Самый известный и простой способ согласиться с каким-нибудь утверждением - это сказать: Me (him/her/them/us) too.

I would like to go to the party. - Them too.

He plays football very well. - Me too.

Не задумываясь, многие употребляют это конструкцию и для соглашения с отрицательными утверждениями. Однако для этого вместо Too нужно использовать отрицательную частицу Neither.

We don't smoke. - Me neither.

I didn't take the book. - Him neither.

Это все разговорные способы согласия, которые грамматически не верны!

Грамматически правильные способы согласия с утверждениями

Согласие с утверждениями выражается при помощи so + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения).

I go skiing every weekend.
Я катаюсь на лыжах каждые выходные.		 So, do we. / So does she.
(И) мы тоже. / Она тоже.
He is in a good mood.
Он в хорошем настроении.		 So am I. / So are we.
Я то же./ Мы то же.

Согласие с отрицательными утверждениями выражается при помощи сочетания "neither + вспомогательный глагол текущего грамматического времени + подлежащее (обычно в виде личного местоимения)".

I don't go jogging in the morning.
Я не бегаю по утрам.		 Neither does he./ Neither do my friends.
И он тоже. / Мои друзья тоже.
They were not fined for speeding.
Мы не были оштрафованы за превышение скорости.		 Neither was I. / Neither was the truck driver.
И я то же/ Водитель грузовика тоже.
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