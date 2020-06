В английском языке есть целый ряд слов, которые обозначают уникальные, то есть единичные, понятия. Как правило, эти существительные пишутся с определенным артиклем: the north, the south, the east, the west, the earth, the sun, the equator, the horizon, the sky, the Milky Way...

The sun rises in the east and sets in the west.

Многие из этих слов мы просто привыкли употреблять с определенным артиклем:

I would love to travel around the world one day.

Однако в некоторых случаях можно встретить эти существительные либо с неопределенным артиклем, или вообще без него:

East or West home is best.

Если перед уникальным существительным стоит описательное определение, то с ним возможно употребление неопределенного артикля:

Europeans wanted to find a better world on the American continent.

Ряд существительных, обозначающие места социальной деятельности человека, употребляются без артикля, так как они выражают не столько место, сколько действие, связанное с этим местом.

Эти существительные обычно употребляются в стандартных фразах:

To go to __ school - значит не ходить в конкретное здание, а учиться (to study)

To go to __ church - верить в Бога, быть постоянным прихожанином (to believe in God)

To go to __ bed - идти спать, а не идти к конкретной кровати

To go to work - идти работать / To be at work - быть занятым работой

To be in __ prison - отбывать наказание за преступление

To be in __ hospital - проходить лечение в больнице