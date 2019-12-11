Сегодня расскажем о ТОП языковых лагерей на зимние каникулы 2021-2022.

Впереди долгие новогодние праздники, и не раз, наверняка, вы задавались вопросом: как организовать досуг для семьи? Закончится предновогодняя суета, Дед Мороз уедет, дети остынут от эйфории подарков и прошедших елок, а впереди еще 2 недели свободного времени.

Отправьте ребенка в зимний языковой лагерь! В статье мы расскажем, что лагерь зимой может быть не менее увлекательным, чем летом. А то и больше. И не важно, говорит ваш ребенок на английском языке или только знакомится с ним.

Зимние языковые лагеря в России

Для детей нет ничего лучше, чем новые впечатления, новый опыт и хорошая компания рядом. За всем этим совсем необязательно ехать куда-то далеко или ждать путевки на лето. Предлагаем вам отличные зимние варианты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сосновый лес, живописное озеро и чистый морозный воздух – именно здесь расположен языковой лагерь Cool Kids, всего в 75 км от Санкт-Петербурга на территории ДОЛ “Связист”. Не переживайте, если у вас нет личного транспорта, стоимость трансфера до лагеря и обратно домой включена в путевку.

Чем будет занят ваш ребенок?

расширит круг общения и заведет новых друзей;

углубит знания английского, если уже не новичок, и познакомится с языком, если этого еще не произошло. З анятия проводят как русские преподаватели, так и преподаватели-носители языка. 2 раза в день по 2 ак.часа (90 минут) ;

; будет посещать бассейн и веревочный городок;

будет участвовать в различных мастер-классах, квестах, творческих и спортивных мероприятиях;

и, конечно же, ходить на любимые дискотеки.

Помимо всего вышеперечисленного ребенок еще и просто классно отдохнет! Ведь лагерь предлагает не только занятия по английскому языку, но и множество других мероприятий.

Организаторы лагеря знают, что волнует всех родителей – это здоровье и безопасность их ребенка. И об этом они тоже позаботились:

территория лагеря круглосуточно охраняется;

у вас будет доступ к онлайн-камере и постоянный фотоотчет от вожатых;

работа мед. пункта 24/7 и страховка от несчастного случая у каждого ребенка (включена в стоимость);

полноценное 5-ти разовое питание по системе «шведский стол»;

проживание в комфортных 3-х местных комнатах новых современных коттеджах со всеми удобствами в нем ;

; никаких запретов на посещение родителями.

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Отличная идея отправить ребенка на зимние каникулы в английский творческий лагерь CampIdea. Тем более, когда он находится всего в 15 км от МКАД.

Организаторы подготовили курс английского языка для тех, кто планирует разнообразить досуг ребенка и повысить мотивацию к изучению языка:

ежедневные тренинги с преподавателями-носителями английского;

новые знания по главным профилям языка: чтение, говорение, произношение, аудирование, письмо и грамматика;

тестирование до начала обучения и в конце, чтобы увидеть реальный прогресс;

отчет преподавателя по каждому ребенку;

специальный курс (за доп. плату) для большей практики использования полученных знаний.

Чем запомнится лагерь вашему ребенку?

- увлекательными тренингами по английскому языку;

- насыщенной авторской досуговой программой: сюжетно-ролевые игры, квесты;

- творческими проектами по различным дисциплинам: кино, театр, дизайн и современное искусство;

чудесным месторасположением: база отдыха «Лесные поляны» с проживанием в комфортных номерах со всеми удобствами по 2-3 человека;

5-ти разовое питание по принципу «вкусно и полезно»;

плавание в бассейне на территории лагеря.

CampIdea - это уникальное пространство, в котором каждый участник может улучшить свои знания английского языка, а также реализовать свой творческий потенциал.

Организаторы лагеря верят в то, что каждый ребенок талантлив. И их первостепенная задача создать почву для проявления этого таланта.

CampIdea несет ответственность за вашего ребенка 24/7 весь период смены. Здесь круглосуточная охрана и видеонаблюдение, медицинский центр и высококвалифицированные сотрудники.

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Один из самых популярных в Подмосковье - “Евроклуб”, круглогодичный оздоровительный лагерь с английским языком для детей с 6 до 16 лет. Здесь созданы все условия, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием, чувствовал себя комфортно и с пользой проводил каникулы. Лагерь отлично подходят для ребят, которые впервые выезжают на отдых без родителей. Также здесь есть, чем занять подростков, побывавших уже в самых разных лагеря:

теплые корпуса с номерами для 3-4 человек;

расселение по возрасту;

5-ти разовое питание «шведский стол»;

множество игровых и досуговых площадок (футбол, лазертаг, бассейн, боулинг и пр.);

оборудованные учебные классы.

Новогодняя смена включает в себя:

авторская тематическая программа лагеря

для малышей: классический праздник «Елка» и подарки от Деда Мороза;

для подростков: модный event и зажигательная Рождественская дискотека

насыщенная спортивная программа (футбол, лапта, фехтование, плавание, стрельба из лука, джолли джампер, метание ножей, скалолазание и др)

ролевые игры, спортивные состязания, ярмарки и мастер классы;

занятия английским с педагогом-носителем языка.

На что ориентирована зимняя английская смена в лагере:

повышение общей успеваемости ребенка по предмету;

увеличение словарного запаса;

улучшение произношения, артикуляции и навыков аудирования.

Организаторы лагеря очень ответственно относятся к безопасности детей: охраняемая территория и мед.пункт 24 часа в сутки. Дети любого возраста постоянно находятся под присмотром педсостава.

Больше информации, фотографии, отзывы, бронирование путевок на сайте лагеря.

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Коттеджи английского лагеря Рекалето уютно расположены на территории живописного парк-отеля в 40 км от Москвы под Звенигородом.

Зимой лагерь предлагает ребятам стать героями настоящей английской Рождественской сказки: веселой, волшебной и немного страшной. Конечно, это будет английская сказка.

Недаром Рекалето называют одним из лучших лагерей Подмосковья. Супер-интенсивная программа включает уроки с native speakers, игры, дискотеки, боулинг, спортивные занятия и прогулки на воздухе, а также программу Рождества и рождественские мастер-классы. Поскольку Рекалето – это квест – лагерь. Ребят ждут увлекательные квесты и интеллектуальные игры на английском языке.

Лагерь принимает школьников от 8 до 17 лет и отвечает за безопасность и здоровье ваших детей на 100%. В Рекалето всего 27 мест. В доме отдыха великолепно кормят: шведский стол, адаптированный под детское диетическое питание, и настоящий английский 5 o’clock tea. Уютные коттеджи, каждый на 9 ребят и взрослых, оборудованные кухней, телевизором и гостиной, позволят чувствовать себя абсолютно комфортно.

В стоимость путевки включены:

уроки английского и практика языка в течение дня;

квесты на английском;

рождественская программа;

боулинг и барбекю;

проживание в коттедже по 2 -3 человека в комнате;

3-х разовое питание шведский стол и 5 o’clock tea;

спортивные занятия и прогулки на свежем воздухе;

трансферы в обе стороны

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IP Russia – детский лагерь с интенсивным изучением английского языка международного уровня:

преподаватели – носители языка из Англии, США и Канады;

методика преподавания, разработанная британской школой;

специально разработанный интенсивный курс, адаптированный под каждый уровень владения языком.

Лагерь находится в 60 км от Москвы на территории пансионата «Солнечная поляна». Трансфер до места и обратно домой входит в стоимость путевки. Организаторы рекомендуют воспользоваться услугой, чтобы ребенок уже по дороге в неделю ярких событий начал знакомиться с новыми друзьями и вожатыми.

Зимняя смена в IP Russia – это:

6-ти разовое питание;

проживание в отеле по 3 человека в номере с удобствами;

тестирование на определение уровня знаний и сами занятия исключительно с носителем языка;

кружки и вечерние мероприятия;

посещение бассейна;

дискотеки и спортивные мероприятия;

закрытая территория и круглосуточная охрана;

спортивный зал и игровые площадки.

Здесь никто не заберет телефон у вашего ребенка, а если вы не можете до него дозвониться, то вам на помощь всегда придет стафф.

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Позволить ребенку отдохнуть от школьных будней и бесконечных уроков – проще простого. Надо просто отправить его в лагерь за новыми эмоциями, впечатлениями и знакомствами. Языковой лагерь UK Camp именно такое место.

Небольшое «Объединенное Королевство» (да-да, совсем как настоящее United Kingdom), расположенное в Подмосковье станет отличным местом отдыха для вашего ребенка. Ведь тут его ждут:

занятия английским языком не в форме скучных уроков, а – в игровой и непринужденной;

множество спортивных и развлекательных мероприятий;

концерты и дискотеки;

кружки и мастер-классы;

дружная команда детей и вожатых и многое-многое другое.

Родителям не придется ни за что переживать: UK Camp существует достаточно давно, с 1999 г., и очень ответственно относится к организации детского отдыха:

проживание в 3-х местных комнатах;

«шведский стол» 5 раз в день;

масса мероприятий: спортивные (футбол и волейбол, бассейн, бильярд и теннис, настольный хоккей) и развлекательные (новогодние подарки и гулянья);

охрана территории лагеря и медицинское обслуживание 24/7;

страховка от несчастного случая и трансфер в обе стороны.

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Если ваш ребенок театрал или будущий режиссер – ему точно здесь понравится. Языковые лагеря «Кирочное подворье» (район Семиозерья) и «Пионер» (оз. Лемболовское) на базе театрально-лингвистической школы English City находятся совсем недалеко от Санкт-Петербурга – в 70 км.

Уникальная методика раскроет таланты вашего ребенка и одновременно укрепит знания английского языка. Здесь дети живут, общаются, занимаются и становятся друзьями не только друг с другом, но и с носителями языка из США, Англии и Австралии.

Что ждет каждого счастливчика, который окажется в одном из лагерей?

огромное количество мероприятий;

проживание с друзьями да еще и без родителей в комфортных 4-х и 6-ти местных номерах;

5-ти разовое питание;

ненавязчивое погружение в английский язык при помощи тренингов с native speakers;

создание сценариев, телепередач, участие в театральных постановках, мастер-классы на театральную и телевизионную тематику.

О вашем ребенке позаботятся: организован трансфер в обе стороны, круглосуточная охрана и мед. пункт. Учебные классы и спортивные площадки оборудованы в соответствии со всеми необходимыми требованиями.

Детский лагерь Best Friends – это место, где ваш ребенок точно найдет новых друзей, новые впечатления и знания.

Расположенный в Подмосковье на базе санатория «Волна», языковой лагерь отвечает всем современным требованиям организации детского отдыха:

круглосуточная охрана и медицинское обслуживание;

уютные корпуса для проживания по 2-4 человека в комнате;

5-ти разовое питание;

различные спортивные площадки для состязаний и игр;

свой бассейн, кинотеатр и и библиотека.

Помимо внушительного набора массово-развлекательных программ, зимняя смена предлагает совместить приятное с полезным – заниматься английским языком. Те из детей, кто уже участвовал в подобного рода мероприятиях, знают и подтвердят, что английский в школе на уроке и английский в лагере, на каникулах, в непринужденной обстановке – это совсем разные понятия.

Ненавязчивые занятия, которые проводит BF Camp, перемешиваются с игрой, квестами и мастер-классами. Ваш ребенок будет усваивать новый материал, даже не замечая этого. Преподаватели – русскоязычные специалисты с высшим образованием.

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Еще один из самых лучших языковых лагерей – Enjoy Camp. Он находится совсем недалеко от Москвы: г. Домодедово, пансионат «Елочки» (на базе многофункционального комплекса Минфина РФ).

Отправьте ребенка за новыми впечатлениями, ведь тут его ждут:

увлекательные и нескучные занятия английским с носителями языка;

бессчетное количество игр, квестов, мастер-классов, викторин и представлений;

флешмобы, шоу и дискотеки;

снежные битвы и катания на тюбингах;

научные эксперименты и плавание в бассейне.

Отдых в Enjoy Camp включает в себя:

проживание в комнате по 2-3 человека;

полноценное 5-ти разовое питание;

практика английской разговорной речи;

охраняемая территория и видеонаблюдение;

мед. услуги;

просмотр фильмов в кинотеатре, площадки для спорта и современные аудитории;

памятные подарки и сувениры.

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Среди множества лагерей с изучением английского языка стоит обратить внимание и на Winter Fairytale, который находится в д. Ястребки в 70-ти км от Москвы.

Вашего ребенка здесь ждет настоящая сказка:

курсы актерского мастерства;

театры теней и dance-battles;

для девочек будут интересны мастер-классы по сценическому гриму и прическам;

для мальчиков – уроки мастерства диджея и звукорежиссера;

множество развлекательных мероприятий;

подарки и сувениры;

ухоженная, красивая территория;

теплый бассейн и многое-многое другое.

Организаторы лагеря «Зимняя сказка» очень ответственно подходят к детскому выездному отдыху, поэтому здесь всегда круглосуточная охрана и собственная служба медицинской помощи.

В лагере созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания ребенка:

проживание в 2-х и 3-х местных номерах;

5-ти разовое питание;

занятия с сертифицированными преподавателями английского (носителями языка);

занятия по актерскому мастерству.

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Заключение

Какой бы лагерь из предложенных вы ни выбрали, ваш ребенок с вероятностью 200% останется довольным и еще долго будет рассказывать вам о своих впечатлениях и проситься обратно. Так что не откладывайте покупку путевки в долгий ящик: лагеря английского языка, также как и летние, очень популярны и места улетают, как горячие пирожки!