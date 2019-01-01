Урок 6/7
Глагол may
Модальный глагол may. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения. Глаголы may и can
Модальный глагол may. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения. Глаголы may и can
Модальный глагол may, как и глагол can, является самодостаточным. Он не имеет личных окончаний, в вопросительных и отрицательных предложениях не требует вспомогательного глагола. Как и после can, после may употребляется инфинитив без частицы to.
May употребляется в настоящем и прошедшем времени. Но смысл временных форм этого глагола различный. В этом уроке мы рассмотрим глагол may настоящего времени.
В соответствующем контексте глагол may настоящего времени может выражать отношение к действию в будущем:
You may phone me tomorrow.
May употребляется для выражения (официального) разрешения и переводится на русский язык как "могу/ можешь/ может…".
You may use my computer.
Ты можешь воспользоваться моим компьютером. (Я тебе разрешаю).
May придаёт высказыванию большую долю формальности, поэтому этот глагол не стоит употреблять в разговорной/ неформальной речи.
She may stay with us. - Она может остаться с нами. (Ей позволено/ разрешено остаться с нами.)
В неформальной речи для разрешения действия чаще используется can.
You can/ may take my book.
Также глагол may может обозначать высокую степень вероятности.
He may visit us tomorrow.
Перевод такого предложения зависит от контекста:
Он может (ему разрешили) посетить нас завтра.
Он, возможно, посетит нас завтра.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|may
|go
|out
|any time
|We
|You
|They
|She
|talk
|to us
|a bit later
|He
Внимание! May не образует кратких форм с not.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|may not
|enter
|this room
|We
|You
|They
|She
|forget
|about
|the incident
|He
|1
|2
|3
|4
|5
|May
|I
|tell
|you
|something?
|We
|They
|She
|Come
|Tomorrow?
|He
Краткий ответ:
May I come tomorrow? - Yes, you may. / No, you may not.
|1
|2
|3
|4
|5
|When
|may
|I
|visit
|you?
|How
|we
|address
|him?
|1
|2
|3
|4
|Who
|may
|help
|me?
|What
|happen
|to us?
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