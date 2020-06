Структура данного времени образуется сочетанием вспомогательного глагола to be и смыслового глагола с окончанием -ing. В образовании времени участвуют формы глагола to be настоящего времени - am/ is/ are в зависимости от подлежащего.

Каждое время, как правило, имеет особые лексические маркировки - слова, которые преимущественно употребляются только с конкретным временем. У The Present Continuous Tense это - now и at the moment.

Настоящее длительное время употребляется для выражения

Действия, которое происходит в момент речи (сейчас). I am doing my homework at the moment.

My friends are playing football now.

John is watching TV. Действия, которое охватывает некоторый период времени в настоящем. Допустим, ваш друг говорит, что пишет сейчас новую книгу. Но в данный момент он пьет кофе и слушает музыку, а не печатает текст. Необходимо видеть разницу между моментом и периодом. Этот период может быть достаточно большим, пусть даже несколько лет, но про него будут говорить "сейчас". Fedor Konuhov is travelling around the world now.

I am writing my diploma project.

She is working really hard this term. "Эксклюзивной" функцией длительного времени являются предложения с ярко выраженной эмоциональной окраской, при помощи которой поведению или определенным действиям человека дается негативная оценка. Эти действия и поведение должны носить регулярный характер. В этом случае употребляются слова-маркеры (наречия частотности), которые обычно используются в The Present Simple Tense; это такие наречия, как: always, constantly, all the time. Why are you always watching TV?! - И почему ты вечно смотришь телевизор?!

He is constantly losing his keys! - Он постоянно теряет свои ключи!

Примечание

Глаголы: see, hear, understand, love, feel, want и некоторые другие, как правило, не употребляются в длительной форме, но выражают как действие "вообще", так и действие, происходящее в момент речи. А если эти слова употребляются в длительном времени, то этим говорящий придает особое эмоциональное значение происходящему.

I can't believe what I'm hearing and seeing.

I'm still loving you.

Как видите, настоящее длительное время (The Present Continuous Tense) отличается от настоящего простого времени (The Present Simple Tense) по характеру обозначаемых действий (урок 2). The Present Simple Tense обозначает, в основном, повторяющиеся действия, когда действие происходит "вообще". Также в настоящем простом времени употребляются слова-маркеры, которые не употребляются в настоящем длительном времени: every day (week, month), usually, often и др.

Порядок слов в утвердительных предложениях

На первом месте, как и во всех временах, находится подлежащее, на втором – вспомогательный глагол, на третье место ставится смысловой глагол с окончанием -ing.

1 2 (to be) 3 4 5 I am listening to the radio (now) We Are having a good time at the party You They He Is writing the final test at the moment She It happening to me all the time

Примечание

Глагол to have, который в The Present Simple Tense имеет формы have и has, в настоящем длительном времени имеет только одну форму - having.

Our family are having dinner now.

Сокращенные формы

В неофициальной или разговорной речи вспомогательные глаголы могут сливаться с подлежащим и образовывать краткие формы. Краткие формы удобны в разговорной речи. Вспомогательные глаголы часто сливаются с личными местоимениями, особенно с I/ He/ She/ It. C остальными местоимениями (We/ You/ They) они обычно сливаются на письме, но в устной речи это не заметно. Вспомогательные глаголы могут также сливаться с именами собственными и существительными.

I Am I'm [aim] We Are We're You You're They They're He Is He's [hi:z] She She's [∫i:z] It It's [its]

Mike's riding a bicycle now. = Mike is riding a bicycle now.

The plane's landing. = The plane is landing.

Примечание

Наречия частотности, если они есть, стоят либо в конце предложения, либо перед смысловым глаголом с окончанием -ing. My children are now telling lies./ My children are telling lies now. Если глагол оканчивается на "немую" e, то при прибавлении окончания -ing гласная e убирается. Look! He is shaking (to shake) hands with Mr. Stalone. Если глагол оканчивается на -ie, то в длительном времени с -ing, это окончание превращается в y. I am lying (to lie) on the beach now. Во временных, в том числе и The Present Continuous, и некоторых других формах, при прибавлении окончаний может удваиваться конечная согласная. Это происходит если ударение падает на последний слог (если слогов больше одного), и последний слог оканчивается на согласную. Это удвоение необходимо для сохранения краткости произношения слога, как до прибавления окончания. be'gin - beginning, get - getting.

Образование отрицательного предложения

В настоящем длительном времени (The Present Continuous Tense) в качестве вспомогательного глагола выступает глагол to be, который в зависимости от подлежащего принимает формы am/ is/ are. Для образования отрицательного предложения после необходимой формы глагола to be ставится отрицательная частица not. В отрицательных предложениях, как правило, вспомогательный глагол и not сливаются. Форма Am не сливается с not!