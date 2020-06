Под термином "субстантивизация" подразумевается переход разных частей речи в разряд существительных, когда у них появляется число, падеж и артикль. Артикль в большинстве подобных случаев является показателем субстантивизации. Наиболее часто субстантивируются прилагательные. Они могут субстантивизироваться полностью или частично. Полностью субстантивизированные прилагательные могут иметь все грамматические качества существительного:

criminal (криминальный, преступный) - a criminal/criminals (преступник/преступники);

sedative (успокаивающий, успокоительный) - a sedative (успокоительное);

romantic (романтичный) - a romantic (романтик);

Russian (русский) - a Russian (русский человек) - the Russians (русские);

German (немецкий) - a German (немец) - the Germans (немцы);

Italian (итальянский) - an Italian (итальянец) - the Italians (итальянцы).

Обозначение некоторых национальностей (в единственном и множественном числе) отличается от вышеописанных. Эти национальности оканчиваются на -sh, -ch:

French (француский) - a Frenchman (француз)/a Frenchwoman (француженка) - The French (французы);

Dutch (голландский) - a Dutchman (голландец)/a Dutchwoman (голландка) - The Dutch - голландцы;

English (английский) - an Englishman (англичанин) - the English (англичане).

Примечание

Для того, чтобы причислить человека к национальности, можно также использовать прилагательное как часть составного именного сказуемого:

My name is Ornella. I am Italian.

Меня зовут Орнелла. Я итальянка.

An Italian, a Russian, a German... обозначают исключительно человека определенной национальности.

This is an Italian meal.

Это Итальянское блюдо.

Определенный артикль необходим для обозначения национальности в целом:

The Italians like pizza.

Однако определенный артикль может и отсутствовать, вернее, заменяться в подобных случаях:

These Italians want to speak to our boss. Oh, those Russians!

Определенный артикль просто необходим для субстантивизации прилагательных (национальностей), не имеющих окончания множественного числа. Артикль здесь является единственным признаком субстантивизации, которая называется частичной:

The French are obsessed with fashion.

Французы помешаны на моде. The English are very conservative.

Англичане очень консервативны.

Частично субстантивизированные прилагательные часто обозначают группу людей, имеющих одну общую черту, признак. Соответственно, в предложениях эти существительные (прилагательные) имеют форму множественного числа. Для частичной субстантивизации необходимо поставить перед прилагательным определенный артикль.

The rich do not always understand the poor.

Богатые не всегда понимают бедных. People say that you can raise the dead.

Люди говорят, что вы можете воскрешать мертвых.

Разумеется, если прилагательное не субстантивизированно, то после него должен стоять объект, а перед прилагательным артикль может, как присутствовать, так и отсутствовать.

Blind people very often need a lot of attention and care.

Слепые люди нуждаются в повышенном внимании и заботе. The unemployed citizens of our town get very good financial support from the authorities.

Безработные граждане нашего города получают очень хорошую финансовую поддержку от властей.

Примечание

Если два частично субстативизированных прилагательных объединены союзом, артикли перед ними не ставятся.

Old and young gathered to celebrate that great event.

Стар и млад собрался, чтобы отпраздновать это великое событие.

Aбстрактные понятия, выраженные прилагательным или причастием прошедшего времени, могут также частично субстантивироваться при помощи определенного артикля.

"Always expect the unexpected" was his advice.

"Всегда ожидай неожиданного" был его совет. Man is often afraid of the unknown.

Человек часто боится неизвестного.

Субстантивизированные понятия могут встречаться в устойчивых фразах и выражениях (обычно с предлогом).