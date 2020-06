Помимо глагола to have (см. тема 4), в английском языке есть конструкция have got с таким же значением - иметь. Разница между ними стилистическая и грамматическая. Стилистическое различие небольшое - have got используется преимущественно в разговорной устной и письменной речи, а To Have в официальной.

Грамматические различия данных форм более существенные.

Не трудно предположить, что have got склоняется по лицам аналогично to have. Обычно в этой конструкции используются краткие формы.

Утвердительные предложения

Полная форма Краткая форма I have got I've got She has got she's got He has got he's got It has got it's got We have got we've got You have got you've got They have got they've got

Порядок слов: на первом месте подлежащее, на втором - сказуемое (have got), затем идут второстепенные члены предложения.

I've got some questions to you.

Jack's got many friends.

They've got some good ideas.

Конструкция have got является самодостаточной в плане образование отрицательных и вопросительных форм. Вспомогательные глаголы здесь не нужны.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы not после have/ has. Краткие отрицательные формы употребляются чаще.

Полная форма Краткая форма I I have not got I haven't got She she has not got she hasn't got He he has not got he hasn't got It it has not got it hasn't got We we have not got we haven't got You you have not got you haven't got They they have not got they haven't got

This pupil hasn't got any mistakes in the test.

I haven't got a TV set in my bedroom.

We haven't got much time.

Общий вопрос

Порядок слов в общем вопросе: на первом месте стоит have/has, на втором - подлежащее, на третьем месте находится got, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5 Have I got any interesting books? We You They Has she any pets He It (TV set) got a remote control?

Специальные вопросы

Порядок слов в специальном вопросе: на первое место ставится вопросительное слово, на второе - have/ has, на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - got, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5 What have you got in your bag? Why has she got a sore throat?

Вопрос к подлежащему

1 2 3 4 5 Who has got any questions?

Отрицательные вопросы