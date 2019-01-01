Помимо глагола to have (см. тема 4), в английском языке есть конструкция have got с таким же значением - иметь. Разница между ними стилистическая и грамматическая. Стилистическое различие небольшое - have got используется преимущественно в разговорной устной и письменной речи, а To Have в официальной.

Грамматические различия данных форм более существенные.

Не трудно предположить, что have got склоняется по лицам аналогично to have. Обычно в этой конструкции используются краткие формы.

Утвердительные предложения

  Полная форма Краткая форма
I have got I've got
She has got she's got
He has got he's got
It has got it's got
We have got we've got
You have got you've got
They have got they've got

Порядок слов: на первом месте подлежащее, на втором - сказуемое (have got), затем идут второстепенные члены предложения.

I've got some questions to you.
Jack's got many friends.
They've got some good ideas.

Конструкция have got является самодостаточной в плане образование отрицательных и вопросительных форм. Вспомогательные глаголы здесь не нужны.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы not после have/ has. Краткие отрицательные формы употребляются чаще.

  Полная форма Краткая форма
I I have not got I haven't got
She she has not got she hasn't got
He he has not got he hasn't got
It it has not got it hasn't got
We we have not got we haven't got
You you have not got you haven't got
They they have not got they haven't got

This pupil hasn't got any mistakes in the test.
I haven't got a TV set in my bedroom.
We haven't got much time.

Общий вопрос

Порядок слов в общем вопросе: на первом месте стоит have/has, на втором - подлежащее, на третьем месте находится got, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5
Have I got any interesting books?
We
You
They
Has she any pets
He
It (TV set) got a remote control?

Специальные вопросы

Порядок слов в специальном вопросе: на первое место ставится вопросительное слово, на второе - have/ has, на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - got, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5
What have you got in your bag?
Why has she got a sore throat?

Вопрос к подлежащему

1 2 3 4 5
Who has got any questions?

Отрицательные вопросы

1 2 3 4 5 6
Why Haven't You Got Any Money left?
  Hasn't She (really) Got Common sense?  
What (else) Has She Got To say?  
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