Урок 3/8
Me too
Другие способы выражения согласия и несогласия с утверждениями
Другие способы выражения согласия и несогласия с утверждениями
Самый известный и простой способ согласиться с каким-нибудь утверждением - это сказать: Me (him/her/them/us) too.
I would like to go to the party. - Them too.
He plays football very well. - Me too.
Не задумываясь, многие употребляют это конструкцию и для соглашения с отрицательными утверждениями. Однако для этого вместо Too нужно использовать отрицательную частицу Neither.
We don't smoke. - Me neither.
I didn't take the book. - Him neither.
Это все разговорные способы согласия, которые грамматически не верны!
Согласие с утверждениями выражается при помощи so + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения).
|I go skiing every weekend.
Я катаюсь на лыжах каждые выходные.
|So, do we. / So does she.
(И) мы тоже. / Она тоже.
|He is in a good mood.
Он в хорошем настроении.
|So am I. / So are we.
Я то же./ Мы то же.
Согласие с отрицательными утверждениями выражается при помощи сочетания "neither + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения)".
|I don't go jogging in the morning.
Я не бегаю по утрам.
|Neither does he./ Neither do my friends.
И он тоже. / Мои друзья тоже.
|They were not fined for speeding.
Мы не были оштрафованы за превышение скорости.
|Neither was I. / Neither was the truck driver.
И я то же/ Водитель грузовика тоже.
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