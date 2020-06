При переводе общего вопроса из прямой речи в косвенную в вопросе порядок слов из обратного меняется на прямой. То есть порядок слов в общем вопросе становится таким же, как и в простом повествовательном наклонении. Давайте разберем все изменения на следующем примере:

The girl asks her boyfriend if/whether he loves her. - косвенная речь . Девушка спрашивает своего парня, любит ли он ее.

"Do you love me?", the girl asks her boyfriend. - прямая речь .

Итак, в косвенной речи порядок слов в вопросе стал прямым, то есть по сути вопросительная форма исчезла (отсутствует вспомогательный глагол do). Соответственно сказуемое (loves) теперь согласовывается c подлежащим (he) в лице и числе. В косвенной речи появляются частицы if/whether, которые полностью соответствуют русскому ли.

"Are there any candies in your pocket?" the child asks his mother.

The child asks his mother if/whether there are some candies in her pocket.

Ребенок спросил у матери, есть ли у нее в кармане конфеты?