-15 человек в каждой. Благодаря такому формату каждый ребенок получает максимум внимания. Даты следующих смен: 26 июня-9 июля 14 дней),

10-23 июля (14 дней). При раннем бронировании действуют скидки. Узнать о них можно на сайте лагеря.

5. Лагерь в Сочи с изучением английского языка - ZaZa Camp Что такое ZaZa camp? Сочи, Красная поляна. Летний лагерь, окруженный горами. Чистейший воздух. Море в 40 минутах езды. Сертифицированные преподаватели английского языка и преподаватели-носители. Интерактивные уроки, огромное количество языковой практики. Британский сертификат по окончании. Мы отобрали самых лучших преподавателей, которые стараются сделать уроки не только познавательными, но живыми и веселыми! Мы будем много общаться, делать проекты, снимать видео-дневники лагеря, соревноваться, и все это на английском языке! Это позволит детям перестать бояться разговаривать, подготовит к будущим путешествиям и обучению. По приезду дети делятся на группы и занимаются в соответствии со своим языковым уровнем. По окончании курса они проходят тестирование и получают настоящий британский сертификат SUL EDUCATION. Напоминаем, что эта компания входит в пятерку лучших языковых летних лагерей Великобритании. И это еще не все! Мы же понимаем, что лето – это каникулы. А каникулы – это приключения. Поэтому мы придумали потрясающую программу экскурсий и развлечений на любой вкус! Йога, танцы, рафтинг, купание в море – это краткий список того, что ждет ваших детей в лагере ZaZa camp. И еще немного о важном: безопасность для нас превыше всего, поэтому все преподаватели и вожатые проходят специальную подготовку. Ваши дети будут под их пристальным вниманием 24/7. Дети будут жить в комфортабельном отеле, в комнатах на двоих. Мы подготовили вкусное 3-х разовое меню, с обязательным днем мороженого по пятницам. У нас возможны также семейные программы и дневной лагерь без проживания, чтобы родители могли тоже хорошенько отдохнуть, а вечером получать обратно своего ребенка, наполненного новыми знаниями, впечатлениями и прекрасными эмоциями. Лето приключений начинается с ZaZaCamp!

6. Подмосковный языковой летний лагерь от StudyCube Летний языковой лагерь «СтадиКуб» на базе спортивного парка «Волен» находится в 45 минутах от Москвы, недалеко от города Яхрома. В лагерь на 4 смены приглашаются дети от 9 до 15 лет. Изучение английского языка происходит по интенсивной британской системе. Дети и подростки погружаются в языковую среду на ежедневных занятиях, которые проходят утром и вечером. Курс рассчитан на 72 занятия. Помимо основных уроков, дети расширяют лингвистический кругозор во время подготовки к фестивалю, который проходит в конце каждой смены. Профессиональные педагоги с опытом преподавания за рубежом развивают у детей навыки свободной и беглой разговорной речи в небольших группах до 15 человек. Проживание в 3-х местных номерах с удобствами, оборудованных всем необходимым для комфорта детей. В стоимость путёвки на 1 смену (15 дней) языкового летнего лагеря от StudyCube входит: 5-разовое сбалансированное и вкусное питание по меню, разработанному шеф-поваром ресторана «Волен»,

насыщенная интересная программа — спортивные занятия, настольные и командные игры, конкурсы, театральные постановки на английском языке,

уютные номера, рассчитанные на трёх проживающих,

посещение бассейна, баскетбольной, футбольной площадки, тренажерного зала.

пенные вечеринки, дискотеки, караоке. СМЕНЫ И ЦЕНЫ До 1 мая действуют акционные цены! *Первая (15 дней) 06.06 - 20.06.2021; стоимость: 55 000 руб. вместо 60 000 *Вторая (15 дней) 27.06 - 11.07; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000 *Третья (15 дней) 18.07 - 01.08; стоимость: 58 000 руб. вместе 63000 *Четвертая (15 дней) 06.08 - 20.08; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000 За время, проведенное в лагере, ребенок усовершенствует языковые навыки, научится свободно общаться на бытовые темы, а также улучшит свою физическую форму и наберется положительных эмоций от активного отдыха. Более подробную информацию можно найти на сайте лагеря.

7. Языковой лагерь «Дубравушка» В международном языковом летнем лагере «Дубравушка» дети тренируют разговорный английский в общении с носителями языка из Оксфорда, Кембриджа, американских университетов «Лиги плюща», участвуют в большой ролевой игре с увлекательным сюжетом. Но обо всем по порядку. Живой английский с носителями языка В «Дубравушку» ребенок может приехать с любым уровнем языка. Лагерь предлагает категории путевок под разные запросы: от “только начал учить” до “уже думаю на английском”. Дети занимаются английским в мини-группах до 10 человек, которые формируются по возрасту и уровню владения языком после устного тестирования. На занятиях ребята много разговаривают, читают, обсуждают интересные им темы. Кроме занятий в «Дубравушке» проводятся английские клубы в формате edutainment или «обучение через развлечение». Малыши участвуют в подвижных играх, играх с мячом, соревнованиях с использованием английских слов и фраз, разучивают песни и скороговорки. Старшие ребята рисуют комиксы, участвуют в дискуссионных клубах, интеллектуальных и ролевых играх на английском. Традиционно в каждой смене проходит английский день, посвященный культуре, истории и традициям Англии. Ребята выступают с театральными постановками: инсценируют легенды, события, историю замков, или фантазируют, каким бы мог быть день одного из известных англичан. Интерактивные занятия и непринужденное общение отлично помогают снять языковой барьер, повысить уровень разговорного английского, коммуникативные навыки, увеличить словарный запас. Увлекательные смены в формате ролевой игры Кроме изучения языка дети принимают участие в большой ролевой игре, например, в этом году поклонники космоса совершат «Полет к Альфе Центавра», любители тайн и загадок смогут поступить в «Школу детективов» и раскрыть громкое преступление, а ценители фэнтези отправятся на встречу приключениям в «Волшебную Нарнию». Во всех мероприятиях смены, будь то квест или театральное шоу, обязательно есть познавательная составляющая, чтобы дети не просто поиграли и им было весело, но и узнали новое, получили полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Команда лагеря начинает готовить программы еще осенью, чтобы каждый день смены стал удивительным и полным впечатлений для ребенка. Спортивные и творческие активности Если ребенку нравится спорт, то для него в лагере - турниры по футболу, пионерболу, и игра в лапту, плавание в бассейне, стрельба из лука, верховая езда, сплав по реке. Также есть много творческих мастерских, где дети варят мыло, делают костюмы, декорации, рисуют, занимаются музыкой. В лагере ребенок отдыхает от гаджетов, находит новых друзей, а отряд становится настоящей командой благодаря классным вожатым. Лагерь расположен на территории старинной загородной усадьбы около г. Обнинск (80 км от Москвы по Киевскому шоссе) на базе частной школы. Еще о плюсах: большая красивая территория, свежий воздух и много зелени,

особое внимание к безопасности детей. Территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется, сотрудники всегда на связи с родителями,

медицинский корпус, в котором постоянно дежурят врач и медсестра,

вкусное 5-разовое питание, комплексное меню с возможностью выбора отдельных блюд,

транспортная доступность. Удобный трансфер из Москвы от станции метро «Юго-Западная», всего 62 минуты на машине от МКАД. Подробности на сайте языкового лагеря.

8. English Club «Английский клуб» – это сеть детского оздоровительного отдыха с элементами учебы. Организаторы предлагают 3 локации в Подмосковье: Парк-отель «Царский лес». На базе дома отдыха «Ершово». Парк-отель «Олимпиец». На выбор 2 программы: English Club Lingua и English Club Pro. В последней английского языка и разговорной практики больше. Что будет на каждой смене: уроки английского (отработка лексики, интенсивы, практикумы);

творческие и лингвистические испытания;

много физической активности (все локации оснащены спорт. площадками, комфортными залами). В стоимость путевки входит: проживание в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами;

питание по системе «шведский стол» 4 раза в день;

вся «внеклассная» программа;

медицинское сопровождение 24/7;

охраняемая территория;

подарки;

фото и видео отчеты для родителей. Каждая смена – тематическая, и в этом году они особенно интересны и актуальны. Дети узнают всё о Youtube (как снимать ролики, монтировать, как продвигать канал и пр.), о различных стартапах и их специфике, пройдут курс профориентации и, возможно, даже определятся с будущей профессией.

9. Сочный английский от ITEC Компания ITEC предлагает детям от 10 до 16 лет провести незабываемые 3-недельные каникулы в Болгарии с полным погружением в языковую среду. Программа смены выстроена в формате увлекательного квеста. В курортном месте недалеко от Камчии, на берегу теплого моря дети попадают в мир романтики и приключений. Конкурсы, викторины, поиски артефактов проходят в игровой форме и только на английском языке. Наставники в общении с детьми используют только английский, а 60 академических часов занятий с преподавателями-носителями языка помогут детям узнать новое и закрепить уже имеющиеся знания. По окончании смены дети свободно говорят и отлично понимают по-английски. Особенности отдыха в лагере «Сочный English»: размещение в комфортных 4-местных номерах,

корпуса расположены на первой линии от моря,

пятиразовое полноценное питание с дегустацией национальных блюд,

круглосуточное обеспечение безопасности детей собственной службой охраны,

на одного наставника приходится не более 6 детей,

занятия английского по лучшим методикам зарубежных лингвистических школ. Помимо изучения английского языка для детей в летнем лагере предусмотрены и другие развлечения – поющие фонтаны, мастер-классы, workshops, презентации, экскурсии, концерты, театральные постановки, песни под гитару у вечернего костра, и конечно, – купание в море под присмотром спасателей и наставников. Стоимость бронирования места на одну из двух смен – 135 000 рублей. В стоимость входит: оформление визы,

медицинская страховка,

проживание и питание,

образовательная программа, экскурсии и развлечения. Более подробная информация о бронировании на сайте лагеря

10. Magic Castle Еще один шикарный городской лагерь – Magic Castle. Здесь есть все для детского отдыха: современно оборудованные классные комнаты;

крутые уличные площадки;

зеленый парк для прогулок в пешей доступности;

высококвалифицированные педагоги, которые не дадут заскучать ни разу за смену. Чем будет занят ребенок: будет участвовать в мастер классах;

много времени проводить на свежем воздухе;

заниматься языком 45 часов в неделю;

постоянно расширять кругозор (будет знакомиться с биографией великих людей, с культурой различных стран);

общаться с носителями языка;

участвовать в различных проектах (и даже готовить завтрак). В стоимость путевки включены: питание, обучение, все активности.

Цены на языковые лагери для детей

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Смена 49000 руб. 72900 руб. 135000 руб.

Часто задаваемые вопросы