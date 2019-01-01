Урок 4/14
Образование множественного числа существительных
Образование множественного числа существительных. Слова-исключения
Образование множественного числа существительных. Слова-исключения
В английском языке есть общие правила для образования множественного числа у имен существительных.
К существительному в единственном числе прибавляется окончание (e)s.
К существительным, оканчивающимся на согласную и на -ce, -ge, -se, -ze прибавляется только s.
Например: face - faces, age - ages, vase - vases, prize - prizes.
При чтении к слову добавляется слог, который читается как [ iz ].
Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на -o, -x, -s, -ss, -sh, -ch, образуют множественное число прибавлением es.
Например: bus - buses, class - classes, dish - dishes, match - matches, tomato - tomatoes, box - boxes.
При чтении после указанных букв (кроме o) и буквосочетаний добавленное окончание es произносится как [ iz ].
Примечание
к словам иностранного происхождения и аббревиатурам, которые оканчиваются на O, во множественном числе добавляется только s: piano - pianos, kilo - kilos.
Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на согласную + y, образуют множественное число заменой y на i и прибавлением es.
Например: country - countries, baby - babies.
Примечание
Если существительное оканчивается на гласную + y, то y не заменяется другими гласными: boy - boys, key - keys.
У 12 существительных (calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, shelf, thief, wife, wolf), оканчивающихся на f или fe, при образовании множественного числа обычным способом, происходит замена f на v: wife - wives, wolf - wolves, knife - knives.
Существительные hoof, scarf, wharf во множественном числе могут иметь окончания либо s, либо ves: hoof - hoofs (hooves), scarf - scarfs (scarves).
Остальные существительные, оканчивающиеся на f/fe образуют множественное число путем прибавления окончания s: cliff - cliffs, safe - safes.
Во всех остальных случаях к существительным прибавляется окончание S: book - books, table - tables, tap - taps, filter - filters.
После согласных p, k, f окончание s дает звук [ s ], в остальных случаях - [ z ]
Есть существительные, у которых множественное число образуется не по общему правилу (добавление окончания (e)s). Эти существительные имеют особую форму множественного числа, которую нужно просто запомнить. Таких существительных не очень много:
|Единственное число
|Множественное число
|Foot
|Feet
|Goose
|Geese
|Mouse
|Mice
|Louse
|Lice
|Ox
|Oxen
|Child
|Children
|Woman
|Women
|Man
|Men
|Tooth
|Teeth
Существительное man может переводиться не только, как "мужчина", но ещё и как "человек". Оно имеет много производных, но и в них множественное число образуется также нестандартно: fireman - firemen, superman - supermen.
Есть достаточно большое количество существительных с нестандартным, но закономерным способом образования множественного числа. В английском языке, как во многих европейских, есть большое количество слов, имеющих латинское происхождение. Эти слова, в основном, имеют отношение к научной терминологии (техника, биология…), возможно поэтому они и сохранили оригинальные латинские окончания:
Phenomenon (феномен) - phenomena (феномены)
Formula (формула) - formulae (формулы)
Существует достаточно большой список узкопрофессиональных терминов латинского происхождения с другими окончаниями.
Другие узкоспециальные слова иностранного происхождения также сохраняют в английском языке свои окончания:
Libretto (ед. число) - libretti (мн. число)
Tempo (ед. число) - tempi (мн. число)
Но для многих слов иностранного происхождения с неанглийскими окончаниями существует два варианта образования множественного числа: 1) традиционный с прибавлением (e)s; 2) собственные окончания
Formulas, Librettos
Важно: в английском языке с числом согласуются ТОЛЬКО существительные. Прилагательные НЕ приобретают окончаний множественного числа:
Неправильно: My classmates are very nices guys.
Правильно: My classmates are very nice guys.
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