В английском языке есть общие правила для образования множественного числа у имен существительных.

Общие правила

К существительному в единственном числе прибавляется окончание (e)s.

К существительным, оканчивающимся на согласную и на -ce, -ge, -se, -ze прибавляется только s. Например: face - faces, age - ages, vase - vases, prize - prizes. При чтении к слову добавляется слог, который читается как [ iz ]. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на -o, -x, -s, -ss, -sh, -ch, образуют множественное число прибавлением es. Например: bus - buses, class - classes, dish - dishes, match - matches, tomato - tomatoes, box - boxes. При чтении после указанных букв (кроме o) и буквосочетаний добавленное окончание es произносится как [ iz ]. Примечание к словам иностранного происхождения и аббревиатурам, которые оканчиваются на O, во множественном числе добавляется только s: piano - pianos, kilo - kilos. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на согласную + y, образуют множественное число заменой y на i и прибавлением es. Например: country - countries, baby - babies. Примечание Если существительное оканчивается на гласную + y, то y не заменяется другими гласными: boy - boys, key - keys. У 12 существительных (calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, shelf, thief, wife, wolf), оканчивающихся на f или fe, при образовании множественного числа обычным способом, происходит замена f на v: wife - wives, wolf - wolves, knife - knives. Существительные hoof, scarf, wharf во множественном числе могут иметь окончания либо s, либо ves: hoof - hoofs (hooves), scarf - scarfs (scarves). Остальные существительные, оканчивающиеся на f/fe образуют множественное число путем прибавления окончания s: cliff - cliffs, safe - safes. Во всех остальных случаях к существительным прибавляется окончание S: book - books, table - tables, tap - taps, filter - filters. После согласных p, k, f окончание s дает звук [ s ], в остальных случаях - [ z ]

Исключения

Есть существительные, у которых множественное число образуется не по общему правилу (добавление окончания (e)s). Эти существительные имеют особую форму множественного числа, которую нужно просто запомнить. Таких существительных не очень много:

Единственное число Множественное число Foot Feet Goose Geese Mouse Mice Louse Lice Ox Oxen Child Children Woman Women Man Men Tooth Teeth

Существительное man может переводиться не только, как "мужчина", но ещё и как "человек". Оно имеет много производных, но и в них множественное число образуется также нестандартно: fireman - firemen, superman - supermen.

Есть достаточно большое количество существительных с нестандартным, но закономерным способом образования множественного числа. В английском языке, как во многих европейских, есть большое количество слов, имеющих латинское происхождение. Эти слова, в основном, имеют отношение к научной терминологии (техника, биология…), возможно поэтому они и сохранили оригинальные латинские окончания:

Phenomenon (феномен) - phenomena (феномены)

Formula (формула) - formulae (формулы)

Существует достаточно большой список узкопрофессиональных терминов латинского происхождения с другими окончаниями.

Другие узкоспециальные слова иностранного происхождения также сохраняют в английском языке свои окончания:

Libretto (ед. число) - libretti (мн. число)

Tempo (ед. число) - tempi (мн. число)

Но для многих слов иностранного происхождения с неанглийскими окончаниями существует два варианта образования множественного числа: 1) традиционный с прибавлением (e)s; 2) собственные окончания

Formulas, Librettos

Важно: в английском языке с числом согласуются ТОЛЬКО существительные. Прилагательные НЕ приобретают окончаний множественного числа: