Третий тип условного предложения образуется следующим образом: сказуемое условной части имеет форму Past Perfect; сказуемое основной части образуется по следующей формуле - Would/Should + перфектный инфинитив: have + III форма глагола/ окончание –ed для правильных глаголов.

Давайте сравним два предложения на русском языке:

Я бы поступил в летное училище, если бы мне здоровье позволяло (позволило). Я бы поступил в летное училище в прошлом году, сразу после школы, если бы мне здоровье позволило.

Действие в первом условном предложении маловероятно, но все же реально. Это предложение переводится на русский язык как условное предложение второго типа.

Во втором предложении имеется такое же "бы", но условие действия по контексту относится к прошлому и, следовательно, это действие - нереальное и уже никогда не будет выполнено.

Третий тип условного предложения образуется следующим образом: сказуемое условной части имеет форму Past Perfect; сказуемое основной части образуется по следующей формуле - Would/Should + have (перфектный инфинитив) + III форма глагола.

В этом типе условного предложения используются те же союзы, что и в предыдущем типе + такие союзные конструкции, как providing (that)/provided (that) - при условии, что, supposing (that) - предположим, что.

Основная часть Союз Условная часть We would have met at the party

Мы бы встретились на вечеринке if

если I hadn't left earlier

бы я не ушел раньше. She wouldn't have forgiven me

Она бы мне не простила supposing that

даже если I had bought her roses

бы я ей купил розы

Примечание