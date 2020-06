Общий вопрос

Для образования общего вопроса вспомогательный глагол to be (в нужной форме) ставится на первое место. Порядок слов: на первом месте находится вспомогательный глагол to be, на втором - подлежащее, на третьем - смысловой глагол с неизменным окончанием -ing, затем идут второстепенные члены предложения.

1 (to be) 2 3 4 5 Am I Feeling OK? Is she watching tv at the moment? he it happening To me? Are we planning anything special? you they

Ответы на общие вопросы

На общие вопросы можно ответить кратко и полно. Но стилистически правильный полный ответ, должен содержать в себе краткий. Общий вопрос подразумевает, прежде всего, краткий ответ да/ нет, а потом можно сообщить и детали, если ситуация позволяет. Будет не правильно ответить "Очень холодно", на вопрос "Ты любишь зиму?". В отрицательном кратком ответе обычно используются сокращения, за исключением ответа с I.

Утвердительный ответ Отрицательный ответ I Yes, I am No, I am not He Yes, he is No, he isn't / is not She Yes, she is No, she isn't / is not It Yes, it is No, it isn't / is not We Yes, we are No, we aren't / are not You Yes, you are No, we aren't / are not They Yes, they are No, they aren't / are not

Специальные вопросы

В специальных вопросах порядок слов следующий: на первое место ставится вопросительное слово, на второе - вспомогательный глагол to be (в нужной форме am/is/are), на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - сказуемое.

1 2 (to be) 3 4 5 What am I doing? Where going? Why is she sitting here He it happening? What are we looking for? You They

В специальных вопросах возможны краткие формы при слиянии is с вопросительными словами. Другие формы to be краткие формы не образовывают.

What's she talking about?

Where's he travelling?

Вопрос к подлежащему

характерен тем, что в качестве подлежащего выступает само вопросительное слово Who? или What? В вопросах к подлежащему следует соблюдать порядок слов, как в утвердительном предложении. Так же в этих вопросах используется единая неизменная форма вспомогательного глагола - is. Даже если на вопрос: "Кто играет в футбол?" следует ответ - "Они", вспомогательный глагол в вопросе не изменяется.

Who is playing football? - They are.

Так же возможна и краткая форма:

Who's waiting for us over there?

Отрицательные вопросы

Общие и специальные вопросы можно преобразовать в отрицательные путем прибавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола. Как правило в отрицательных вопросах используются только краткие отрицательные формы.