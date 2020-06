Запланированное действие

Для понимания некоторых грамматических тонкостей важно помнить, что, хотя у запланированного действия процент реализации очень высокий, оно не всегда может быть совершено.

Когда мы что-то планируем сделать, то обычно используем такую фразу - Я собираюсь …

И в английском языке существует подобная фраза (оборот), которая существует только в длительном времени - to be going to do.

Помните, что это грамматическая запись оборота. В речи же, to be раскладывается на am/ is/ are, а вместо do используется смысловой глагол.

В предложениях могут появляться такие обстоятельства времени, как: tomorrow, next week (year, month…)…

Утвердительное предложение

1 2 3 4 5 I am going to walk in the park tomorrow She is going to take an exam next week He It rain in a few hours You are going to write a test next tuesday We They

Примечание

Достаточно часто вместо "going" употребляется "planning", что не изменяет смысла предложения.

We are planning to spend our summer holidays at the seaside. = We are going to spend holidays at the seaside.

Мы планируем провести (собираемся провести) каникулы у моря.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются добавлением отрицательной частицы NOT после вспомогательного to be, как и в "чистом" настоящем длительном времени.

I am not going to lend him any money.

He is not going to live in the USA.

We are not going to ask you for help.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 6 Am I going to tell the truth? Is she take an exam tomorrow? he it rain in a few hours? Are we play football at the weekend? you they

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 6 How may times am i going to do it? When are you leave? we they Why is she join this sports club? he Where It take place

Обратите внимание, что стал возможен вопрос c When, так как действие относится к будущему.

Вопрос к подлежащему

Вопрос к подлежащему по-прежнему задается при помощи is; подлежащим является само вопросительное слово Who? или What?. Вопрос может задаваться как к одушевленному (who), так и к неодушевленному подлежащему (what).

Who is going to solve this problem?

What is going to happen?

Отрицательные вопросы