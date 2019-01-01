Урок 2/5
Третий тип условного предложения в английском языке
Третий тип условного предложения
Третий тип условного предложения
Третий тип условного предложения образуется следующим образом: сказуемое условной части имеет форму Past Perfect; сказуемое основной части образуется по следующей формуле - Would/Should + перфектный инфинитив: have + III форма глагола/ окончание –ed для правильных глаголов.
Давайте сравним два предложения на русском языке:
Я бы поступил в летное училище, если бы мне здоровье позволяло (позволило).
Я бы поступил в летное училище в прошлом году, сразу после школы, если бы мне здоровье позволило.
Действие в первом условном предложении маловероятно, но все же реально. Это предложение переводится на русский язык как условное предложение второго типа.
Во втором предложении имеется такое же "бы", но условие действия по контексту относится к прошлому и, следовательно, это действие - нереальное и уже никогда не будет выполнено.
Третий тип условного предложения образуется следующим образом: сказуемое условной части имеет форму Past Perfect; сказуемое основной части образуется по следующей формуле - Would/Should + have (перфектный инфинитив) + III форма глагола.
В этом типе условного предложения используются те же союзы, что и в предыдущем типе + такие союзные конструкции, как providing (that)/provided (that) - при условии, что, supposing (that) - предположим, что.
|Основная часть
|Союз
|Условная часть
|We would have met at the party
Мы бы встретились на вечеринке
|if
если
|I hadn't left earlier
бы я не ушел раньше.
|She wouldn't have forgiven me
Она бы мне не простила
|supposing that
даже если
|I had bought her roses
бы я ей купил розы
Примечание
Как и в других условных предложениях, условная часть может идти перед основной и наоборот.
If they had finished work on time they would have already gone for a walk.
Если бы они закончили работу вовремя, то уже ушли бы на прогулку.
В основной части можно использовать прошедшие формы глаголов can и may - could и might - мог бы.
We could have missed the train, if you hadn't found your passport.
You might have found him there if had taken a taxi.
Форма глагола из основной части условного предложения (might have, could have, should have). Обратите внимание, что would здесь не используется, а используется should, которое имеет смысловое значение долженствования и с ним же и переводится.
You might have paid in the restaurant. - Ты мог бы заплатить в ресторане.
We should have done it long ago. - Нам следовало давно это сделать.
Условная часть предложения может содержать инверсию для выражения эмоциональности.
Had I known about it beforehand I wouldn't have made such a terrible mistake!
Знал бы я об этом заранее, то не совершил бы такой ужасной ошибки!
Would/Should/Might/Could + Have в утвердительных предложениях образуют краткие формы: would've, should've, could've, might've. Эти краткие формы достаточно часто употребляются, особенно в устной речи.
I would've called you, If I had known that you were home.
Отрицательная форма глагола в основной части условного предложения образуется путем добавления отрицательной частицы not после should.
If I hadn't lent you my car, you wouldn't have got into the accident.
Общие и специальные вопросы образуются аналитическим способом, то есть путем переставления членов предложения.
Would we have arrived on time if we hadn't missed the train?
Where would you have lived if you had found your relatives?
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