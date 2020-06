Прямая речь - это передача речи какого-либо лица без изменений, так, как она была произнесена.

Косвенная речь - это не дословная передача речи лица при помощи дополнительных придаточных предложений.

При переводе прямой речи происходит ряд закономерных грамматических, лексических и синтаксических изменений.

В предложении с косвенной речью есть главное предложение и придаточное. Эта структура хорошо видна и в русском языке:

Сказуемое в главном предложении определяет (по правилу Согласования Времен) грамматическое время в придаточном предложении.

Косвенная речь в английском языке "работает" по правилу Согласования Времен. Поэтому хорошее знание этого правила значительно облегчит понимание функционирования косвенной речи.

Работа косвенной речи будет разобрана по следующим пунктам: утвердительное (отрицательное) предложение, повелительное предложение, вопросительное предложение.

Наиболее заметными изменениями при переводе прямой речи в косвенную и обратно являются изменения в порядке слов (синтаксические) и в лексике. На них мы и обратим, в первую очередь, внимание. А грамматические изменения полностью соответствуют правилу Согласования Времен.

Самым распространенным глаголом, при помощи которого вводится косвенная речь, является глагол say. Наряду с этим глаголом используются много других: tell, inform, announce, inquire, exclaim … Выбор глагола зависит от той смысловой окраски, которую вы хотите добавить в предложение.

Придаточное предложение обычно начинается с союза that.

He says that he wants to find a good wife. - Он говорит, что хочет найти хорошую жену.

При переходе из прямой речи в косвенную происходит ряд лексических и грамматических изменений. Перед придаточным предложением обычно ставится местоимение that. Например, изменяются личные и притяжательные местоимения:

Mary says: "I do my homework every day".

Mary says that she does her homework every day.

Mary says: "I am not going to the cinema tomorrow".

Mary says that she is not going to the cinema tomorrow.