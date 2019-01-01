Урок 3/3
Будущее действие в английском языке
Использование настоящего длительного времени для обозначения будущего действия
Использование настоящего длительного времени для обозначения будущего действия
Используя настоящее длительное время, можно обозначать действия, которые совершатся в будущем. В английском языке существует несколько разновидностей будущих действий. The Present Continuous Tense может обозначать два таких действия. В данном случае в русском языке существует прямые аналогии этим действиям, поэтому их будет легко понять.
Для понимания некоторых грамматических тонкостей важно помнить, что, хотя у запланированного действия процент реализации очень высокий, оно не всегда может быть совершено.
Когда мы что-то планируем сделать, то обычно используем такую фразу - Я собираюсь …
И в английском языке существует подобная фраза (оборот), которая существует только в длительном времени - to be going to do.
Помните, что это грамматическая запись оборота. В речи же, to be раскладывается на am/ is/ are, а вместо do используется смысловой глагол.
В предложениях могут появляться такие обстоятельства времени, как: tomorrow, next week (year, month…)…
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|am going to
|walk
|in the park
|tomorrow
|She
|is going to
|take
|an exam
|next week
|He
|It
|rain
|in a few hours
|You
|are going to
|write
|a test
|next tuesday
|We
|They
Примечание
Достаточно часто вместо "going" употребляется "planning", что не изменяет смысла предложения.
We are planning to spend our summer holidays at the seaside. = We are going to spend holidays at the seaside.
Мы планируем провести (собираемся провести) каникулы у моря.
Отрицательные предложения образуются добавлением отрицательной частицы NOT после вспомогательного to be, как и в "чистом" настоящем длительном времени.
I am not going to lend him any money.
He is not going to live in the USA.
We are not going to ask you for help.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Am
|I
|going to
|tell
|the truth?
|Is
|she
|take
|an exam
|tomorrow?
|he
|it
|rain
|in a few hours?
|Are
|we
|play
|football
|at the weekend?
|you
|they
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|How may times
|am
|i
|going to
|do
|it?
|When
|are
|you
|leave?
|we
|they
|Why
|is
|she
|join
|this sports club?
|he
|Where
|It
|take
|place
Обратите внимание, что стал возможен вопрос c When, так как действие относится к будущему.
Вопрос к подлежащему по-прежнему задается при помощи is; подлежащим является само вопросительное слово Who? или What?. Вопрос может задаваться как к одушевленному (who), так и к неодушевленному подлежащему (what).
Who is going to solve this problem?
What is going to happen?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Aren't
|you
|going to
|join
|us?
|Isn't
|he
|going to
|play
|football?
|Why
|aren't
|you
|going to
|take
|this job?
|What
|isn't
|she
|going to
|do
|in summer?
Такое, на первый взгляд, странное название этого действия весьма четко его характеризует. Когда мы что-то планируем сделать, то говорим: "Мы собираемся". Когда мы что-то собираемся сделать, то не факт, что это у нас получится. Например, если мы собираемся поехать на юг, то это, возможно, просто наше желание; а нужной суммы на отдых у нас нет.
Но, когда мы говорим: "Летом мы едем на юг" - то это значит, что у нас выделена необходимая сумма денег или мы на 100% уверены, что деньги будут.
Как видите, разница между первым и вторым видом будущего действия есть.
Для выражения второго действия, в отличие от первого, не нужно использовать дополнительные конструкции. Это все тот же Present Continuous, где действие относится к будущему при помощи контекста или обстоятельств времени, то есть лексическими средствами.
We are playing football tomorrow.
Завтра мы играем в футбол.
I am flying to New York next week.
На следующей неделе я лечу в Нью-Йорк.
Срок реализации этого действия не ограничен днями или несколькими неделями. Это вполне может быть и год, и два, и пять. Главное - вы уверены в том, что оно наверняка свершится.
Mark is buying a new flat next year.
Марк в следующем году покупает новую квартиру.
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