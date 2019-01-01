Урок 7/7
Have got/Has got
Конструкция have got/has got. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения
Конструкция have got/has got. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения
Помимо глагола to have (см. тема 4), в английском языке есть конструкция have got с таким же значением - иметь. Разница между ними стилистическая и грамматическая. Стилистическое различие небольшое - have got используется преимущественно в разговорной устной и письменной речи, а To Have в официальной.
Грамматические различия данных форм более существенные.
Не трудно предположить, что have got склоняется по лицам аналогично to have. Обычно в этой конструкции используются краткие формы.
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|have got
|I've got
|She
|has got
|she's got
|He
|has got
|he's got
|It
|has got
|it's got
|We
|have got
|we've got
|You
|have got
|you've got
|They
|have got
|they've got
Порядок слов: на первом месте подлежащее, на втором - сказуемое (have got), затем идут второстепенные члены предложения.
I've got some questions to you.
Jack's got many friends.
They've got some good ideas.
Конструкция have got является самодостаточной в плане образование отрицательных и вопросительных форм. Вспомогательные глаголы здесь не нужны.
Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы not после have/ has. Краткие отрицательные формы употребляются чаще.
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|I have not got
|I haven't got
|She
|she has not got
|she hasn't got
|He
|he has not got
|he hasn't got
|It
|it has not got
|it hasn't got
|We
|we have not got
|we haven't got
|You
|you have not got
|you haven't got
|They
|they have not got
|they haven't got
This pupil hasn't got any mistakes in the test.
I haven't got a TV set in my bedroom.
We haven't got much time.
Порядок слов в общем вопросе: на первом месте стоит have/has, на втором - подлежащее, на третьем месте находится got, затем идут второстепенные члены предложения.
|1
|2
|3
|4
|5
|Have
|I
|got
|any
|interesting books?
|We
|You
|They
|Has
|she
|any
|pets
|He
|It (TV set)
|got
|a remote control?
Порядок слов в специальном вопросе: на первое место ставится вопросительное слово, на второе - have/ has, на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - got, затем идут второстепенные члены предложения.
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|have
|you
|got
|in your bag?
|Why
|has
|she
|got
|a sore throat?
|1
|2
|3
|4
|5
|Who
|has
|got
|any
|questions?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Why
|Haven't
|You
|Got
|Any
|Money left?
|Hasn't
|She (really)
|Got
|Common sense?
|What (else)
|Has
|She
|Got
|To say?
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