Модальный глагол may, как и глагол can, является самодостаточным. Он не имеет личных окончаний, в вопросительных и отрицательных предложениях не требует вспомогательного глагола. Как и после can, после may употребляется инфинитив без частицы to.

May употребляется в настоящем и прошедшем времени. Но смысл временных форм этого глагола различный. В этом уроке мы рассмотрим глагол may настоящего времени.

В соответствующем контексте глагол may настоящего времени может выражать отношение к действию в будущем:

You may phone me tomorrow.

Значения глагола May

May употребляется для выражения (официального) разрешения и переводится на русский язык как "могу/ можешь/ может…". You may use my computer.

Ты можешь воспользоваться моим компьютером. (Я тебе разрешаю). May придаёт высказыванию большую долю формальности, поэтому этот глагол не стоит употреблять в разговорной/ неформальной речи. She may stay with us. - Она может остаться с нами. (Ей позволено/ разрешено остаться с нами.) В неформальной речи для разрешения действия чаще используется can. You can/ may take my book. Также глагол may может обозначать высокую степень вероятности. He may visit us tomorrow. Перевод такого предложения зависит от контекста: Он может (ему разрешили) посетить нас завтра.

Он, возможно, посетит нас завтра.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5 I may go out any time We You They She talk to us a bit later He

Отрицательные предложения

Внимание! May не образует кратких форм с not.

1 2 3 4 5 I may not enter this room We You They She forget about the incident He

Общий вопрос

1 2 3 4 5 May I tell you something? We They She Come Tomorrow? He

Краткий ответ:

May I come tomorrow? - Yes, you may. / No, you may not.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 When may I visit you? How we address him?

Вопросы к подлежащему