Названия театров, музеев, картинных галерей, кинотеатров и отелей обычно идут с определенным артиклем. Особенно это правило касается известных вышеперечисленных заведений:

The Bolshoi Theatre, The Odeon, The Opera House, The Odeon, The Hermitage, The Tate Gallery, The Metropol, The Hilton.