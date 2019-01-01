Береза - символ России. В этом предложении "Береза" одновременно означает одно такое дерево, и все березы, то есть является символом понятия "Береза". Для выражения таких классовых отношений перед существительным в единственном числе используется определенный артикль. Как правило это существительное в предложении стоит на первом месте.

The camel can live without water for more than 2 weeks.

Верблюд может жить без воды более двух недель. The crow lives up to 100 years.

Ворон живет до 100 лет.

Если же надо сказать, что существительное является одним из класса или рода существительных, то тогда употребляется неопределенный артикль.

A polar bear is one of the biggest animals in the world. A book is a big friend to every student.

Примечание

Если слова man, woman, child употребляются в родовом понятии, то перед ними артикль вообще не употребляется.

Gentleman should never insult woman.

Если слово, употребляющееся в общем значении, обозначает какое-либо человеческое изобретение, то перед ним всегда употребляется определенный артикль.