Сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood) показывает, что говорящий рассматривает действие не как реальный факт, а как предполагаемое или желательное. Сослагательное наклонение присутствует практически во всех типах условного предложения, а также употребляется с некоторыми конструкциями. Показатель употребления Сослагательного наклонения в названных случаях - наличие в русском переводе частицы "бы". Изучение употребления Сослагательного наклонения в этих случаях облегчается тем, что используются глагольные формы, совпадающие с глагольными формами времен.

Для того, чтобы хорошо усвоить все остальные типы условных предложений, а также некоторые конструкции с сослагательным наклонением, давайте еще раз взглянем на первый и второй типы условного предложения. При использовании условных предложений не стоит стесняться задавать себе вопросы о реальности совершения конкретного действия. "Реальность" и "нереальность" являются в английских условных предложениях ключевыми понятиями.

Итак, в условных предложениях первого типа условия совершения действия только реальные. В основной части предложения глагол имеет форму Future Indefinite, а условная часть имеет форму Present Indefinite. В условной части могут присутствовать разнообразные союзы, а не только if.

Основная часть Союз Условная часть We'll take you for a ride if your parents agree I won't help her unless she returns me the money She will call me when she gets home

Второй тип условного предложения выражает нереальное действие. НО, эта нереальность не является абсолютной. "Если бы я стал миллионером, я бы …". Да, миллионером стать достаточно сложно, но, все-таки, реально.

В основной части предложения глагол имеет форму Would + Infinitive, а в условной части используется форма Past Indefinite. В этом типе условного предложения используются те же союзы, что и в предыдущем типе + такие союзные конструкции, как providing(that)/provided(that) - при условии, что, supposing(that) - предположим, что.