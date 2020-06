В английском языке существуют различные группы глагольных времен (tenses). Каждая группа содержит формы настоящего, прошедшего и будущего времени. При всем разнообразии глагольных времен в английском языке, каждое из них имеет свою функцию, и употребляется в соответствии с правилами. Поэтому при изучении каждого нового времени нужно всегда знать, когда оно употребляется. Также необходимо хорошо знать все тонкости (исключения) каждого времени. Любой грамматический нюанс - часть правила. Если вы не знаете какой-либо нюанс, то плохо знаете и все правило.

В этом уроке мы подробно рассмотрим образование The Present Simple Tense (настоящее простое время), основные случаяи и нюансы его употребления. Также это время называют The Present Indefinite Tense (настоящим неопределенным временем).

Мы уже начали знакомство с этим временем в уроках первой темы на примере глагола to be. Глагол to be является в некоторых временах глаголом особенным, поэтому на начальном этапе его лучше брать отдельно. В данном уроке мы рассмотрим употребление остальных глаголов в этом времени. Большинство правил построения предложений разного типа, рассмотренных в первом уроке, действуют и с другими глаголами.

Настоящее неопределенное время употребляется для выражения:

Обычного, повторяющегося действия (рутины) в настоящем. e.g. We spend every summer in our country house.

I drink coffee in the morning. Действий, ситуаций, фактов в настоящем времени, которые можно охарактеризовать словом "вообще". e.g. My daughter adores ice-cream.

Men don't cry. Общеизвестных истин: e.g. The Earth goes round the Sun.

In autumn birds fly to the south. Будущего действия с глаголами движения (когда речь идет о транспорте): come, go, leave, start, arrive. e.g. Our train arrives in ten minutes. Команд, приказов, инструкций. Stand up and go out of the class-room.

Go down this street, past the cinema, then turn second right. Последовательности действий в настоящем времени, которые быстро сменяют друг друга (например, в спортивных комментариях). e.g. Mostovoy gathers the ball, passes to Shevchenko…

Порядок слов в утвердительных предложениях

В предложениях любого типа перед подлежащим и сказуемым могут стоять наречия частотности. Поэтому, говоря о последовательности частей речи, мы имеем в виду позиции главных членов предложения относительно друг друга.

На первом месте стоит подлежащее; на втором - сказуемое; затем идут обстоятельства и дополнения.

(1) I usually (2) take (3) a cold shower in the morning.

Одной из особенностей The Present Simple Tense является наличие у сказуемых окончания (e)s, когда подлежащее находится в 3-ем лице единственного числа.

3 лицо ед. ч. соотносится с личными местоимениями he/she/it. Если глагол оканчивается на -ch, -sh, -s, то к нему прибавляется окончание es. При чтении добавляется слог, который читается как [ ∫əz ] или [ ∫iz ]:

My father (He) always watches TV in the evening.

Every cat (It) washes its face after eating.

Marry (She) usually kisses her mother before going to bed.

Окончание -ce дает звук [ s ]; и, хотя к глаголу с таким окончанием прибавляется только s, при чтении также добавляется слог:

When my friend faces difficulties he never gives up.

К глаголам, оканчивающимся на согласную -o, прибавляется окончание es, НО дополнительный слог при чтении не появляется:

My husband goes fishing every weekend.

К глаголам, оканчивающимся на остальные гласные и согласные, добавляется окончание s. Это окончание дает звук [ s ] или [ z ], так же как при образовании множественного числа (см. урок 1, тема 5). Аналогично, если глагол в 3 л. ед. ч. оканчивается на -y, оно трансформируется в -ies:

Concord flies (to fly) from Europe to The USA for 7 hours.

Intelligence service in every country spies (to spy) for the sake of the country's security.

Сказуемое также может состоять не из одного слова, а из двух. В этом случае, если подлежащее стоит в 3-ем лице единственного числа, то только первое сказуемое имеет окончание (e)s, а второе имеет форму инфинитива с частицей to.

e.g. I like to take a cold shower in the morning.

My mother wants to buy a Persian cat.

1 2 3 4 I Walk__ In the park Every day We

(my friends and I) You They

(those guys)

1 3 2 4 3 He (Jack) Often Watches TV In the evening She (Mary) It (our cat) usually sleeps All day long

Повелительные предложения

Структура английского повелительного предложения похожа на русский аналог. Обратите внимание, что все глаголы стоят в форме инфинитива без частицы to, и, соответственно, НЕ имеют окончания e(s).

e.g. Give me the pencil, please.

Дай мне карандаш, пожалуйста.

Наречия частотности. Их место в предложении

Наречия частотности делятся на простые и сложные. Простые состоят из одного слова, сложные - из нескольких.