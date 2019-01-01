Урок 1/5
The Subjunctive Mood
Первый и второй тип условного предложения (повторение)
Первый и второй тип условного предложения (повторение)
Сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood) показывает, что говорящий рассматривает действие не как реальный факт, а как предполагаемое или желательное. Сослагательное наклонение присутствует практически во всех типах условного предложения, а также употребляется с некоторыми конструкциями. Показатель употребления Сослагательного наклонения в названных случаях - наличие в русском переводе частицы "бы". Изучение употребления Сослагательного наклонения в этих случаях облегчается тем, что используются глагольные формы, совпадающие с глагольными формами времен.
Для того, чтобы хорошо усвоить все остальные типы условных предложений, а также некоторые конструкции с сослагательным наклонением, давайте еще раз взглянем на первый и второй типы условного предложения. При использовании условных предложений не стоит стесняться задавать себе вопросы о реальности совершения конкретного действия. "Реальность" и "нереальность" являются в английских условных предложениях ключевыми понятиями.
Итак, в условных предложениях первого типа условия совершения действия только реальные. В основной части предложения глагол имеет форму Future Indefinite, а условная часть имеет форму Present Indefinite. В условной части могут присутствовать разнообразные союзы, а не только if.
|Основная часть
|Союз
|Условная часть
|We'll take you for a ride
|if
|your parents agree
|I won't help her
|unless
|she returns me the money
|She will call me
|when
|she gets home
Второй тип условного предложения выражает нереальное действие. НО, эта нереальность не является абсолютной. "Если бы я стал миллионером, я бы …". Да, миллионером стать достаточно сложно, но, все-таки, реально.
В основной части предложения глагол имеет форму Would + Infinitive, а в условной части используется форма Past Indefinite. В этом типе условного предложения используются те же союзы, что и в предыдущем типе + такие союзные конструкции, как providing(that)/provided(that) - при условии, что, supposing(that) - предположим, что.
|Основная часть
|Союз
|Условная часть
|I would buy an island
|if
|were a millionaire
|You would enter the University
|provided that
|you stopped going to parties every day
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