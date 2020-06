И разумеется, артикли не употребляются с названиями дней недели и месяцами, так как большинство из них произошло от имен собственных:

Обратите внимание, что названия дней недели в английском языке пишутся с большой буквы.

Артикли здесь возможны, но только в особом контексте.

We met on Friday. - Мы встретились в (прошлую) пятницу.

After so many years we met on a Friday last month. - После стольких лет мы встретились в одну из пятниц в прошлом месяце.