Используя настоящее длительное время, можно обозначать действия, которые совершатся в будущем. В английском языке существует несколько разновидностей будущих действий. The Present Continuous Tense может обозначать два таких действия. В данном случае в русском языке существует прямые аналогии этим действиям, поэтому их будет легко понять.

  1. Запланированное действие

    Для понимания некоторых грамматических тонкостей важно помнить, что, хотя у запланированного действия процент реализации очень высокий, оно не всегда может быть совершено.

    Когда мы что-то планируем сделать, то обычно используем такую фразу - Я собираюсь …

    И в английском языке существует подобная фраза (оборот), которая существует только в длительном времени - to be going to do.

    Помните, что это грамматическая запись оборота. В речи же, to be раскладывается на am/ is/ are, а вместо do используется смысловой глагол.

    В предложениях могут появляться такие обстоятельства времени, как: tomorrow, next week (year, month…)…

    Утвердительное предложение

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    I am going to walk in the park tomorrow
    She is going to take an exam next week
    He
    It rain in a few hours  
    You are going to write a test next tuesday
    We
    They

    Примечание

    Достаточно часто вместо "going" употребляется "planning", что не изменяет смысла предложения.

    We are planning to spend our summer holidays at the seaside. = We are going to spend holidays at the seaside.
    Мы планируем провести (собираемся провести) каникулы у моря.

    Отрицательные предложения

    Отрицательные предложения образуются добавлением отрицательной частицы NOT после вспомогательного to be, как и в "чистом" настоящем длительном времени.

    I am not going to lend him any money.
    He is not going to live in the USA.
    We are not going to ask you for help.

    Общие вопросы

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    Am I going to tell the truth?  
    Is she take an exam tomorrow?
    he
    it rain in a few hours?  
    Are we play football at the weekend?
    you
    they

    Специальные вопросы

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    How may times am i going to do it?
    When are you leave?  
    we
    they
    Why is she join this sports club?
    he
    Where It take place

    Обратите внимание, что стал возможен вопрос c When, так как действие относится к будущему.

    Вопрос к подлежащему

    Вопрос к подлежащему по-прежнему задается при помощи is; подлежащим является само вопросительное слово Who? или What?. Вопрос может задаваться как к одушевленному (who), так и к неодушевленному подлежащему (what).

    Who is going to solve this problem?
    What is going to happen?

    Отрицательные вопросы

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    Aren't you going to join us?  
    Isn't he going to play football?  
    Why aren't you going to take this job?
    What isn't she going to do in summer?

  2. Действие, намеченное на 100% реализацию

    Такое, на первый взгляд, странное название этого действия весьма четко его характеризует. Когда мы что-то планируем сделать, то говорим: "Мы собираемся". Когда мы что-то собираемся сделать, то не факт, что это у нас получится. Например, если мы собираемся поехать на юг, то это, возможно, просто наше желание; а нужной суммы на отдых у нас нет.

    Но, когда мы говорим: "Летом мы едем на юг" - то это значит, что у нас выделена необходимая сумма денег или мы на 100% уверены, что деньги будут.

    Как видите, разница между первым и вторым видом будущего действия есть.

    Для выражения второго действия, в отличие от первого, не нужно использовать дополнительные конструкции. Это все тот же Present Continuous, где действие относится к будущему при помощи контекста или обстоятельств времени, то есть лексическими средствами.

    We are playing football tomorrow.
    Завтра мы играем в футбол.

    I am flying to New York next week.
    На следующей неделе я лечу в Нью-Йорк.

    Срок реализации этого действия не ограничен днями или несколькими неделями. Это вполне может быть и год, и два, и пять. Главное - вы уверены в том, что оно наверняка свершится.

    Mark is buying a new flat next year.
    Марк в следующем году покупает новую квартиру.

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