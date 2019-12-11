Сегодня расскажем о ТОП языковых лагерей на зимние каникулы 2021-2022.
Впереди долгие новогодние праздники, и не раз, наверняка, вы задавались вопросом: как организовать досуг для семьи? Закончится предновогодняя суета, Дед Мороз уедет, дети остынут от эйфории подарков и прошедших елок, а впереди еще 2 недели свободного времени.
Отправьте ребенка в зимний языковой лагерь! В статье мы расскажем, что лагерь зимой может быть не менее увлекательным, чем летом. А то и больше. И не важно, говорит ваш ребенок на английском языке или только знакомится с ним.
Зимние языковые лагеря в России
Для детей нет ничего лучше, чем новые впечатления, новый опыт и хорошая компания рядом. За всем этим совсем необязательно ехать куда-то далеко или ждать путевки на лето. Предлагаем вам отличные зимние варианты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Cool Kids
Сосновый лес, живописное озеро и чистый морозный воздух – именно здесь расположен языковой лагерь Cool Kids, всего в 75 км от Санкт-Петербурга на территории ДОЛ “Связист”. Не переживайте, если у вас нет личного транспорта, стоимость трансфера до лагеря и обратно домой включена в путевку.
Чем будет занят ваш ребенок?
- расширит круг общения и заведет новых друзей;
- углубит знания английского, если уже не новичок, и познакомится с языком, если этого еще не произошло. Занятия проводят как русские преподаватели, так и преподаватели-носители языка. 2 раза в день по 2 ак.часа (90 минут);
- будет посещать бассейн и веревочный городок;
- будет участвовать в различных мастер-классах, квестах, творческих и спортивных мероприятиях;
- и, конечно же, ходить на любимые дискотеки.
Помимо всего вышеперечисленного ребенок еще и просто классно отдохнет! Ведь лагерь предлагает не только занятия по английскому языку, но и множество других мероприятий.
Организаторы лагеря знают, что волнует всех родителей – это здоровье и безопасность их ребенка. И об этом они тоже позаботились:
- территория лагеря круглосуточно охраняется;
- у вас будет доступ к онлайн-камере и постоянный фотоотчет от вожатых;
- работа мед. пункта 24/7 и страховка от несчастного случая у каждого ребенка (включена в стоимость);
- полноценное 5-ти разовое питание по системе «шведский стол»;
- проживание в комфортных 3-х местных комнатах новых современных коттеджах со всеми удобствами в нем;
- никаких запретов на посещение родителями.
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CampIdea
Отличная идея отправить ребенка на зимние каникулы в английский творческий лагерь CampIdea. Тем более, когда он находится всего в 15 км от МКАД.
Организаторы подготовили курс английского языка для тех, кто планирует разнообразить досуг ребенка и повысить мотивацию к изучению языка:
- ежедневные тренинги с преподавателями-носителями английского;
- новые знания по главным профилям языка: чтение, говорение, произношение, аудирование, письмо и грамматика;
- тестирование до начала обучения и в конце, чтобы увидеть реальный прогресс;
- отчет преподавателя по каждому ребенку;
- специальный курс (за доп. плату) для большей практики использования полученных знаний.
Чем запомнится лагерь вашему ребенку?
- увлекательными тренингами по английскому языку;
- насыщенной авторской досуговой программой: сюжетно-ролевые игры, квесты;
- творческими проектами по различным дисциплинам: кино, театр, дизайн и современное искусство;
- чудесным месторасположением: база отдыха «Лесные поляны» с проживанием в комфортных номерах со всеми удобствами по 2-3 человека;
- 5-ти разовое питание по принципу «вкусно и полезно»;
- плавание в бассейне на территории лагеря.
CampIdea - это уникальное пространство, в котором каждый участник может улучшить свои знания английского языка, а также реализовать свой творческий потенциал.
Организаторы лагеря верят в то, что каждый ребенок талантлив. И их первостепенная задача создать почву для проявления этого таланта.
CampIdea несет ответственность за вашего ребенка 24/7 весь период смены. Здесь круглосуточная охрана и видеонаблюдение, медицинский центр и высококвалифицированные сотрудники.
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Евроклуб
Один из самых популярных в Подмосковье - “Евроклуб”, круглогодичный оздоровительный лагерь с английским языком для детей с 6 до 16 лет. Здесь созданы все условия, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием, чувствовал себя комфортно и с пользой проводил каникулы. Лагерь отлично подходят для ребят, которые впервые выезжают на отдых без родителей. Также здесь есть, чем занять подростков, побывавших уже в самых разных лагеря:
- теплые корпуса с номерами для 3-4 человек;
- расселение по возрасту;
- 5-ти разовое питание «шведский стол»;
- множество игровых и досуговых площадок (футбол, лазертаг, бассейн, боулинг и пр.);
- оборудованные учебные классы.
Новогодняя смена включает в себя:
- авторская тематическая программа лагеря
- для малышей: классический праздник «Елка» и подарки от Деда Мороза;
- для подростков: модный event и зажигательная Рождественская дискотека
- насыщенная спортивная программа (футбол, лапта, фехтование, плавание, стрельба из лука, джолли джампер, метание ножей, скалолазание и др)
- ролевые игры, спортивные состязания, ярмарки и мастер классы;
- занятия английским с педагогом-носителем языка.
На что ориентирована зимняя английская смена в лагере:
- повышение общей успеваемости ребенка по предмету;
- увеличение словарного запаса;
- улучшение произношения, артикуляции и навыков аудирования.
Организаторы лагеря очень ответственно относятся к безопасности детей: охраняемая территория и мед.пункт 24 часа в сутки. Дети любого возраста постоянно находятся под присмотром педсостава.
Больше информации, фотографии, отзывы, бронирование путевок на сайте лагеря.
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Рекалето
Коттеджи английского лагеря Рекалето уютно расположены на территории живописного парк-отеля в 40 км от Москвы под Звенигородом.
Зимой лагерь предлагает ребятам стать героями настоящей английской Рождественской сказки: веселой, волшебной и немного страшной. Конечно, это будет английская сказка.
Недаром Рекалето называют одним из лучших лагерей Подмосковья. Супер-интенсивная программа включает уроки с native speakers, игры, дискотеки, боулинг, спортивные занятия и прогулки на воздухе, а также программу Рождества и рождественские мастер-классы. Поскольку Рекалето – это квест – лагерь. Ребят ждут увлекательные квесты и интеллектуальные игры на английском языке.
Лагерь принимает школьников от 8 до 17 лет и отвечает за безопасность и здоровье ваших детей на 100%. В Рекалето всего 27 мест. В доме отдыха великолепно кормят: шведский стол, адаптированный под детское диетическое питание, и настоящий английский 5 o’clock tea. Уютные коттеджи, каждый на 9 ребят и взрослых, оборудованные кухней, телевизором и гостиной, позволят чувствовать себя абсолютно комфортно.
В стоимость путевки включены:
- уроки английского и практика языка в течение дня;
- квесты на английском;
- рождественская программа;
- боулинг и барбекю;
- проживание в коттедже по 2 -3 человека в комнате;
- 3-х разовое питание шведский стол и 5 o’clock tea;
- спортивные занятия и прогулки на свежем воздухе;
- трансферы в обе стороны
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IP Russia English Club
IP Russia – детский лагерь с интенсивным изучением английского языка международного уровня:
- преподаватели – носители языка из Англии, США и Канады;
- методика преподавания, разработанная британской школой;
- специально разработанный интенсивный курс, адаптированный под каждый уровень владения языком.
Лагерь находится в 60 км от Москвы на территории пансионата «Солнечная поляна». Трансфер до места и обратно домой входит в стоимость путевки. Организаторы рекомендуют воспользоваться услугой, чтобы ребенок уже по дороге в неделю ярких событий начал знакомиться с новыми друзьями и вожатыми.
Зимняя смена в IP Russia – это:
- 6-ти разовое питание;
- проживание в отеле по 3 человека в номере с удобствами;
- тестирование на определение уровня знаний и сами занятия исключительно с носителем языка;
- кружки и вечерние мероприятия;
- посещение бассейна;
- дискотеки и спортивные мероприятия;
- закрытая территория и круглосуточная охрана;
- спортивный зал и игровые площадки.
Здесь никто не заберет телефон у вашего ребенка, а если вы не можете до него дозвониться, то вам на помощь всегда придет стафф.
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UK Camp
Позволить ребенку отдохнуть от школьных будней и бесконечных уроков – проще простого. Надо просто отправить его в лагерь за новыми эмоциями, впечатлениями и знакомствами. Языковой лагерь UK Camp именно такое место.
Небольшое «Объединенное Королевство» (да-да, совсем как настоящее United Kingdom), расположенное в Подмосковье станет отличным местом отдыха для вашего ребенка. Ведь тут его ждут:
- занятия английским языком не в форме скучных уроков, а – в игровой и непринужденной;
- множество спортивных и развлекательных мероприятий;
- концерты и дискотеки;
- кружки и мастер-классы;
- дружная команда детей и вожатых и многое-многое другое.
Родителям не придется ни за что переживать: UK Camp существует достаточно давно, с 1999 г., и очень ответственно относится к организации детского отдыха:
- проживание в 3-х местных комнатах;
- «шведский стол» 5 раз в день;
- масса мероприятий: спортивные (футбол и волейбол, бассейн, бильярд и теннис, настольный хоккей) и развлекательные (новогодние подарки и гулянья);
- охрана территории лагеря и медицинское обслуживание 24/7;
- страховка от несчастного случая и трансфер в обе стороны.
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English City
Если ваш ребенок театрал или будущий режиссер – ему точно здесь понравится. Языковые лагеря «Кирочное подворье» (район Семиозерья) и «Пионер» (оз. Лемболовское) на базе театрально-лингвистической школы English City находятся совсем недалеко от Санкт-Петербурга – в 70 км.
Уникальная методика раскроет таланты вашего ребенка и одновременно укрепит знания английского языка. Здесь дети живут, общаются, занимаются и становятся друзьями не только друг с другом, но и с носителями языка из США, Англии и Австралии.
Что ждет каждого счастливчика, который окажется в одном из лагерей?
- огромное количество мероприятий;
- проживание с друзьями да еще и без родителей в комфортных 4-х и 6-ти местных номерах;
- 5-ти разовое питание;
- ненавязчивое погружение в английский язык при помощи тренингов с native speakers;
- создание сценариев, телепередач, участие в театральных постановках, мастер-классы на театральную и телевизионную тематику.
О вашем ребенке позаботятся: организован трансфер в обе стороны, круглосуточная охрана и мед. пункт. Учебные классы и спортивные площадки оборудованы в соответствии со всеми необходимыми требованиями.
BF Camp
Детский лагерь Best Friends – это место, где ваш ребенок точно найдет новых друзей, новые впечатления и знания.
Расположенный в Подмосковье на базе санатория «Волна», языковой лагерь отвечает всем современным требованиям организации детского отдыха:
- круглосуточная охрана и медицинское обслуживание;
- уютные корпуса для проживания по 2-4 человека в комнате;
- 5-ти разовое питание;
- различные спортивные площадки для состязаний и игр;
- свой бассейн, кинотеатр и и библиотека.
Помимо внушительного набора массово-развлекательных программ, зимняя смена предлагает совместить приятное с полезным – заниматься английским языком. Те из детей, кто уже участвовал в подобного рода мероприятиях, знают и подтвердят, что английский в школе на уроке и английский в лагере, на каникулах, в непринужденной обстановке – это совсем разные понятия.
Ненавязчивые занятия, которые проводит BF Camp, перемешиваются с игрой, квестами и мастер-классами. Ваш ребенок будет усваивать новый материал, даже не замечая этого. Преподаватели – русскоязычные специалисты с высшим образованием.
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Enjoy Camp
Еще один из самых лучших языковых лагерей – Enjoy Camp. Он находится совсем недалеко от Москвы: г. Домодедово, пансионат «Елочки» (на базе многофункционального комплекса Минфина РФ).
Отправьте ребенка за новыми впечатлениями, ведь тут его ждут:
- увлекательные и нескучные занятия английским с носителями языка;
- бессчетное количество игр, квестов, мастер-классов, викторин и представлений;
- флешмобы, шоу и дискотеки;
- снежные битвы и катания на тюбингах;
- научные эксперименты и плавание в бассейне.
Отдых в Enjoy Camp включает в себя:
- проживание в комнате по 2-3 человека;
- полноценное 5-ти разовое питание;
- практика английской разговорной речи;
- охраняемая территория и видеонаблюдение;
- мед. услуги;
- просмотр фильмов в кинотеатре, площадки для спорта и современные аудитории;
- памятные подарки и сувениры.
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Winter Fairytale
Среди множества лагерей с изучением английского языка стоит обратить внимание и на Winter Fairytale, который находится в д. Ястребки в 70-ти км от Москвы.
Вашего ребенка здесь ждет настоящая сказка:
- курсы актерского мастерства;
- театры теней и dance-battles;
- для девочек будут интересны мастер-классы по сценическому гриму и прическам;
- для мальчиков – уроки мастерства диджея и звукорежиссера;
- множество развлекательных мероприятий;
- подарки и сувениры;
- ухоженная, красивая территория;
- теплый бассейн и многое-многое другое.
Организаторы лагеря «Зимняя сказка» очень ответственно подходят к детскому выездному отдыху, поэтому здесь всегда круглосуточная охрана и собственная служба медицинской помощи.
В лагере созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания ребенка:
- проживание в 2-х и 3-х местных номерах;
- 5-ти разовое питание;
- занятия с сертифицированными преподавателями английского (носителями языка);
- занятия по актерскому мастерству.
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Заключение
Какой бы лагерь из предложенных вы ни выбрали, ваш ребенок с вероятностью 200% останется довольным и еще долго будет рассказывать вам о своих впечатлениях и проситься обратно. Так что не откладывайте покупку путевки в долгий ящик: лагеря английского языка, также как и летние, очень популярны и места улетают, как горячие пирожки!
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