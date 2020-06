Существуют определенные выражения времени, которые используются c определенными видо-временными формами.

Past Simple

I lived in Rome for six years. I saw Jack two days ago. They met during the war. She got married while she was at university.

Present Perfect

We’ve been married for ten years.. They’ve been living here since June.. She hasn’t been working since their baby was born..

Несмотря на кажущееся сходство между употреблением предлогов for и during существует разница. Оба предлога по смыслу соответствуют русскому "в течение".

Когда предлог в течение отвечает на вопросы "как долго?" или "сколько времени?" - он соответствует предлогу for. В этом случае предлог for может даже опускаться (но подразумеваться).

Last year we stayed there (for) three weeks. - В прошлом году мы пробыли там 3 недели (В прошлом году мы были там в течение 3 недель). He remained silent (for) a few minutes. - Он молчал (в течение) нескольких минут.

Предлог during отвечает на вопрос "Когда?".

During the World War I he was a German spy. - Во время (в течение) первой Мировой войны он был германским шпионом. He was ill for a week, and during that week he stayed in bed. - Он болел неделю (в течение недели) и в течение этой недели он оставался в постели.

Когда предлог в течение отвечает на вопрос "в какой срок?", то следует употреблять предлог within. Этот предлог используется практически во всех временах.

I will finish the report within 2 days. - Я закончу доклад в течение (не позже чем) двух дней. Jack promised to send us a telegram within a week. - Джек обещал прислать нам телеграмму в течение недели.

Future

We’re going on holiday for a few days. The lesson ends in twenty minutes’ time. I’ll be home in half an hour.

Предлоги, используемые с датами