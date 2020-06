Береза - символ России. В этом предложении "Береза" одновременно означает одно такое дерево, и все березы, то есть является символом понятия "Береза". Для выражения таких классовых отношений перед существительным в единственном числе используется определенный артикль. Как правило это существительное в предложении стоит на первом месте.

The camel can live without water for more than 2 weeks.

Верблюд может жить без воды более двух недель.

The crow lives up to 100 years.

Ворон живет до 100 лет.