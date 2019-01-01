Самый известный и простой способ согласиться с каким-нибудь утверждением - это сказать: Me (him/her/them/us) too.

I would like to go to the party. - Them too. He plays football very well. - Me too.

Не задумываясь, многие употребляют это конструкцию и для соглашения с отрицательными утверждениями. Однако для этого вместо Too нужно использовать отрицательную частицу Neither.

We don't smoke. - Me neither. I didn't take the book. - Him neither.

Это все разговорные способы согласия, которые грамматически не верны!

Грамматически правильные способы согласия с утверждениями

Согласие с утверждениями выражается при помощи so + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения).

I go skiing every weekend.

Я катаюсь на лыжах каждые выходные. So, do we. / So does she.

(И) мы тоже. / Она тоже. He is in a good mood.

Он в хорошем настроении. So am I. / So are we.

Я то же./ Мы то же.

Согласие с отрицательными утверждениями выражается при помощи сочетания "neither + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения)".