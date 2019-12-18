Ребенок любит английский язык, ему легко даются грамматика и произношение, он всегда с удовольствием идет на урок и с нетерпением ждет поездки в загородный языковой лагерь на выходные? Если все вышеперечисленное про вашего школьника, тогда точно стоит присмотреться к языковым лагерям за границей. Вы даже не представляете, какой это крутой опыт для того, кто серьезно увлечен культурой другой страны, жизнью ее коренных жителей, их традициями и праздниками. Сегодня мы расскажем вам о лучших языковых лагерях за рубежом для детей и подростков, а вы – примите решение, какой больше подходит вашей юному англичанину.

 

Embassy English

Embassy English самые известные языковые лагеря для подростков от 11 до 17 лет во всех англоязычных странах мира: от Великобритании до США и от Мальты до Ирландии. 

Почему ученики и родители выбирают Embassy:

  1. Родители по всему миру доверяют школам Embassy English уже более 25 лет. Языковые центры Embassy регулярно отмечаются престижными наградами индустрии образовательного туризма, включая Star Travel Awards 2019. Великолепные отзывы учеников и родителей главная гордость Embassy English.
  1. Высочайшее качество обучения и первоклассные квалифицированные учителя-носители. Специальные программы для любого уровня владения английским. В все курсы включены учебные материалы соответствующие возрасту и уровню студента, регулярные отчеты прогрессии, а также официальный сертификат по окончании курсы.
  1. Embassy это больше, чем языковой лагерь все программы направлены на развитие 6 ключевых навыков: уверенность в себе, творчество, общение, решение проблем, работа в команде и умение учиться.
  1. Школы уделяют большое внимание поддержанию разнообразного интернационального состава в каждой группе. В Embassy обучаются ребята из 85 стран мира, а школа следит за тем, чтобы в группе было не более 2 русскоязычных учеников.
  1. Самые современные учебные центры и кампусы для комфортного обучения и проживания. Центры Embassy располагаются в охраняемых территориях престижных университетов и специально построенных образовательных корпусах. Школа гарантирует полную безопасность и круглосуточный присмотр за каждым учащимся.
  1. Огромный выбор развивающих внеклассных мероприятий это гордость Embassy English. Студентам предлагаются различные экскурсии, пешие туры, спортивные и творческие занятия, развлечения и дискотеки, а также занятия танцами, гольфом, верховой ездой, теннисом, скалолазанием, яхтенным спортом, сёрфингом, подводным погружением, программированием и профильные занятия в сфере моды и дизайна.

Embassy English назначили компанию EliteStudent своим официальным представителем на территории России и стран СНГ. Сотрудники компании EliteStudent предоставят вам исчерпывающую консультаций и помогут подобрать и забронировать понравившийся вариант обучения. Компания EliteStudent гарантирует вам доступ к официальным ценам школы Embassy, без дополнительных сборов и наценок. EliteStudent также предоставляет услуги по оформлению учебных виз и оказывает клиентскую поддержку на каждом этапе поездки.

 

Даты заездов

Возраст

Стоимость (может меняется в зависимости от курса)

Принимающие семьи, расположены в 40-60 минутах от школы

Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям)

8-17 лет

2 недели – от 120 000 руб.,

цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона.

Резиденции в 10-20 минутной доступности

Начало обучения: каждый понедельник (заезд по воскресеньям)

8-17 лет

2 недели – от 120 000 руб.,

цены варьируются в зависимости от выбранной страны, города и сезона.

Фотографии

 
 

Летний лагерь Regent Stowe School

Учеников со всего мира принимает к себе на лето языковой лагерь в Великобритании, округ Стоу. Менее часа езды от Оксфорда и менее двух от Лондона, Regent Stowe School находится на территории бывшей резиденции герцога Букингемского. Так что в аутентичности места сомневаться не приходится.

Одновременно с историческими зданиями и классическим английским убранством, здесь можно насладиться и современными благами цивилизации:

  • множество площадок для спорта (сквош, большой и настольный теннис, футбол, баскетбол, плавание и многое другое);
  • площадки для танцев и киносеансов;
  • оборудованные классные комнаты и комнаты для проведения различных мастер классов, кружков и квестов.

Лагерь принимает детей возраста 7-17 лет с любым уровнем английского языка, начиная с Beginner. В начале обучения ученики проходят тестирование и распределяются на соответствующие уровню группы.

В стоимость путевки на лето включено:

  • занятия языком 21 час в неделю и все необходимые учебные пособия;
  • проживание в 2-х местных комнатах на территории кампуса школы;
  • полноценное питание 3 раза в день плюс ланч-боксы на выездные экскурсии;
  • внеклассные спортивные и развлекательные мероприятия;
  • экскурсии в Оксфорд и Кембридж, Лондон и другие города;
  • трансфер (при прилете/вылете в необозначенное время).

Даты заездов (дети 7-17 лет)

Стоимость (англ. фунт)

07.08.-10.08.2020

2 недели – £2,720

3 недели – £4,035

4 недели – £5,340

5 недель – £6,650

Обратите внимание, что дополнительно оплачиваются: авиабилеты, страховка, виза и сборы.

Более подробно на сайте

Фотографии

ЮниВестМедиа

«ЮниВестМедиа» существует на рынке образовательных услуг достаточно давно – с 2002 г. 17 лет плодотворной работы и компания достигла определенных высот:

  • образовательные программы более чем в 40 странах мира;
  • прямые договоры со школам и вузами без посредников;
  • огромнейший выбор языковых лагерей для детей и подростков;
  • качественная подготовка для поступления в высшие учебные заведения Европы с дальнейшими успешными результатами;
  • специалисты высокой квалификации, которые знают все тонкости сферы образования той или иной страны и всегда дадут грамотную консультацию.

Для своего ребенка вы можете выбрать лагерь из следующего списка:

Программа, страна

Возраст

Дата заезда

Стоимость

Изучение английского языка в центрах Oxford International, Великобритания

8-17 лет

18.06.20,

02.07.20,

07.07.20

от 162 940 руб.

Летние каникулы в центрах Lines, Великобритания

7-19 лет

05.07.20

от 275 015 руб.

Летние каникулы в центрах CISS в Онтарио, Канада

9-17 лет

28.06.20,

05.07.20

от 215 180 руб.

Английский язык в Килларни, Ирландия

10-17 лет

30.06.20

от 107 137 руб.

Летние каникулы в школе ELS во Флориде и в Малибу, США

10-16 лет

21.06.20

от 248 738 руб.

Летние каникулы в школе EC в Бостоне, США

13-17 лет 

28.06.20

от 181 139 руб.

Еще больше детских лагерей, а также более подробную информацию о них вы можете найти на сайте в разделе Языковые лагеря за границей

Фотографии

 

Bell International

Ваш ребенок успешен в изучении английского языка и ему это нравится. Вы, как родитель, хотели бы, чтобы он и дальше испытывал эту тягу к предмету, или связал свою жизнь с ним. И если имеете такую возможность, обязательно отправьте его в зарубежный лагерь. Это отличный шанс совместить полезное с приятным!

BELL – международный языковой центр, который принимает студентов со всего мира. Сам центр находится в Англии и размещение предлагает в различных регионах страны. Все они аккредитованы британским советом (The British Council).

Языковые лагеря, представленные Bell International:

  1. РBell the Leys School Cambridge. Находится в самом сердце Кембриджа.
  1. Bell Cobham Hall. Территория частной школы в графстве Kent.
  1. Bell Bloxham. Этот лагерь сочетает в себе одновременно полутора вековые традиции (считается одной из старейших школ Оксфордшира) и современные методы обучения.
  1. Bell Wellington College. Этот лагерь подойдет для тех, кто хотел бы совместить язык и спорт, язык и творчество.

Не переживайте о том, что и в каникулы вашему ребенку придется учиться. Здесь он найдет новых друзей с разных уголков планеты, познакомится с историей и основными достопримечательностями страны, будет постоянно общаться с носителями языка, что еще больше поспособствует развитию языковых навыков.

Лагерь предлагает очень разнообразный досуг:

  • различные спортивные состязания (бадминтон, футбол, баскетбол, теннис и пр.);
  • занятия по актерскому мастерству, фотографии и искусству;
  • создание фильмов и азы журналистики;
  • экскурсии в Лондон, Оксфорд и Кембридж.

Даты заездов: 11 июня 2020 г. - 22 августа 2020 г. (дети 11-17 лет)

Стоимость путевки: от 1200 фунтов/неделя.

В стоимость включены:

  • проживание в резиденции в комнатах по 3-8 человек;
  • 3-х разовое питание;
  • обучение и учебные материалы;
  • все спортивные и развлекательные мероприятия;
  • экскурсии;
  • трансфер туда/обратно (в день начала и окончания лагеря);
  • страховка;
  • наблюдение 24/7.

Дополнительно оплачиваются:

  • авиа билеты;
  • виза и сборы;
  • услуги агентства.

Не упустите возможность подарить ребенку новые эмоции, знакомства и знания. За более подробной информацией обращайтесь в офис Ай Класс.

Фотографии

 
 

Образовательная группа Students International

Students International – старожил на рынке обучения за рубежом и занимает свое почетное место в Зале Славы лучших образовательных учреждений мира. Компания была основана в 1992 г. и на сегодняшний день является единственной 5-ти кратной обладательницей награды Study Travel Magazine (Великобритания). 

Свои награды образовательная группа получила не зря, ведь услуги и их качество, которые они предлагают, действительно соответствуют высоким стандартам:

  • ежегодно компания отправляет на учебу за рубеж порядка 3000 студентов (внушительная цифра говорит о доверии);
  • множество надежных партнеров в образовательной сфере: ведущие мировые вузы, колледжи и школы;
  • работа специалистов Students International не заканчивается на моменте сбора всех необходимых документов и поступления: новоиспеченного студента курируют и во время обучения, помогают с оформлением стипендии, а родителям – с организацией поездки в гости.

Помимо всего прочего, Students International также занимается просвещением. Компания публикует справочники с подробной информацией об образовании конкретной страны и нюансах поступления в учебное заведение.

Не перечислить всех программ, круглогодичных и каникулярных, которые предлагает образовательная группа:

  • учеба в наиболее востребованных странах – США и Канаде;
  • страны Европы: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Франция и др.;
  • далекие Япония, Аргентина и Куба.

И это далеко не полный список стран, куда вы можете отправить своего ребенка с помощью Students International.
Более подробную информацию о предлагаемых языковых лагерях в интересующей вас стране, о программе, датах заездов и ценах вы можете узнать в разделе каникулы за рубежом на сайте компании.

Фотографии

Skola Camden

Еще один языковой лагерь, который представляет агентство Elite Student – Skola Camden. Название, кстати, выбрано не случайно: школа находится в одном из самых популярных, но вместе с тем спокойных районов Лондона – Camden Town. Тут и вопрос длительности трансфера отпадает сам собой: от аэропорта до места меньше часа езды.

Чем особенно хорош Skola Camden, так это тем, что предлагает сразу несколько программ обучения:

  • для самых юных студентов: детям 8-9 лет предлагается обучение английскому в небольших группах и различные внеклассные мероприятия;
  • дети 10-17 лет: образовательная программа на 21 час в неделю плюс занятия спортом;
  • подростки 14-17 лет: уже 25 часов английского еженедельно, дополнительная дисциплина на выбор (математика, история, английская литература, музыка, драма или искусство).

Что существенно выделяет лагерь среди прочих, так это то, что он дает возможность и родителям совершенствовать свой английский и обучаться одновременно со своими детьми. Вам точно понравится жить в самом сердце Лондона в знаменитом районе Сохо.

Что входит в стоимость:

  • выбранная образовательная программа;
  • экскурсии по достопримечательностям Лондона;
  • проживание: в резиденции («общежитие» по-нашему, с кухней, с зонами для отдыха и занятий) или в приемной семье;
  • питание;
  • бесплатный проезд от «дома» до школы на специальном автобусе.

Даты заездов

Программа

Стоимость (без визы и авиа перелета)

Еженедельно по понедельникам

Дети 8-9 лет

от 34850 руб./неделя

Дети 10-17 лет

от 34850 руб./неделя

Дети 14-17 лет

от 40590 руб./неделя

Elite Student оказывает услуги по оформлению английской визы. Более подробная информация представлена на сайте.

Фотографии

 

Языковой лагерь Sprachcaffe

Сказочный остров Мальта в Средиземном море ежегодно принимает сотни студентов со всех уголков мира. Это и не удивительно: что может быть лучше теплого моря, новых знакомств и общения на любимом английском?

Что предлагает солнечный лагерь с изучением английского языка своим гостям:

  • проживание на выбор: в гостевой семье в комнате на несколько человек или в самом лагере Club Village по 2-3 человека в комнате;
  • питание «полный пансион»;
  • занятия английским с носителями языка: 2 курса на выбор по 20 и 30 часов в неделю;
  • множество внеклассных мероприятий (боулинг, катание на лошадях, картинг, шопинг, пляжные вечеринки, выездные экскурсии в столицу Мальты – Валлетта и в голубую лагуну на соседний остров и многое другое);
  • трансфер из/в аэропорт.

Лагерь принимает учеников, начиная с уровня Beginner, проводит тестирование еще до начала поездки и распределяет по соответствующим группам.

Дополнительно оплачиваются:

  • авиа билеты;
  • виза и приглашение для визы;
  • проездная карточка (вероятно).

Вариант проживания

Даты заездов

Возраст

Стоимость (цена указана за стандартный курс 20 ч. в неделю)

Гостевая семья

Еженедельно по воскресеньям

14-21 год

1 неделя – 455 €

2 недели – 870 €

Резиденция Club Village

1 неделя при 2-х местном размещении – 590 €

2 недели (2-х комн.) – 1140 €


1 неделя в комнате на неск. человек – 520 €

2 недели в комн. на неск. чел. – 1000 €

Фотографии

 

Millfield Street

Шикарную летнюю программу предлагает лагерь Millfield в г. Стрит, Англия. Школа Millfield School была основана почти 100 лет назад и находится всего в 3-х часах езды от столицы Англии Лондона.

Здесь очень богатая территория: множество спортивных площадок, свой бассейн, конюшня, стенка для любителей альпинизма, библиотека, театр и даже своя научная лаборатория.

У лагеря две программы для студентов, начиная с уровня Beginner:

  1. Летние каникулы с занятиями английским по 15 часов в неделю и дополнительными мероприятиями из длинного списка (подготовка к международным экзаменам, интенсивы, шахматы, плавание, футбол, теннис, танцы, сквош и пр.).
  2. Пасхальные каникулы: 15 часов английского и внеклассные мероприятия на выбор (кулинария, гольф, спорт, рок-музыка и пр.). 

В стоимость путевки входят:

  • занятия английским;
  • внеклассные мероприятия;
  • 2 экскурсии в неделю;
  • проживание в комнатах по 2-4 человека;
  • 3-х разовое питание.

Программа

Даты заездов

Возраст

Стоимость (меняется в зависимости от курса)

«Летние каникулы»

07.07.-18.08.2020

12-17 лет

2 недели – 250000 руб.

3 недели – 353000 руб.

«Пасхальные каникулы»

03.04.-17.04.2020

1 неделя – 133000 руб.

2 недели – 192000 руб.

Фотографии

 

United English

Незабываемые весенние каникулы подарит вашему ребенку языковой лагерь United English. В 2020 г. организаторы предоставляют уникальную возможность за одну смену лагеря пожить сразу в 2-х городах: в Лондоне и в самом Оксфорде.

Что ждет ребенка на весенних каникулах в Англии с United English:

  • насыщенная экскурсионная программа: все, о чем читали в учебниках по английскому языку, ребенок увидит воочию (Оксфорд, Джеймс парк, собор Св. Павла, Тауэрский мост, площадь Пикадилли, Лондонский Тауэр);
  • обучение в колледже Оксфорда;
  • насыщенная внеклассная деятельность (съемки проектов, кинотеатр, игры, аукционы и спортивные состязания, тематические вечеринки и дискотеки);
  • общение с лучшими преподавателями и новые друзья-единомышленники.

В стоимость путевки входят:

  • обучение;
  • проживание в резиденции в комнатах по 4-6 человек;
  • питание 4 раза в сутки;
  • трансфер из аэропорта и обратно;
  • экскурсии и развлекательная программа;
  • сертификат об успешном окончании.

Даты заездов

Возраст

Стоимость (англ. фунты)

20.03.-30.03.2020

7-16 лет

1890 £ (оплата в рублях по курсу на день оплаты)

Авиаперелет, виза не входят в стоимость путевки.

Фотографии

 

International Surf Camp

Этот лагерь станет просто невероятным и неповторимым опытом для вашего ребенка. Что может быть прекраснее серфинга в Атлантическом океане и общения с новыми интернациональными друзьями? Мечта любого ребенка.

Международный лагерь Surf Camp находится на острове Фуэртевентура, который принадлежит Испании. 

Самый главный вопрос, который волнует всех родителей, отправляющих своих детей к побережью, – безопасность. И тут Surf Camp на высоте:

  • все занятия серфингом проходят в ограниченной бордами зоне;
  • на 4-х детей приходится по 1 инструктору (одновременно в воде находится не более 12-ти детей);
  • в зонах, где проходят тренировки, активность волн всегда низкая.

Что входит в стоимость путевки в лагерь:

  • трансфер в лагерь;
  • проживание на вилле в комнате на 3 человека;
  • 4-х разовое питание;
  • занятия английским языком;
  • развлекательная и экскурсионная программы (бассейн, аквапарк, поездка в дюны и многое другое);
  • страховка от несчастного случая и круглосуточная охрана лагеря.

Программа лагеря рассчитана на 2 недели и включает в себя 2 часа теории английского еженедельно (кроме выходных) и непрерывную практику разговорного языка при помощи игр, квестов, творческих мастер-классов, клубов, конкурсов и викторин. Неважно, ваш ребенок на уровне Beginner или выше, – здесь ему будет комфортно в любом случае.

Даты заездов

Возраст

Стоимость

06.06.-20.06.2020

9-17 лет

1300 € (цена до 31.12.2019)

1540 € (цена после 01.01.2020)

22.06.-06.07.2020

08.07.-22.07.2020

24.07.-07.08.2020

09.08.-23.08.2020

Авиа билеты, виза и сборы оплачиваются самостоятельно.

Фотографии

 

Языковой лагерь SAMIAD

Завершает наш топ – летний лагерь для детей Samiad, расположившийся в разных уголках Великобритании. От остальных его отличает особенность программ: это всегда не только укрепление знаний английского, но и спорт.

Samiad предлагает следующие программы для учеников, начиная с уровня Beginner, и длительностью минимум 2 недели:

  1. Английский язык (15 часов в неделю) и верховая езда (12 часов). Место: Trent College в Ноттингеме. Проживание в резиденции в 1-2-х местных комнатах.
  2. Английский язык (15 часов), верховая езда или школа футбола (12 часов). Место: Box Hill School, графство Суррей на юге Англии. Проживание в резиденции в 4-х или одноместных комнатах.
  3. Английский язык (15 ч.), занятия теннисом или гольфом (12 ч.). Место: Sherfield School, графство Хэмпшир на юге Англии. Проживание в резиденции в 2-х местных номерах.

В стоимость программы включены:

  • проживание в соответствии с выбранной программой;
  • питание;
  • трансфер;
  • обучающая программа;
  • развлекательные мероприятия и 2 экскурсии еженедельно.

Не включены в стоимость: виза и консульский сбор, авиа перелет, страховка, услуги агентства, которое занимается организацией тура.

Программа

Даты заездов

Возраст

Стоимость (англ.фунты)

Англ.+верховая езда, Ноттингем

05.07.-23.08.2020

группы: 7-12 лет и 13-18 лет

2595 £

Англ.+верх. езда, Суррей

2695 £

Англ.+футбол, Суррей

2595 £

Англ.+гольф, Хэмпшир

05.07.-16.08.2020

2795 £

Англ.+теннис, Хэмпшир

2395 £


Будем рады, если наш подробный гайд по лагерям английского языка поможет вам с выбором, и в скором времени вы осчастливите своего ребенка предстоящей поездкой за новыми знаниями, впечатлениями и знакомствами!

Фотографии

Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

Оцените статью в один клик
Проголосовало 1 чел.

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!