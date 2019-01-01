Урок 2/3
Виды вопросов в английском языке
Общий вопрос. Краткие ответы на общие вопросы. Специальные вопросы. Вопросы к подлежащему. Отрицательные вопросы
Общий вопрос. Краткие ответы на общие вопросы. Специальные вопросы. Вопросы к подлежащему. Отрицательные вопросы
Для образования общего вопроса вспомогательный глагол to be (в нужной форме) ставится на первое место. Порядок слов: на первом месте находится вспомогательный глагол to be, на втором - подлежащее, на третьем - смысловой глагол с неизменным окончанием -ing, затем идут второстепенные члены предложения.
|1 (to be)
|2
|3
|4
|5
|Am
|I
|Feeling
|OK?
|Is
|she
|watching
|tv
|at the moment?
|he
|it
|happening
|To me?
|Are
|we
|planning
|anything
|special?
|you
|they
На общие вопросы можно ответить кратко и полно. Но стилистически правильный полный ответ, должен содержать в себе краткий. Общий вопрос подразумевает, прежде всего, краткий ответ да/ нет, а потом можно сообщить и детали, если ситуация позволяет. Будет не правильно ответить "Очень холодно", на вопрос "Ты любишь зиму?". В отрицательном кратком ответе обычно используются сокращения, за исключением ответа с I.
|Утвердительный ответ
|Отрицательный ответ
|I
|Yes, I am
|No, I am not
|He
|Yes, he is
|No, he isn't / is not
|She
|Yes, she is
|No, she isn't / is not
|It
|Yes, it is
|No, it isn't / is not
|We
|Yes, we are
|No, we aren't / are not
|You
|Yes, you are
|No, we aren't / are not
|They
|Yes, they are
|No, they aren't / are not
В специальных вопросах порядок слов следующий: на первое место ставится вопросительное слово, на второе - вспомогательный глагол to be (в нужной форме am/is/are), на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - сказуемое.
|1
|2 (to be)
|3
|4
|5
|What
|am
|I
|doing?
|Where
|going?
|Why
|is
|she
|sitting
|here
|He
|it
|happening?
|What
|are
|we
|looking for?
|You
|They
В специальных вопросах возможны краткие формы при слиянии is с вопросительными словами. Другие формы to be краткие формы не образовывают.
What's she talking about?
Where's he travelling?
характерен тем, что в качестве подлежащего выступает само вопросительное слово Who? или What? В вопросах к подлежащему следует соблюдать порядок слов, как в утвердительном предложении. Так же в этих вопросах используется единая неизменная форма вспомогательного глагола - is. Даже если на вопрос: "Кто играет в футбол?" следует ответ - "Они", вспомогательный глагол в вопросе не изменяется.
Who is playing football? - They are.
Так же возможна и краткая форма:
Who's waiting for us over there?
Общие и специальные вопросы можно преобразовать в отрицательные путем прибавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола. Как правило в отрицательных вопросах используются только краткие отрицательные формы.
Why isn't he watching the film with us?
Aren't you writing anything?
Who isn't listening to me?
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