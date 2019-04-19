Изучающие английский язык обычно делают акцент на знании грамматики. Совершенно верно, речь, в которой присутствуют грамматические ошибки, трудно воспринимать. Но знание грамматики далеко не всегда позволяет вам стать активным участником межкультурного общения. По крайней мере, так считают носители иностранного языка, который вы изучаете. Поэтому, оценивая уровень владения языка, они обращают внимание не только на то, как бегло вы говорите на языке, но и на вашу межкультурную компетентность (CULTURAL FLUENCY), и как она проявляется в вашей речи.

Мы разберём семь важных нюансов, которые несомненно повысят уровень вашей межкультурной компетентности. Но сначала давайте разберемся, что такое «межкультурная компетентность». Это знание того, как культура функционирует в языке. Например, в какой ситуации можно отойти от нормы языка, как правильно реагировать на реплики собеседника. И самое главное – это чувство языка. По сути, межкультурная компетентность – это понимание и владение языков жестов, телодвижений, это знание традиций и многое другое. Нельзя овладеть межкультурной компетентностью, изучая язык только по книгам. Отличный способ – поездки в страны, где на этом языке говорят.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ «ВЫЖИВАНИЯ» И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.

Давайте начнем с основной проблемы межкультурной компетентности, с которой сталкиваются изучающие английский язык на всех уровнях:

Как общаться с носителями, если вы не понимаете разговорный английский язык?

Вот краткий обзор 6 основных некорректных с точки зрения культурной компетенции ответов, которые дают изучающие английский язык, когда они что-то не понимают.

Не рекомендуется реагировать следующим образом:

- WHAT?



- I DON’T /DIDN’T UNDERSTAND.



- UHHH? Или произносить иные звуки.



- Принимать смущенный вид.



- Использовать язык телодвижений, который однозначно указывает на ваш страх.



- Обращаться за помощью к посторонним.

Скажем так. Если вы изучаете английский язык, то употребление приведенных выше фраз будет свидетельствовать о вашей некомпетентности и даже недостаточном такте, хотя все приведенные выше сентенции грамматически корректны. В результате, разговор может быть завершен раньше, чем вы рассчитывали, хотя сами носители английского языка в определённых ситуациях к ним прибегают. Есть ли выход? Да. Нужно обзавестись набором фраз, которые помогут «выжить» в любой ситуации, сделав разговор более естественным по звучанию, повысят вашу уверенность в своих знаниях.

Sorry?/ Excuse Me? / Pardon?Когда вы не понимаете, что вам говорят, попросите повторить сказанное, используя «sorry?» («excuse me?» или «pardon?»). Носители языка иногда пользуются словом «what?», но оно ранжируется как невежливое, некорректное. Но если все же оно звучит в их речи, они не акцентируют звук «t» на конце слова, как это делают иностранцы.

Can you repeat that? / Can you speak slower (or more slowly)?

Если носитель языка по-прежнему не понимает вас, можно попросить его говорить медленнее. Обычно они доброжелательны и замедляют темп речи, чтобы ваше общение шло в нормальном русле.

What does said word mean?

Вопрос важен для владеющих языком как на начальном уровне, так и на среднем. Ведь если вы не понимаете смысл одного слова, то нет необходимости просить носителя повторить все предложение. Вопрос – What does said word mean? (What does «archive» mean?) - простой, но важно правильно произнести слово, значение которого вы не знаете. К тому же, это хороший способ пополнить словарный запас.

How do you say said word?

Не паникуйте, если вы не знаете, как произнести то или иное слово по-английски. Достаточно спросить «How do you say ______?», произнося соответствующее слово на вашем родном языке, а можно описать его при помощи языка жестов. Можно попытаться объяснить значение слова посредством знакомой вам лексики – «How do you say + описание значения слова при помощи знакомой вам лексики?». Например, «How do you say it in English that you do not have a job?»

По этому же образцу можно задавать и другие полезные вопросы:



How do you pronounce said word?



How do you spell said word?

What do you mean?

Вопрос «What do you mean?» указывает на то, что вы понимаете содержание высказывания, но не можете определить основную идею, ключевой смысл сказанного. Задавая этот вопрос, вы просите носителя языка перефразировать высказывание или объяснить вам его смысл. Кроме того, он помогает вам избежать неловкую ситуацию и почувствовать себя достаточно уверенным коммуникатором.



Носители языка избегают предложения «I don’t understand», т.к. оно больше соответствует официальному тону общения и практически не встречается в разговорной речи. Как вариант, можно воспользоваться «(I’m)sorry?» («pardon?», «excuse me?»)

Do You Know What I mean?/ Know What I’m Saying?

«Do you know what I mean?» - самый лучший способ убедиться, что слушающие вас понимают вашу речь. Этот вопрос также свидетельствует о более глубоком понимании. Например, задавая вопрос «Sometimes I think that Frank works too much, do you know what I mean?», вы ожидаете от слушающего а) подтверждения понимания сказанного и б) участливость и сопереживание. В разговорной речи этот вопрос может звучать так – «Know what I mean?» (know whaddi mean?).

Body Language and Fluent CommunicationИспользование языка телодвижений во многом зависит от культуры страны. Но необходимо заметить, что язык телодвижений англоговорящих стран также важен для успешной коммуникации, поэтому его изучением нельзя пренебрегать.

Как считают психологи, 50-80% коммуникации происходит посредством языка телодвижений. Поэтому использование определенных элементов языка телодвижений, принятых в англоговорящих странах, будут свидетельствовать о вашей уверенности и открытости для общения. Вот некоторые из них. Во-первых, избегайте стоять или сидеть, скрестив руки. Если вы что-то не понимаете, чуть наклонитесь вперед, тем самым показывая собеседнику, что вы заинтересованы в получении информации.



Также важно помнить, что непонимание аутентичной речи – это исключительно ваша проблема. Многие изучающие английский язык имеют обыкновение винить в этом носителя языка, порой делая это неосознанно. И это несомненно вредит самому процессу общения, делая его натянутым и неестественным.