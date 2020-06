С существительными supper, dinner, breakfast, lunch, brunch, tea артиклей, как правило, не употребляется, когда эти слова обозначают традиционное время принятия пищи.

What do you usually have for dinner? Breakfast is served, madam.

Если перед этими существительными стоит описательное определение, то здесь употребляется неопределенный артикль.

We had a delicious dinner yesterday. I am hungry, because I've had an early breakfast today.

С этими словами может употребляться определенный артикль, если имеется контекст, или другое лимитирующее условие.

The dinner was fantastic! Thank you, Jane!

Ужин (тот самый, который только что был\ блюда, которые были приготовлены) был фантастическим. Did you like the lunch at the hotel?

Тебе понравился ланч в отеле (ланч в конкретном отеле)?

Если существительные (night, evening, day, summer, spring) употребляются в самом общем смысле, то артикль с ними не ставится.

Winter in Russia usually brings a lot of snow and cold. Night fell and we renewed our journey.

При наличие описательного определения перед существительным, может употребляется неопределенный артикль.

It was a cloudless night.

Но в случае с временами года неопределенный артикль обычно не употребляется:

It was late autumn.

Eсли имеется контекст, или другое лимитирующее условие, то может употребляться определенный артикль.

It was the winter that we shall never forget.

Это была (конкретная) зима, которую мы никогда не забудем. That will be the night of our love.

Это будет (конкретная) ночь нашей любви.

Определенный артикль употребляется в подобных фразах: in the evening/morning, early in the morning, all through the night, during the summer, in the late autumn...

He got up early in the morning. They stayed awake all through the night.

Со многими выражениями с предлогами перед существительными артикль не употребляется: at night/at midnight/at noon/at dawn/at dusk/after midnight/past noon/by midday... .

We reached the hotel by noon. The ghost appeared at midnight.

Артикль также не употребляется в следующих устойчивых выражениях: all day(night) long, all day(night) through, day after day, from morning till night, day and night.

Читайте подробнее: правила употребления артиклей в английском языке.