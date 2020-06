В английском языке есть общие правила для образования множественного числа у имен существительных.

К существительному в единственном числе прибавляется окончание (e)s.

Есть существительные, у которых множественное число образуется не по общему правилу (добавление окончания (e)s). Эти существительные имеют особую форму множественного числа, которую нужно просто запомнить. Таких существительных не очень много:

Существительное man может переводиться не только, как "мужчина", но ещё и как "человек". Оно имеет много производных, но и в них множественное число образуется также нестандартно: fireman - firemen, superman - supermen.

Есть достаточно большое количество существительных с нестандартным, но закономерным способом образования множественного числа. В английском языке, как во многих европейских, есть большое количество слов, имеющих латинское происхождение. Эти слова, в основном, имеют отношение к научной терминологии (техника, биология…), возможно поэтому они и сохранили оригинальные латинские окончания:

Существует достаточно большой список узкопрофессиональных терминов латинского происхождения с другими окончаниями.

Другие узкоспециальные слова иностранного происхождения также сохраняют в английском языке свои окончания:

Но для многих слов иностранного происхождения с неанглийскими окончаниями существует два варианта образования множественного числа: 1) традиционный с прибавлением (e)s; 2) собственные окончания

Важно: в английском языке с числом согласуются ТОЛЬКО существительные. Прилагательные НЕ приобретают окончаний множественного числа:

Неправильно: My classmates are very nices guys.

Правильно: My classmates are very nice guys.