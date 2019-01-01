Урок 2/4
Артикль в названиях в английском языке
Употребление определенного артикля с названиями
Употребление определенного артикля с названиями
Существует ряд имен собственных (название газет, гостиниц), с которыми употребляется или не употребляется определенный артикль. Для данного случая предусмотрены отдельные правила, которые желательно знать. Ошибка употребления артикля в данном случае - наименее грубая во всей теме. Артикли с именами собственными (кроме имен людей и животных), несмотря на правила, часто употребляются по привычке или традиции. И если вы не студент языкового ВУЗа, можно сильно не переживать по поводу использования артикля с именами собственными. Но если вы хотите быть грамотным на все 100%, тогда эта тема для вас.
Названия театров, музеев, картинных галерей, кинотеатров и отелей обычно идут с определенным артиклем. Особенно это правило касается известных вышеперечисленных заведений:
The Bolshoi Theatre, The Odeon, The Opera House, The Odeon, The Hermitage, The Tate Gallery, The Metropol, The Hilton.
С названиями большинства политических и государственных учреждений употребляется определенный артикль:
The Kremlin, The House of Lords, The Senate, The Army, The Defence ministry.
Определенный артикль употребляется с названиями организаций:The United Nations (the UN), The KGB, The EU (the European Union), the BBC.
Некоторые аббревиатуры, вследствие очень частого использования, превратились в самостоятельные слова и употребляются без артикля:
NATO, IBM, Xerox, Greenpeace.
Но, если в названии присутствует слово Company, то определенный артикль может употребляться:
The Procter & Gamble Company или же можно просто Procter & Gamble.
C названиями периодических изданий определенный артикль может употребляться, а может и нет. Есть известные газеты и журналы, названия которых употребляются с артиклем, поэтому без определенного артикля их, в общем-то, и не пишут - дело привычки:
The Times, The Sun, The Observer. Но без артикля пишется название газеты Today.
С названиями журналов артикль чаще не употребляется.
С названиями иностранных газет и журналов артикль не употребляется:
Komsomolskaya Pravda, Domovoy.
Названия музыкальных групп, в которых присутствует множественное число, как правило, пишутся с определенным артиклем. Это правило одинаково касается, как известных групп, так и не очень:
The Beatles, The Dogs.
Но, при транслитерации на русский язык определенный артикль "теряется". Поэтому, исходя из русского варианта Биттлз, Роллинг Стоунз, многие уже не ставят определенный артикль в английском варианте. По сути, это упущение не является грубой ошибкой. Остальные названия групп пишутся без определенного артикля:
Queen, Metallica, Roxette.
Определенный артикль здесь может ставиться, но не по правилам, а по смысловым нуждам:
The Who.
Названия спортивных событий пишутся с определенным артиклем:
The Olympic Games, The World Cup.
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