Скоро наступит лето и можно подумать, как организовать ребенку летние каникулы. Мы нашли отличное решение – летний языковой лагерь. И если вы до сих пор сомневаетесь, а стоит ли, предлагаем подробный гайд по летнему детскому отдыху 2022. Выбор велик – уверены, вы найдете оптимальный вариант.
На сегодняшний день летняя кампания может предложить несколько форматов детского английского лагеря:
- городской лагерь с изучением ангийского языка;
- загородный языковой лагерь на базе отдыха или ДОЛ;
- Английские лагеря на курортах Краснодарского края и Крыма.
Английский язык присутствует в жизни каждого лагеря практически круглосуточно. Дети используют его максимально часто, особенно, когда могут обойтись без родного языка. Большинство мероприятий также проходят на английском, а где-то занятия проводят носители языка.
Не стоит думать, что языковой лагерь – это бесконечная учеба, от которой вообще-то хотелось бы отдохнуть в каникулы . Здесь будут не только занятия, но и достаточно разнообразный досуг и активности:
- викторины и квесты;
- просмотры актуальных роликов и собственные съемки фильмов;
- походы на пляж;
- шоу талантов и научные шоу;
- активные игры: футбол, теннис, веревочные парки, бампербол, сигвеи и многое другое;
- кружки по интересам (актерское мастерство, видео монтаж, кулинарное искусство и пр.);
- лазертаг, скалодром и бассейн.
Как выбрать лагерь с английским уклоном
Выбрать лагерь не сложно, когда знаешь, на что стоит обратить внимание. Мы поможем, если вы в замешательстве. В обзоре собраны наиболее популярные места, те, куда возвращаются каждый год более 80% отдыхающих, с блестящими отзывами детей и, особенно, родителей.
Мы ориентировались на следующие критерии:
- формат лагеря: городской или загородный;
- на какую возрастную категорию рассчитан;
- кто будет заниматься с детьми (русскоязычные преподаватели, носители языка);
- насколько разнообразен досуг;
- продолжительность смены;
- интенсивность английского языка.
SportZania - лагерь, в котором есть все необходимое для комфортного отдыха и качественного развития ребенка: эко-локации, современные образовательные программы, педагоги-носители из Англии и США.
Компания участвует в акции кешбэка: за покупку летних смен можно вернуть на карту до 50 % оплаченной стоимости.
SportZania - это:
- смены без повторов: новая смена - новая история;
- насыщенная программа: развлекательные, спортивные, творческие мероприятия для развития soft skills - все завязано вокруг сюжета;
- усовершенствованные учебные методики: в основе игровой формат edutainment и соревновательный эффект + подарки на смене;
- английский для детей с разным уровнем языка: занятия по 3 ак. ч. в день, смена 10 дней ≈ учебная четверть;
- педагоги-носители из США и Великобритании, которые работают также в частных школах Москвы;
- пять площадок для проведения смен: в Подмосковье, Тульской области и Краснодарском крае;
- размещение в комфортных эко-локациях: премиальные отели сети AMAKS Новая Истра, Красная Пахра и Орбита, детский лагерь ДОЛ Салют (участвует в кешбэке 50 %), спортивный отель Ока;
- сбалансированное 5-разовое питание, чаще по системе «шведский стол»;
- бассейн практически на всех локациях;
- наставники - студенты или выпускники педагогических вузов, проходят перед сменой авторский курс компании Skillset;
- тщательный контроль за ребенком: психолог, медработник, круглосуточное видеонаблюдение, регулярные отчеты для родителей, горячая линия.
Родители могут не беспокоиться за безопасность, а дети смело погружаться в особый мир, полный развлечений, обучения и прокачки soft skills (гибких навыков, от которых на 85 % зависит успешное будущее ребенка по исследованиям ведущих мировых университетов).
Чтобы развивать ребенка комплексно, в лагере есть шесть направлений смен: образовательные, сюжетно-ролевые, бизнес, морские, подростковые 13+ и семейные.
Создатели рекомендуют попробовать каждую: так ребенок прокачает разные группы навыков, найдет больше друзей и соберет всех животных-героев.
Для тех, кто пока не готов отправить ребенка на каникулы, есть возможность познакомиться с лагерем на программах выходного дня.
За 2021 год в SportZania отдохнуло почти 1500 детей, среди них - дети блогеров и медийных личностей. Рейтинг компании в популярных отзовиках 4,9-5,0.
от Study.ru
Школа английского языка ВA School представляет летний языковой лагерь на территории санатория “Звенигород” в Подмосковье.
Ваших детей ждут 14 дней активного отдыха в компании единомышленников, уникальные развлекательные и образовательные программы, спортивные мероприятия, а также купание в бассейне и отдых на оборудованном пляже Москвы-реки.
Безопасности и комфорт- важнейшие критерии при выборе локации! 24/7 дети находятся в сопровождении профессиональных педагогов-вожатых.
Территория санатория представляет собой 52 гектара прогулочной лесопарковой зоны: красивейшее историческое место Подмосковья - старинная усадьба Шереметьевых в 50 метрах от жилого корпуса санатория.
В программу лагеря входит:
- более 50 часов изучения английского с полным погружением в языковую среду,
- ежедневные развлекательные, спортивные и вечерние мероприятия,
- цикл занятий Soft Skills,
- новая программа BA Camp 2022.
Кроме это в стоимость путевки включены:
- проживание в 2-х местном номере (14 дней/13 ночей),
- трехразовое питание с блюдами на выбор,
- охрана, на территории всего лагеря действует пропускной режим,
- круглосуточное медицинское обслуживание (пансионат имеет медицинскую лицензию)
- учебники,
- экскурсия и фирменная футболка.
Этим летом BA Camp будет проходить в 3 смены:
- с 12.06 по 25.06,
- с 03.07 по 16.07,
- с 31.07 по 13.08.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте лагеря. Английский- это легко! За смену + 1 уровень владения разговорным английским - лагерь BA Camp
от Study.ru
3. Лингвамания
Премиальный детский лагерь с углубленным изучением английского с носителями языка из Англии и США
Лингвамания - лагерь, где каждый ребенок окружен заботой и вниманием. Наша главная задача - индивидуальный подход к каждому ребенку, полное взаимопонимание и комфорт всех отдыхающих!
Мы предоставляем возможность углубленно изучить английский язык: все занятия ведут носители из Англии и США, прошедшие специальные курсы по работе с детьми. Занятия проходят в игровой форме - вашему ребенку не придется скучать, он сам не заметит, как начнет говорить (и даже думать!) на английском.
Но что такое индивидуальный подход в нашем понимании?
Индивидуальный подход для нас - это учесть все пожелания родителей и их детей и сделать все, чтобы ребенку было комфортно в нашем лагере
- Ваш ребенок малоежка? Мы проследим за тем, чтобы он получал все необходимое из питания
- Ваш ребенок вегетарианец? Мы обеспечим сбалансированное питание без мяса
- Ваш ребенок аллергик? Укажите продукты, которые ребенку не рекомендуются, и наши вожатые будут контролировать его рацион
- Ваш ребенок профессионально занимается спортом? Мы предоставляем зал для тренировок
- Необходимы онлайн-занятия с репетитором? Предоставим кабинет и высокоскоростной интернет
- Ваш ребенок не может преодолеть языковой барьер? Предоставим уроки в специальной игровой форме и дружелюбную атмосферу
Также у нас доступны бесплатные уроки верховой езды: как известно, конные прогулки успокаивают нервную систему и способствуют нормализации эмоционального состояния, что очень важно после тяжелого учебного года!
Ваш ребенок сможет бесплатно посетить бассейн и аквапарк, у нас также доступно множество хобби-клубов для развития творческого потенциала и раскрытия новых талантов. Ваш ребенок сможет попробовать себя в пении, актерском мастерстве, модельном деле и многом другом.
Не забываем, что все это проходит в англоговорящей среде, в атмосфере полного погружения в английский язык
Наша главная идея базируется на качественном преподавании английского, комплексном развитии и раскрытии потенциала каждого. При этом мы помогаем детям мягко войти в непривычную обстановку - в этом нам помогает наш штатный психолог
Где ещё вы найдёте столько пользы для ребёнка на лето? Только у нас!
За незабываемым отдыхом - в Лингваманию!
от Study.ru
Языковой лагерь SmileCamp в Подмосковье - это возможность провести летние каникулы в прекрасной компании, не только весело, но и полезно.
Ваших детей будут ждать:
- 2 недели изучения и практики английского с преподавателями-носителями языка,
- множество активностей: игры в лазертаг, прогулки по лесу, экскурсии, творческие-мастер-классы, катание на лошадях,
- спортивная программа,
- отдых на природе: лагерь находится на территории частной школы Смарт Скул, которая расположена в сосновом бору
- новые друзья, много смеха и веселья.
Преимущества лагеря SmileCamp:
- частная огороженная территория, охраняемая 24/7,
- программа лагеря создана по образу самых лучших учебных программ Великобритании и США,
- билингвальные преподаватели и носители языка,
- экологически чистый район Новой Москвы,
- пятиразовое питание и отдельное меню для детей с аллергией и диетой,
- увлекательная игровая форма изучения английского.
Важно отметить, что SmileCamp - это небольшой лагерь. Каждую смену набирают максимум 40 детей, которых делят на мини-группы в 10-15 человек в каждой.
Благодаря такому формату каждый ребенок получает максимум внимания.
Даты следующих смен:
- 26 июня-9 июля 14 дней),
- 10-23 июля (14 дней).
При раннем бронировании действуют скидки.
Узнать о них можно на сайте лагеря.
от Study.ru
Что такое ZaZa camp?
Сочи, Красная поляна. Летний лагерь, окруженный горами. Чистейший воздух. Море в 40 минутах езды. Сертифицированные преподаватели английского языка и преподаватели-носители. Интерактивные уроки, огромное количество языковой практики. Британский сертификат по окончании.
Мы отобрали самых лучших преподавателей, которые стараются сделать уроки не только познавательными, но живыми и веселыми! Мы будем много общаться, делать проекты, снимать видео-дневники лагеря, соревноваться, и все это на английском языке! Это позволит детям перестать бояться разговаривать, подготовит к будущим путешествиям и обучению.
По приезду дети делятся на группы и занимаются в соответствии со своим языковым уровнем. По окончании курса они проходят тестирование и получают настоящий британский сертификат SUL EDUCATION. Напоминаем, что эта компания входит в пятерку лучших языковых летних лагерей Великобритании.
И это еще не все!
Мы же понимаем, что лето – это каникулы. А каникулы – это приключения. Поэтому мы придумали потрясающую программу экскурсий и развлечений на любой вкус! Йога, танцы, рафтинг, купание в море – это краткий список того, что ждет ваших детей в лагере ZaZa camp.
И еще немного о важном: безопасность для нас превыше всего, поэтому все преподаватели и вожатые проходят специальную подготовку. Ваши дети будут под их пристальным вниманием 24/7.
Дети будут жить в комфортабельном отеле, в комнатах на двоих. Мы подготовили вкусное 3-х разовое меню, с обязательным днем мороженого по пятницам.
У нас возможны также семейные программы и дневной лагерь без проживания, чтобы родители могли тоже хорошенько отдохнуть, а вечером получать обратно своего ребенка, наполненного новыми знаниями, впечатлениями и прекрасными эмоциями.
Лето приключений начинается с ZaZaCamp!
Летний языковой лагерь «СтадиКуб» на базе спортивного парка «Волен» находится в 45 минутах от Москвы, недалеко от города Яхрома. В лагерь на 4 смены приглашаются дети от 9 до 15 лет.
Изучение английского языка происходит по интенсивной британской системе. Дети и подростки погружаются в языковую среду на ежедневных занятиях, которые проходят утром и вечером. Курс рассчитан на 72 занятия.
Помимо основных уроков, дети расширяют лингвистический кругозор во время подготовки к фестивалю, который проходит в конце каждой смены. Профессиональные педагоги с опытом преподавания за рубежом развивают у детей навыки свободной и беглой разговорной речи в небольших группах до 15 человек.
Проживание в 3-х местных номерах с удобствами, оборудованных всем необходимым для комфорта детей.
В стоимость путёвки на 1 смену (15 дней) языкового летнего лагеря от StudyCube входит:
- 5-разовое сбалансированное и вкусное питание по меню, разработанному шеф-поваром ресторана «Волен»,
- насыщенная интересная программа — спортивные занятия, настольные и командные игры, конкурсы, театральные постановки на английском языке,
- уютные номера, рассчитанные на трёх проживающих,
- посещение бассейна, баскетбольной, футбольной площадки, тренажерного зала.
- пенные вечеринки, дискотеки, караоке.
СМЕНЫ И ЦЕНЫ
До 1 мая действуют акционные цены!
*Первая (15 дней) 06.06 - 20.06.2021; стоимость: 55 000 руб. вместо 60 000
*Вторая (15 дней) 27.06 - 11.07; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000
*Третья (15 дней) 18.07 - 01.08; стоимость: 58 000 руб. вместе 63000
*Четвертая (15 дней) 06.08 - 20.08; стоимость: 58 000 руб. вместо 63000
За время, проведенное в лагере, ребенок усовершенствует языковые навыки, научится свободно общаться на бытовые темы, а также улучшит свою физическую форму и наберется положительных эмоций от активного отдыха.
Более подробную информацию можно найти на сайте лагеря.
В международном языковом летнем лагере «Дубравушка» дети тренируют разговорный английский в общении с носителями языка из Оксфорда, Кембриджа, американских университетов «Лиги плюща», участвуют в большой ролевой игре с увлекательным сюжетом. Но обо всем по порядку.
Живой английский с носителями языка
В «Дубравушку» ребенок может приехать с любым уровнем языка. Лагерь предлагает категории путевок под разные запросы: от “только начал учить” до “уже думаю на английском”.
Дети занимаются английским в мини-группах до 10 человек, которые формируются по возрасту и уровню владения языком после устного тестирования. На занятиях ребята много разговаривают, читают, обсуждают интересные им темы.
Кроме занятий в «Дубравушке» проводятся английские клубы в формате edutainment или «обучение через развлечение». Малыши участвуют в подвижных играх, играх с мячом, соревнованиях с использованием английских слов и фраз, разучивают песни и скороговорки.
Старшие ребята рисуют комиксы, участвуют в дискуссионных клубах, интеллектуальных и ролевых играх на английском.
Традиционно в каждой смене проходит английский день, посвященный культуре, истории и традициям Англии. Ребята выступают с театральными постановками: инсценируют легенды, события, историю замков, или фантазируют, каким бы мог быть день одного из известных англичан.
Интерактивные занятия и непринужденное общение отлично помогают снять языковой барьер, повысить уровень разговорного английского, коммуникативные навыки, увеличить словарный запас.
Увлекательные смены в формате ролевой игры
Кроме изучения языка дети принимают участие в большой ролевой игре, например, в этом году поклонники космоса совершат «Полет к Альфе Центавра», любители тайн и загадок смогут поступить в «Школу детективов» и раскрыть громкое преступление, а ценители фэнтези отправятся на встречу приключениям в «Волшебную Нарнию».
Во всех мероприятиях смены, будь то квест или театральное шоу, обязательно есть познавательная составляющая, чтобы дети не просто поиграли и им было весело, но и узнали новое, получили полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Команда лагеря начинает готовить программы еще осенью, чтобы каждый день смены стал удивительным и полным впечатлений для ребенка.
Спортивные и творческие активности
Если ребенку нравится спорт, то для него в лагере - турниры по футболу, пионерболу, и игра в лапту, плавание в бассейне, стрельба из лука, верховая езда, сплав по реке.
Также есть много творческих мастерских, где дети варят мыло, делают костюмы, декорации, рисуют, занимаются музыкой.
В лагере ребенок отдыхает от гаджетов, находит новых друзей, а отряд становится настоящей командой благодаря классным вожатым.
Лагерь расположен на территории старинной загородной усадьбы около г. Обнинск (80 км от Москвы по Киевскому шоссе) на базе частной школы.
Еще о плюсах:
- большая красивая территория, свежий воздух и много зелени,
- особое внимание к безопасности детей. Территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется, сотрудники всегда на связи с родителями,
- медицинский корпус, в котором постоянно дежурят врач и медсестра,
- вкусное 5-разовое питание, комплексное меню с возможностью выбора отдельных блюд,
- транспортная доступность. Удобный трансфер из Москвы от станции метро «Юго-Западная», всего 62 минуты на машине от МКАД.
Подробности на сайте языкового лагеря.
«Английский клуб» – это сеть детского оздоровительного отдыха с элементами учебы. Организаторы предлагают 3 локации в Подмосковье:
- Парк-отель «Царский лес».
- На базе дома отдыха «Ершово».
- Парк-отель «Олимпиец».
На выбор 2 программы: English Club Lingua и English Club Pro. В последней английского языка и разговорной практики больше.
Что будет на каждой смене:
- уроки английского (отработка лексики, интенсивы, практикумы);
- творческие и лингвистические испытания;
- много физической активности (все локации оснащены спорт. площадками, комфортными залами).
В стоимость путевки входит:
- проживание в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами;
- питание по системе «шведский стол» 4 раза в день;
- вся «внеклассная» программа;
- медицинское сопровождение 24/7;
- охраняемая территория;
- подарки;
- фото и видео отчеты для родителей.
Каждая смена – тематическая, и в этом году они особенно интересны и актуальны. Дети узнают всё о Youtube (как снимать ролики, монтировать, как продвигать канал и пр.), о различных стартапах и их специфике, пройдут курс профориентации и, возможно, даже определятся с будущей профессией.
Компания ITEC предлагает детям от 10 до 16 лет провести незабываемые 3-недельные каникулы в Болгарии с полным погружением в языковую среду.
Программа смены выстроена в формате увлекательного квеста. В курортном месте недалеко от Камчии, на берегу теплого моря дети попадают в мир романтики и приключений. Конкурсы, викторины, поиски артефактов проходят в игровой форме и только на английском языке. Наставники в общении с детьми используют только английский, а 60 академических часов занятий с преподавателями-носителями языка помогут детям узнать новое и закрепить уже имеющиеся знания. По окончании смены дети свободно говорят и отлично понимают по-английски.
Особенности отдыха в лагере «Сочный English»:
- размещение в комфортных 4-местных номерах,
- корпуса расположены на первой линии от моря,
- пятиразовое полноценное питание с дегустацией национальных блюд,
- круглосуточное обеспечение безопасности детей собственной службой охраны,
- на одного наставника приходится не более 6 детей,
- занятия английского по лучшим методикам зарубежных лингвистических школ.
Помимо изучения английского языка для детей в летнем лагере предусмотрены и другие развлечения – поющие фонтаны, мастер-классы, workshops, презентации, экскурсии, концерты, театральные постановки, песни под гитару у вечернего костра, и конечно, – купание в море под присмотром спасателей и наставников.
Стоимость бронирования места на одну из двух смен – 135 000 рублей.
В стоимость входит:
- оформление визы,
- медицинская страховка,
- проживание и питание,
- образовательная программа, экскурсии и развлечения.
Более подробная информация о бронировании на сайте лагеря
Еще один шикарный городской лагерь – Magic Castle. Здесь есть все для детского отдыха:
- современно оборудованные классные комнаты;
- крутые уличные площадки;
- зеленый парк для прогулок в пешей доступности;
- высококвалифицированные педагоги, которые не дадут заскучать ни разу за смену.
Чем будет занят ребенок:
- будет участвовать в мастер классах;
- много времени проводить на свежем воздухе;
- заниматься языком 45 часов в неделю;
- постоянно расширять кругозор (будет знакомиться с биографией великих людей, с культурой различных стран);
- общаться с носителями языка;
- участвовать в различных проектах (и даже готовить завтрак).
В стоимость путевки включены: питание, обучение, все активности.
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Цены на языковые лагери для детей
В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
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