Ребенок любит английский язык, ему легко даются грамматика и произношение, он всегда с удовольствием идет на урок и с нетерпением ждет поездки в загородный языковой лагерь на выходные? Если все вышеперечисленное про вашего школьника, тогда точно стоит присмотреться к языковым лагерям за границей. Вы даже не представляете, какой это крутой опыт для того, кто серьезно увлечен культурой другой страны, жизнью ее коренных жителей, их традициями и праздниками. Сегодня мы расскажем вам о лучших языковых лагерях за рубежом для детей и подростков, а вы – примите решение, какой больше подходит вашей юному англичанину.

Embassy English самые известные языковые лагеря для подростков от 11 до 17 лет во всех англоязычных странах мира: от Великобритании до США и от Мальты до Ирландии.

Почему ученики и родители выбирают Embassy:

Родители по всему миру доверяют школам Embassy English уже более 25 лет. Языковые центры Embassy регулярно отмечаются престижными наградами индустрии образовательного туризма, включая Star Travel Awards 2019. Великолепные отзывы учеников и родителей главная гордость Embassy English.

Высочайшее качество обучения и первоклассные квалифицированные учителя-носители. Специальные программы для любого уровня владения английским. В все курсы включены учебные материалы соответствующие возрасту и уровню студента, регулярные отчеты прогрессии, а также официальный сертификат по окончании курсы.

Embassy это больше, чем языковой лагерь все программы направлены на развитие 6 ключевых навыков: уверенность в себе, творчество, общение, решение проблем, работа в команде и умение учиться.

Школы уделяют большое внимание поддержанию разнообразного интернационального состава в каждой группе. В Embassy обучаются ребята из 85 стран мира, а школа следит за тем, чтобы в группе было не более 2 русскоязычных учеников.

Самые современные учебные центры и кампусы для комфортного обучения и проживания. Центры Embassy располагаются в охраняемых территориях престижных университетов и специально построенных образовательных корпусах. Школа гарантирует полную безопасность и круглосуточный присмотр за каждым учащимся.

Огромный выбор развивающих внеклассных мероприятий это гордость Embassy English. Студентам предлагаются различные экскурсии, пешие туры, спортивные и творческие занятия, развлечения и дискотеки, а также занятия танцами, гольфом, верховой ездой, теннисом, скалолазанием, яхтенным спортом, сёрфингом, подводным погружением, программированием и профильные занятия в сфере моды и дизайна.

Embassy English назначили компанию EliteStudent своим официальным представителем на территории России и стран СНГ. Сотрудники компании EliteStudent предоставят вам исчерпывающую консультаций и помогут подобрать и забронировать понравившийся вариант обучения. Компания EliteStudent гарантирует вам доступ к официальным ценам школы Embassy, без дополнительных сборов и наценок. EliteStudent также предоставляет услуги по оформлению учебных виз и оказывает клиентскую поддержку на каждом этапе поездки.

Даты заездов Возраст Стоимость (может меняется в зависимости от курса) Принимающие семьи, расположены в 40-60 минутах от школы Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям) 8-17 лет 2 недели – от 120 000 руб., цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона. Резиденции в 10-20 минутной доступности Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям)



8-17 лет 2 недели – от 120 000 руб., цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона.

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Учеников со всего мира принимает к себе на лето языковой лагерь в Великобритании, округ Стоу. Менее часа езды от Оксфорда и менее двух от Лондона, Regent Stowe School находится на территории бывшей резиденции герцога Букингемского. Так что в аутентичности места сомневаться не приходится.

Одновременно с историческими зданиями и классическим английским убранством, здесь можно насладиться и современными благами цивилизации:

множество площадок для спорта (сквош, большой и настольный теннис, футбол, баскетбол, плавание и многое другое);

площадки для танцев и киносеансов;

оборудованные классные комнаты и комнаты для проведения различных мастер классов, кружков и квестов.

Лагерь принимает детей возраста 7-17 лет с любым уровнем английского языка, начиная с Beginner. В начале обучения ученики проходят тестирование и распределяются на соответствующие уровню группы.

В стоимость путевки на лето включено:

занятия языком 21 час в неделю и все необходимые учебные пособия;

проживание в 2-х местных комнатах на территории кампуса школы;

полноценное питание 3 раза в день плюс ланч-боксы на выездные экскурсии;

внеклассные спортивные и развлекательные мероприятия;

экскурсии в Оксфорд и Кембридж, Лондон и другие города;

трансфер (при прилете/вылете в необозначенное время).

Даты заездов (дети 7-17 лет) Стоимость (англ. фунт) 07.08.-10.08.2020 2 недели – £2,720 3 недели – £4,035 4 недели – £5,340 5 недель – £6,650

Обратите внимание, что дополнительно оплачиваются: авиабилеты, страховка, виза и сборы.

Более подробно на сайте

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«ЮниВестМедиа» существует на рынке образовательных услуг достаточно давно – с 2002 г. 17 лет плодотворной работы и компания достигла определенных высот:

образовательные программы более чем в 40 странах мира;

прямые договоры со школам и вузами без посредников;

огромнейший выбор языковых лагерей для детей и подростков;

качественная подготовка для поступления в высшие учебные заведения Европы с дальнейшими успешными результатами;

специалисты высокой квалификации, которые знают все тонкости сферы образования той или иной страны и всегда дадут грамотную консультацию.

Для своего ребенка вы можете выбрать лагерь из следующего списка:

Программа, страна Возраст Дата заезда Стоимость Изучение английского языка в центрах Oxford International, Великобритания 8-17 лет 18.06.20, 02.07.20, 07.07.20 от 162 940 руб. Летние каникулы в центрах Lines, Великобритания 7-19 лет 05.07.20 от 275 015 руб. Летние каникулы в центрах CISS в Онтарио, Канада 9-17 лет 28.06.20, 05.07.20 от 215 180 руб. Английский язык в Килларни, Ирландия 10-17 лет 30.06.20 от 107 137 руб. Летние каникулы в школе ELS во Флориде и в Малибу, США 10-16 лет 21.06.20 от 248 738 руб. Летние каникулы в школе EC в Бостоне, США 13-17 лет 28.06.20 от 181 139 руб.

Еще больше детских лагерей, а также более подробную информацию о них вы можете найти на сайте в разделе Языковые лагеря за границей

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Ваш ребенок успешен в изучении английского языка и ему это нравится. Вы, как родитель, хотели бы, чтобы он и дальше испытывал эту тягу к предмету, или связал свою жизнь с ним. И если имеете такую возможность, обязательно отправьте его в зарубежный лагерь. Это отличный шанс совместить полезное с приятным!

BELL – международный языковой центр, который принимает студентов со всего мира. Сам центр находится в Англии и размещение предлагает в различных регионах страны. Все они аккредитованы британским советом (The British Council).

Языковые лагеря, представленные Bell International:

РBell the Leys School Cambridge. Находится в самом сердце Кембриджа.

Bell Cobham Hall. Территория частной школы в графстве Kent.

Bell Bloxham. Этот лагерь сочетает в себе одновременно полутора вековые традиции (считается одной из старейших школ Оксфордшира) и современные методы обучения.

Bell Wellington College. Этот лагерь подойдет для тех, кто хотел бы совместить язык и спорт, язык и творчество.

Не переживайте о том, что и в каникулы вашему ребенку придется учиться. Здесь он найдет новых друзей с разных уголков планеты, познакомится с историей и основными достопримечательностями страны, будет постоянно общаться с носителями языка, что еще больше поспособствует развитию языковых навыков.

Лагерь предлагает очень разнообразный досуг:

различные спортивные состязания (бадминтон, футбол, баскетбол, теннис и пр.);

занятия по актерскому мастерству, фотографии и искусству;

создание фильмов и азы журналистики;

экскурсии в Лондон, Оксфорд и Кембридж.

Даты заездов: 11 июня 2020 г. - 22 августа 2020 г. (дети 11-17 лет)

Стоимость путевки: от 1200 фунтов/неделя.

В стоимость включены:

проживание в резиденции в комнатах по 3-8 человек;

3-х разовое питание;

обучение и учебные материалы;

все спортивные и развлекательные мероприятия;

экскурсии;

трансфер туда/обратно (в день начала и окончания лагеря);

страховка;

наблюдение 24/7.

Дополнительно оплачиваются:

авиа билеты;

виза и сборы;

услуги агентства.

Не упустите возможность подарить ребенку новые эмоции, знакомства и знания. За более подробной информацией обращайтесь в офис Ай Класс.

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Students International – старожил на рынке обучения за рубежом и занимает свое почетное место в Зале Славы лучших образовательных учреждений мира. Компания была основана в 1992 г. и на сегодняшний день является единственной 5-ти кратной обладательницей награды Study Travel Magazine (Великобритания).

Свои награды образовательная группа получила не зря, ведь услуги и их качество, которые они предлагают, действительно соответствуют высоким стандартам:

ежегодно компания отправляет на учебу за рубеж порядка 3000 студентов (внушительная цифра говорит о доверии);

множество надежных партнеров в образовательной сфере: ведущие мировые вузы, колледжи и школы;

работа специалистов Students International не заканчивается на моменте сбора всех необходимых документов и поступления: новоиспеченного студента курируют и во время обучения, помогают с оформлением стипендии, а родителям – с организацией поездки в гости.

Помимо всего прочего, Students International также занимается просвещением. Компания публикует справочники с подробной информацией об образовании конкретной страны и нюансах поступления в учебное заведение.

Не перечислить всех программ, круглогодичных и каникулярных, которые предлагает образовательная группа:

учеба в наиболее востребованных странах – США и Канаде;

страны Европы: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Франция и др.;

далекие Япония, Аргентина и Куба.

И это далеко не полный список стран, куда вы можете отправить своего ребенка с помощью Students International.

Более подробную информацию о предлагаемых языковых лагерях в интересующей вас стране, о программе, датах заездов и ценах вы можете узнать в разделе каникулы за рубежом на сайте компании.

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Еще один языковой лагерь, который представляет агентство Elite Student – Skola Camden. Название, кстати, выбрано не случайно: школа находится в одном из самых популярных, но вместе с тем спокойных районов Лондона – Camden Town. Тут и вопрос длительности трансфера отпадает сам собой: от аэропорта до места меньше часа езды.

Чем особенно хорош Skola Camden, так это тем, что предлагает сразу несколько программ обучения:

для самых юных студентов: детям 8-9 лет предлагается обучение английскому в небольших группах и различные внеклассные мероприятия;

дети 10-17 лет: образовательная программа на 21 час в неделю плюс занятия спортом;

подростки 14-17 лет: уже 25 часов английского еженедельно, дополнительная дисциплина на выбор (математика, история, английская литература, музыка, драма или искусство).

Что существенно выделяет лагерь среди прочих, так это то, что он дает возможность и родителям совершенствовать свой английский и обучаться одновременно со своими детьми. Вам точно понравится жить в самом сердце Лондона в знаменитом районе Сохо.

Что входит в стоимость:

выбранная образовательная программа;

экскурсии по достопримечательностям Лондона;

проживание: в резиденции («общежитие» по-нашему, с кухней, с зонами для отдыха и занятий) или в приемной семье;

питание;

бесплатный проезд от «дома» до школы на специальном автобусе.

Даты заездов Программа Стоимость (без визы и авиа перелета) Еженедельно по понедельникам Дети 8-9 лет от 34850 руб./неделя Дети 10-17 лет от 34850 руб./неделя Дети 14-17 лет от 40590 руб./неделя

Elite Student оказывает услуги по оформлению английской визы. Более подробная информация представлена на сайте.

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Сказочный остров Мальта в Средиземном море ежегодно принимает сотни студентов со всех уголков мира. Это и не удивительно: что может быть лучше теплого моря, новых знакомств и общения на любимом английском?

Что предлагает солнечный лагерь с изучением английского языка своим гостям:

проживание на выбор: в гостевой семье в комнате на несколько человек или в самом лагере Club Village по 2-3 человека в комнате;

питание «полный пансион»;

занятия английским с носителями языка: 2 курса на выбор по 20 и 30 часов в неделю;

множество внеклассных мероприятий (боулинг, катание на лошадях, картинг, шопинг, пляжные вечеринки, выездные экскурсии в столицу Мальты – Валлетта и в голубую лагуну на соседний остров и многое другое);

трансфер из/в аэропорт.

Лагерь принимает учеников, начиная с уровня Beginner, проводит тестирование еще до начала поездки и распределяет по соответствующим группам.

Дополнительно оплачиваются:

авиа билеты;

виза и приглашение для визы;

проездная карточка (вероятно).

Вариант проживания Даты заездов Возраст Стоимость (цена указана за стандартный курс 20 ч. в неделю) Гостевая семья Еженедельно по воскресеньям 14-21 год 1 неделя – 455 € 2 недели – 870 € Резиденция Club Village 1 неделя при 2-х местном размещении – 590 € 2 недели (2-х комн.) – 1140 €

1 неделя в комнате на неск. человек – 520 € 2 недели в комн. на неск. чел. – 1000 €





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Шикарную летнюю программу предлагает лагерь Millfield в г. Стрит, Англия. Школа Millfield School была основана почти 100 лет назад и находится всего в 3-х часах езды от столицы Англии Лондона.

Здесь очень богатая территория: множество спортивных площадок, свой бассейн, конюшня, стенка для любителей альпинизма, библиотека, театр и даже своя научная лаборатория.

У лагеря две программы для студентов, начиная с уровня Beginner:

Летние каникулы с занятиями английским по 15 часов в неделю и дополнительными мероприятиями из длинного списка (подготовка к международным экзаменам, интенсивы, шахматы, плавание, футбол, теннис, танцы, сквош и пр.). Пасхальные каникулы: 15 часов английского и внеклассные мероприятия на выбор (кулинария, гольф, спорт, рок-музыка и пр.).

В стоимость путевки входят:

занятия английским;

внеклассные мероприятия;

2 экскурсии в неделю;

проживание в комнатах по 2-4 человека;

3-х разовое питание.

Программа Даты заездов Возраст Стоимость (меняется в зависимости от курса) «Летние каникулы» 07.07.-18.08.2020 12-17 лет 2 недели – 250000 руб. 3 недели – 353000 руб. «Пасхальные каникулы» 03.04.-17.04.2020 1 неделя – 133000 руб. 2 недели – 192000 руб.

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Незабываемые весенние каникулы подарит вашему ребенку языковой лагерь United English. В 2020 г. организаторы предоставляют уникальную возможность за одну смену лагеря пожить сразу в 2-х городах: в Лондоне и в самом Оксфорде.

Что ждет ребенка на весенних каникулах в Англии с United English:

насыщенная экскурсионная программа: все, о чем читали в учебниках по английскому языку, ребенок увидит воочию (Оксфорд, Джеймс парк, собор Св. Павла, Тауэрский мост, площадь Пикадилли, Лондонский Тауэр);

обучение в колледже Оксфорда;

насыщенная внеклассная деятельность (съемки проектов, кинотеатр, игры, аукционы и спортивные состязания, тематические вечеринки и дискотеки);

общение с лучшими преподавателями и новые друзья-единомышленники.

В стоимость путевки входят:

обучение;

проживание в резиденции в комнатах по 4-6 человек;

питание 4 раза в сутки;

трансфер из аэропорта и обратно;

экскурсии и развлекательная программа;

сертификат об успешном окончании.

Даты заездов Возраст Стоимость (англ. фунты) 20.03.-30.03.2020 7-16 лет 1890 £ (оплата в рублях по курсу на день оплаты)

Авиаперелет, виза не входят в стоимость путевки.

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Этот лагерь станет просто невероятным и неповторимым опытом для вашего ребенка. Что может быть прекраснее серфинга в Атлантическом океане и общения с новыми интернациональными друзьями? Мечта любого ребенка.

Международный лагерь Surf Camp находится на острове Фуэртевентура, который принадлежит Испании.

Самый главный вопрос, который волнует всех родителей, отправляющих своих детей к побережью, – безопасность. И тут Surf Camp на высоте:

все занятия серфингом проходят в ограниченной бордами зоне;

на 4-х детей приходится по 1 инструктору (одновременно в воде находится не более 12-ти детей);

в зонах, где проходят тренировки, активность волн всегда низкая.

Что входит в стоимость путевки в лагерь:

трансфер в лагерь;

проживание на вилле в комнате на 3 человека;

4-х разовое питание;

занятия английским языком;

развлекательная и экскурсионная программы (бассейн, аквапарк, поездка в дюны и многое другое);

страховка от несчастного случая и круглосуточная охрана лагеря.

Программа лагеря рассчитана на 2 недели и включает в себя 2 часа теории английского еженедельно (кроме выходных) и непрерывную практику разговорного языка при помощи игр, квестов, творческих мастер-классов, клубов, конкурсов и викторин. Неважно, ваш ребенок на уровне Beginner или выше, – здесь ему будет комфортно в любом случае.

Даты заездов Возраст Стоимость 06.06.-20.06.2020 9-17 лет 1300 € (цена до 31.12.2019) 1540 € (цена после 01.01.2020) 22.06.-06.07.2020 08.07.-22.07.2020 24.07.-07.08.2020 09.08.-23.08.2020

Авиа билеты, виза и сборы оплачиваются самостоятельно.

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Завершает наш топ – летний лагерь для детей Samiad, расположившийся в разных уголках Великобритании. От остальных его отличает особенность программ: это всегда не только укрепление знаний английского, но и спорт.

Samiad предлагает следующие программы для учеников, начиная с уровня Beginner, и длительностью минимум 2 недели:

Английский язык (15 часов в неделю) и верховая езда (12 часов). Место: Trent College в Ноттингеме. Проживание в резиденции в 1-2-х местных комнатах. Английский язык (15 часов), верховая езда или школа футбола (12 часов). Место: Box Hill School, графство Суррей на юге Англии. Проживание в резиденции в 4-х или одноместных комнатах. Английский язык (15 ч.), занятия теннисом или гольфом (12 ч.). Место: Sherfield School, графство Хэмпшир на юге Англии. Проживание в резиденции в 2-х местных номерах.

В стоимость программы включены:

проживание в соответствии с выбранной программой;

питание;

трансфер;

обучающая программа;

развлекательные мероприятия и 2 экскурсии еженедельно.

Не включены в стоимость: виза и консульский сбор, авиа перелет, страховка, услуги агентства, которое занимается организацией тура.

Программа Даты заездов Возраст Стоимость (англ.фунты) Англ.+верховая езда, Ноттингем 05.07.-23.08.2020 группы: 7-12 лет и 13-18 лет 2595 £ Англ.+верх. езда, Суррей 2695 £ Англ.+футбол, Суррей 2595 £ Англ.+гольф, Хэмпшир 05.07.-16.08.2020 2795 £ Англ.+теннис, Хэмпшир 2395 £



Будем рады, если наш подробный гайд по лагерям английского языка поможет вам с выбором, и в скором времени вы осчастливите своего ребенка предстоящей поездкой за новыми знаниями, впечатлениями и знакомствами!

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