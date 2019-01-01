Модальный глагол may, как и глагол can, является самодостаточным. Он не имеет личных окончаний, в вопросительных и отрицательных предложениях не требует вспомогательного глагола. Как и после can, после may употребляется инфинитив без частицы to.

May употребляется в настоящем и прошедшем времени. Но смысл временных форм этого глагола различный. В этом уроке мы рассмотрим глагол may настоящего времени.

В соответствующем контексте глагол may настоящего времени может выражать отношение к действию в будущем:

You may phone me tomorrow.

Значения глагола May

  1. May употребляется для выражения (официального) разрешения и переводится на русский язык как "могу/ можешь/ может…".

    You may use my computer.
    Ты можешь воспользоваться моим компьютером. (Я тебе разрешаю).

    May придаёт высказыванию большую долю формальности, поэтому этот глагол не стоит употреблять в разговорной/ неформальной речи.

    She may stay with us. - Она может остаться с нами. (Ей позволено/ разрешено остаться с нами.)

    В неформальной речи для разрешения действия чаще используется can.

    You can/ may take my book.

  2. Также глагол may может обозначать высокую степень вероятности.

    He may visit us tomorrow.

    Перевод такого предложения зависит от контекста:

    Он может (ему разрешили) посетить нас завтра.
    Он, возможно, посетит нас завтра.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5
I may go out any time
We
You
They
She talk to us a bit later
He

Отрицательные предложения

Внимание! May не образует кратких форм с not.

1 2 3 4 5
I may not enter this room  
We
You
They
She forget about the incident
He

Общий вопрос

1 2 3 4 5
May I tell you something?
We
They
She Come Tomorrow?  
He

Краткий ответ:

May I come tomorrow? - Yes, you may. / No, you may not.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5
When may I visit you?
How we address him?

Вопросы к подлежащему

1 2 3 4
Who may help me?
What happen to us?
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