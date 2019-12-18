Ребенок любит английский язык, ему легко даются грамматика и произношение, он всегда с удовольствием идет на урок и с нетерпением ждет поездки в загородный языковой лагерь на выходные? Если все вышеперечисленное про вашего школьника, тогда точно стоит присмотреться к языковым лагерям за границей. Вы даже не представляете, какой это крутой опыт для того, кто серьезно увлечен культурой другой страны, жизнью ее коренных жителей, их традициями и праздниками. Сегодня мы расскажем вам о лучших языковых лагерях за рубежом для детей и подростков, а вы – примите решение, какой больше подходит вашей юному англичанину.
Embassy English
Embassy English самые известные языковые лагеря для подростков от 11 до 17 лет во всех англоязычных странах мира: от Великобритании до США и от Мальты до Ирландии.
Почему ученики и родители выбирают Embassy:
- Родители по всему миру доверяют школам Embassy English уже более 25 лет. Языковые центры Embassy регулярно отмечаются престижными наградами индустрии образовательного туризма, включая Star Travel Awards 2019. Великолепные отзывы учеников и родителей главная гордость Embassy English.
- Высочайшее качество обучения и первоклассные квалифицированные учителя-носители. Специальные программы для любого уровня владения английским. В все курсы включены учебные материалы соответствующие возрасту и уровню студента, регулярные отчеты прогрессии, а также официальный сертификат по окончании курсы.
- Embassy это больше, чем языковой лагерь все программы направлены на развитие 6 ключевых навыков: уверенность в себе, творчество, общение, решение проблем, работа в команде и умение учиться.
- Школы уделяют большое внимание поддержанию разнообразного интернационального состава в каждой группе. В Embassy обучаются ребята из 85 стран мира, а школа следит за тем, чтобы в группе было не более 2 русскоязычных учеников.
- Самые современные учебные центры и кампусы для комфортного обучения и проживания. Центры Embassy располагаются в охраняемых территориях престижных университетов и специально построенных образовательных корпусах. Школа гарантирует полную безопасность и круглосуточный присмотр за каждым учащимся.
- Огромный выбор развивающих внеклассных мероприятий это гордость Embassy English. Студентам предлагаются различные экскурсии, пешие туры, спортивные и творческие занятия, развлечения и дискотеки, а также занятия танцами, гольфом, верховой ездой, теннисом, скалолазанием, яхтенным спортом, сёрфингом, подводным погружением, программированием и профильные занятия в сфере моды и дизайна.
Embassy English назначили компанию EliteStudent своим официальным представителем на территории России и стран СНГ. Сотрудники компании EliteStudent предоставят вам исчерпывающую консультаций и помогут подобрать и забронировать понравившийся вариант обучения. Компания EliteStudent гарантирует вам доступ к официальным ценам школы Embassy, без дополнительных сборов и наценок. EliteStudent также предоставляет услуги по оформлению учебных виз и оказывает клиентскую поддержку на каждом этапе поездки.
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость (может меняется в зависимости от курса)
|
Принимающие семьи, расположены в 40-60 минутах от школы
|
Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям)
|
8-17 лет
|
2 недели – от 120 000 руб.,
цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона.
|
Резиденции в 10-20 минутной доступности
|
Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям)
|
8-17 лет
|
2 недели – от 120 000 руб.,
цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона.
Фотографии
Летний лагерь Regent Stowe School
Учеников со всего мира принимает к себе на лето языковой лагерь в Великобритании, округ Стоу. Менее часа езды от Оксфорда и менее двух от Лондона, Regent Stowe School находится на территории бывшей резиденции герцога Букингемского. Так что в аутентичности места сомневаться не приходится.
Одновременно с историческими зданиями и классическим английским убранством, здесь можно насладиться и современными благами цивилизации:
- множество площадок для спорта (сквош, большой и настольный теннис, футбол, баскетбол, плавание и многое другое);
- площадки для танцев и киносеансов;
- оборудованные классные комнаты и комнаты для проведения различных мастер классов, кружков и квестов.
Лагерь принимает детей возраста 7-17 лет с любым уровнем английского языка, начиная с Beginner. В начале обучения ученики проходят тестирование и распределяются на соответствующие уровню группы.
В стоимость путевки на лето включено:
- занятия языком 21 час в неделю и все необходимые учебные пособия;
- проживание в 2-х местных комнатах на территории кампуса школы;
- полноценное питание 3 раза в день плюс ланч-боксы на выездные экскурсии;
- внеклассные спортивные и развлекательные мероприятия;
- экскурсии в Оксфорд и Кембридж, Лондон и другие города;
- трансфер (при прилете/вылете в необозначенное время).
|
Даты заездов (дети 7-17 лет)
|
Стоимость (англ. фунт)
|
07.08.-10.08.2020
|
2 недели – £2,720
3 недели – £4,035
4 недели – £5,340
5 недель – £6,650
Обратите внимание, что дополнительно оплачиваются: авиабилеты, страховка, виза и сборы.
Более подробно на сайте
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ЮниВестМедиа
«ЮниВестМедиа» существует на рынке образовательных услуг достаточно давно – с 2002 г. 17 лет плодотворной работы и компания достигла определенных высот:
- образовательные программы более чем в 40 странах мира;
- прямые договоры со школам и вузами без посредников;
- огромнейший выбор языковых лагерей для детей и подростков;
- качественная подготовка для поступления в высшие учебные заведения Европы с дальнейшими успешными результатами;
- специалисты высокой квалификации, которые знают все тонкости сферы образования той или иной страны и всегда дадут грамотную консультацию.
Для своего ребенка вы можете выбрать лагерь из следующего списка:
|
Программа, страна
|
Возраст
|
Дата заезда
|
Стоимость
|
Изучение английского языка в центрах Oxford International, Великобритания
|
8-17 лет
|
18.06.20,
02.07.20,
07.07.20
|
от 162 940 руб.
|
Летние каникулы в центрах Lines, Великобритания
|
7-19 лет
|
05.07.20
|
от 275 015 руб.
|
Летние каникулы в центрах CISS в Онтарио, Канада
|
9-17 лет
|
28.06.20,
05.07.20
|
от 215 180 руб.
|
Английский язык в Килларни, Ирландия
|
10-17 лет
|
30.06.20
|
от 107 137 руб.
|
Летние каникулы в школе ELS во Флориде и в Малибу, США
|
10-16 лет
|
21.06.20
|
от 248 738 руб.
|
Летние каникулы в школе EC в Бостоне, США
|
13-17 лет
|
28.06.20
|
от 181 139 руб.
Еще больше детских лагерей, а также более подробную информацию о них вы можете найти на сайте в разделе Языковые лагеря за границей
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Bell International
Ваш ребенок успешен в изучении английского языка и ему это нравится. Вы, как родитель, хотели бы, чтобы он и дальше испытывал эту тягу к предмету, или связал свою жизнь с ним. И если имеете такую возможность, обязательно отправьте его в зарубежный лагерь. Это отличный шанс совместить полезное с приятным!
BELL – международный языковой центр, который принимает студентов со всего мира. Сам центр находится в Англии и размещение предлагает в различных регионах страны. Все они аккредитованы британским советом (The British Council).
Языковые лагеря, представленные Bell International:
- РBell the Leys School Cambridge. Находится в самом сердце Кембриджа.
- Bell Cobham Hall. Территория частной школы в графстве Kent.
- Bell Bloxham. Этот лагерь сочетает в себе одновременно полутора вековые традиции (считается одной из старейших школ Оксфордшира) и современные методы обучения.
- Bell Wellington College. Этот лагерь подойдет для тех, кто хотел бы совместить язык и спорт, язык и творчество.
Не переживайте о том, что и в каникулы вашему ребенку придется учиться. Здесь он найдет новых друзей с разных уголков планеты, познакомится с историей и основными достопримечательностями страны, будет постоянно общаться с носителями языка, что еще больше поспособствует развитию языковых навыков.
Лагерь предлагает очень разнообразный досуг:
- различные спортивные состязания (бадминтон, футбол, баскетбол, теннис и пр.);
- занятия по актерскому мастерству, фотографии и искусству;
- создание фильмов и азы журналистики;
- экскурсии в Лондон, Оксфорд и Кембридж.
Даты заездов: 11 июня 2020 г. - 22 августа 2020 г. (дети 11-17 лет)
Стоимость путевки: от 1200 фунтов/неделя.
В стоимость включены:
- проживание в резиденции в комнатах по 3-8 человек;
- 3-х разовое питание;
- обучение и учебные материалы;
- все спортивные и развлекательные мероприятия;
- экскурсии;
- трансфер туда/обратно (в день начала и окончания лагеря);
- страховка;
- наблюдение 24/7.
Дополнительно оплачиваются:
- авиа билеты;
- виза и сборы;
- услуги агентства.
Не упустите возможность подарить ребенку новые эмоции, знакомства и знания. За более подробной информацией обращайтесь в офис Ай Класс.
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Образовательная группа Students International
Students International – старожил на рынке обучения за рубежом и занимает свое почетное место в Зале Славы лучших образовательных учреждений мира. Компания была основана в 1992 г. и на сегодняшний день является единственной 5-ти кратной обладательницей награды Study Travel Magazine (Великобритания).
Свои награды образовательная группа получила не зря, ведь услуги и их качество, которые они предлагают, действительно соответствуют высоким стандартам:
- ежегодно компания отправляет на учебу за рубеж порядка 3000 студентов (внушительная цифра говорит о доверии);
- множество надежных партнеров в образовательной сфере: ведущие мировые вузы, колледжи и школы;
- работа специалистов Students International не заканчивается на моменте сбора всех необходимых документов и поступления: новоиспеченного студента курируют и во время обучения, помогают с оформлением стипендии, а родителям – с организацией поездки в гости.
Помимо всего прочего, Students International также занимается просвещением. Компания публикует справочники с подробной информацией об образовании конкретной страны и нюансах поступления в учебное заведение.
Не перечислить всех программ, круглогодичных и каникулярных, которые предлагает образовательная группа:
- учеба в наиболее востребованных странах – США и Канаде;
- страны Европы: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Франция и др.;
- далекие Япония, Аргентина и Куба.
И это далеко не полный список стран, куда вы можете отправить своего ребенка с помощью Students International.
Более подробную информацию о предлагаемых языковых лагерях в интересующей вас стране, о программе, датах заездов и ценах вы можете узнать в разделе каникулы за рубежом на сайте компании.
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Skola Camden
Еще один языковой лагерь, который представляет агентство Elite Student – Skola Camden. Название, кстати, выбрано не случайно: школа находится в одном из самых популярных, но вместе с тем спокойных районов Лондона – Camden Town. Тут и вопрос длительности трансфера отпадает сам собой: от аэропорта до места меньше часа езды.
Чем особенно хорош Skola Camden, так это тем, что предлагает сразу несколько программ обучения:
- для самых юных студентов: детям 8-9 лет предлагается обучение английскому в небольших группах и различные внеклассные мероприятия;
- дети 10-17 лет: образовательная программа на 21 час в неделю плюс занятия спортом;
- подростки 14-17 лет: уже 25 часов английского еженедельно, дополнительная дисциплина на выбор (математика, история, английская литература, музыка, драма или искусство).
Что существенно выделяет лагерь среди прочих, так это то, что он дает возможность и родителям совершенствовать свой английский и обучаться одновременно со своими детьми. Вам точно понравится жить в самом сердце Лондона в знаменитом районе Сохо.
Что входит в стоимость:
- выбранная образовательная программа;
- экскурсии по достопримечательностям Лондона;
- проживание: в резиденции («общежитие» по-нашему, с кухней, с зонами для отдыха и занятий) или в приемной семье;
- питание;
- бесплатный проезд от «дома» до школы на специальном автобусе.
|
Даты заездов
|
Программа
|
Стоимость (без визы и авиа перелета)
|
Еженедельно по понедельникам
|
Дети 8-9 лет
|
от 34850 руб./неделя
|
Дети 10-17 лет
|
от 34850 руб./неделя
|
Дети 14-17 лет
|
от 40590 руб./неделя
Elite Student оказывает услуги по оформлению английской визы. Более подробная информация представлена на сайте.
Фотографии
Языковой лагерь Sprachcaffe
Сказочный остров Мальта в Средиземном море ежегодно принимает сотни студентов со всех уголков мира. Это и не удивительно: что может быть лучше теплого моря, новых знакомств и общения на любимом английском?
Что предлагает солнечный лагерь с изучением английского языка своим гостям:
- проживание на выбор: в гостевой семье в комнате на несколько человек или в самом лагере Club Village по 2-3 человека в комнате;
- питание «полный пансион»;
- занятия английским с носителями языка: 2 курса на выбор по 20 и 30 часов в неделю;
- множество внеклассных мероприятий (боулинг, катание на лошадях, картинг, шопинг, пляжные вечеринки, выездные экскурсии в столицу Мальты – Валлетта и в голубую лагуну на соседний остров и многое другое);
- трансфер из/в аэропорт.
Лагерь принимает учеников, начиная с уровня Beginner, проводит тестирование еще до начала поездки и распределяет по соответствующим группам.
Дополнительно оплачиваются:
- авиа билеты;
- виза и приглашение для визы;
- проездная карточка (вероятно).
|
Вариант проживания
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость (цена указана за стандартный курс 20 ч. в неделю)
|
Гостевая семья
|
Еженедельно по воскресеньям
|
14-21 год
|
1 неделя – 455 €
2 недели – 870 €
|
Резиденция Club Village
|
1 неделя при 2-х местном размещении – 590 €
2 недели (2-х комн.) – 1140 €
1 неделя в комнате на неск. человек – 520 €
2 недели в комн. на неск. чел. – 1000 €
Фотографии
Millfield Street
Шикарную летнюю программу предлагает лагерь Millfield в г. Стрит, Англия. Школа Millfield School была основана почти 100 лет назад и находится всего в 3-х часах езды от столицы Англии Лондона.
Здесь очень богатая территория: множество спортивных площадок, свой бассейн, конюшня, стенка для любителей альпинизма, библиотека, театр и даже своя научная лаборатория.
У лагеря две программы для студентов, начиная с уровня Beginner:
- Летние каникулы с занятиями английским по 15 часов в неделю и дополнительными мероприятиями из длинного списка (подготовка к международным экзаменам, интенсивы, шахматы, плавание, футбол, теннис, танцы, сквош и пр.).
- Пасхальные каникулы: 15 часов английского и внеклассные мероприятия на выбор (кулинария, гольф, спорт, рок-музыка и пр.).
В стоимость путевки входят:
- занятия английским;
- внеклассные мероприятия;
- 2 экскурсии в неделю;
- проживание в комнатах по 2-4 человека;
- 3-х разовое питание.
|
Программа
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость (меняется в зависимости от курса)
|
«Летние каникулы»
|
07.07.-18.08.2020
|
12-17 лет
|
2 недели – 250000 руб.
3 недели – 353000 руб.
|
«Пасхальные каникулы»
|
03.04.-17.04.2020
|
1 неделя – 133000 руб.
2 недели – 192000 руб.
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United English
Незабываемые весенние каникулы подарит вашему ребенку языковой лагерь United English. В 2020 г. организаторы предоставляют уникальную возможность за одну смену лагеря пожить сразу в 2-х городах: в Лондоне и в самом Оксфорде.
Что ждет ребенка на весенних каникулах в Англии с United English:
- насыщенная экскурсионная программа: все, о чем читали в учебниках по английскому языку, ребенок увидит воочию (Оксфорд, Джеймс парк, собор Св. Павла, Тауэрский мост, площадь Пикадилли, Лондонский Тауэр);
- обучение в колледже Оксфорда;
- насыщенная внеклассная деятельность (съемки проектов, кинотеатр, игры, аукционы и спортивные состязания, тематические вечеринки и дискотеки);
- общение с лучшими преподавателями и новые друзья-единомышленники.
В стоимость путевки входят:
- обучение;
- проживание в резиденции в комнатах по 4-6 человек;
- питание 4 раза в сутки;
- трансфер из аэропорта и обратно;
- экскурсии и развлекательная программа;
- сертификат об успешном окончании.
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость (англ. фунты)
|
20.03.-30.03.2020
|
7-16 лет
|
1890 £ (оплата в рублях по курсу на день оплаты)
Авиаперелет, виза не входят в стоимость путевки.
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International Surf Camp
Этот лагерь станет просто невероятным и неповторимым опытом для вашего ребенка. Что может быть прекраснее серфинга в Атлантическом океане и общения с новыми интернациональными друзьями? Мечта любого ребенка.
Международный лагерь Surf Camp находится на острове Фуэртевентура, который принадлежит Испании.
Самый главный вопрос, который волнует всех родителей, отправляющих своих детей к побережью, – безопасность. И тут Surf Camp на высоте:
- все занятия серфингом проходят в ограниченной бордами зоне;
- на 4-х детей приходится по 1 инструктору (одновременно в воде находится не более 12-ти детей);
- в зонах, где проходят тренировки, активность волн всегда низкая.
Что входит в стоимость путевки в лагерь:
- трансфер в лагерь;
- проживание на вилле в комнате на 3 человека;
- 4-х разовое питание;
- занятия английским языком;
- развлекательная и экскурсионная программы (бассейн, аквапарк, поездка в дюны и многое другое);
- страховка от несчастного случая и круглосуточная охрана лагеря.
Программа лагеря рассчитана на 2 недели и включает в себя 2 часа теории английского еженедельно (кроме выходных) и непрерывную практику разговорного языка при помощи игр, квестов, творческих мастер-классов, клубов, конкурсов и викторин. Неважно, ваш ребенок на уровне Beginner или выше, – здесь ему будет комфортно в любом случае.
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость
|
06.06.-20.06.2020
|
9-17 лет
|
1300 € (цена до 31.12.2019)
1540 € (цена после 01.01.2020)
|
22.06.-06.07.2020
|
08.07.-22.07.2020
|
24.07.-07.08.2020
|
09.08.-23.08.2020
Авиа билеты, виза и сборы оплачиваются самостоятельно.
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Языковой лагерь SAMIAD
Завершает наш топ – летний лагерь для детей Samiad, расположившийся в разных уголках Великобритании. От остальных его отличает особенность программ: это всегда не только укрепление знаний английского, но и спорт.
Samiad предлагает следующие программы для учеников, начиная с уровня Beginner, и длительностью минимум 2 недели:
- Английский язык (15 часов в неделю) и верховая езда (12 часов). Место: Trent College в Ноттингеме. Проживание в резиденции в 1-2-х местных комнатах.
- Английский язык (15 часов), верховая езда или школа футбола (12 часов). Место: Box Hill School, графство Суррей на юге Англии. Проживание в резиденции в 4-х или одноместных комнатах.
- Английский язык (15 ч.), занятия теннисом или гольфом (12 ч.). Место: Sherfield School, графство Хэмпшир на юге Англии. Проживание в резиденции в 2-х местных номерах.
В стоимость программы включены:
- проживание в соответствии с выбранной программой;
- питание;
- трансфер;
- обучающая программа;
- развлекательные мероприятия и 2 экскурсии еженедельно.
Не включены в стоимость: виза и консульский сбор, авиа перелет, страховка, услуги агентства, которое занимается организацией тура.
|
Программа
|
Даты заездов
|
Возраст
|
Стоимость (англ.фунты)
|
Англ.+верховая езда, Ноттингем
|
05.07.-23.08.2020
|
группы: 7-12 лет и 13-18 лет
|
2595 £
|
Англ.+верх. езда, Суррей
|
2695 £
|
Англ.+футбол, Суррей
|
2595 £
|
Англ.+гольф, Хэмпшир
|
05.07.-16.08.2020
|
2795 £
|
Англ.+теннис, Хэмпшир
|
2395 £
Будем рады, если наш подробный гайд по лагерям английского языка поможет вам с выбором, и в скором времени вы осчастливите своего ребенка предстоящей поездкой за новыми знаниями, впечатлениями и знакомствами!
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