Названия театров, музеев, картинных галерей, кинотеатров и отелей обычно идут с определенным артиклем . Особенно это правило касается известных вышеперечисленных заведений:

The Procter & Gamble Company или же можно просто Procter & Gamble.

Но, если в названии присутствует слово Company, то определенный артикль может употребляться:

Некоторые аббревиатуры, вследствие очень частого использования, превратились в самостоятельные слова и употребляются без артикля :

C названиями периодических изданий определенный артикль может употребляться, а может и нет. Есть известные газеты и журналы, названия которых употребляются с артиклем, поэтому без определенного артикля их, в общем-то, и не пишут - дело привычки:

The Times, The Sun, The Observer. Но без артикля пишется название газеты Today.

С названиями журналов артикль чаще не употребляется.

С названиями иностранных газет и журналов артикль не употребляется: