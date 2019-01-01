  1. Названия школ, колледжей и университетов, в состав которых входят имена собственные, употребляются без артикля:

    Trinity College, Oxford University, Salisbury Grammar School.

    Но, если обозначение учебного учреждения поставить на первое место, то определенный артикль возможен:

    London University - The University of London.

  2. Названия улиц, проспектов, площадей и парков обычно пишутся без определенного артикля:

    Nikitskaya street, Fleet street, Trafalgar Square, Broadway, Gorky Park.

    Есть несколько исторических исключений:

    The High street, The Mall, The Strand, The Wall street.

  3. Артикль не используется в названии аэропортов, станций и мостов:

    Kennedy airport, Heathrow, Vnukovo; Novogireevo station, Tovarnaya station; Tower Bridge, Kievsky Bridge.

  4. C названиями храмов, церквей и соборов артикль не употребляется:

    St. Paul`s Cathedral, Trinity Church.

  5. И разумеется, артикли не употребляются с названиями дней недели и месяцами, так как большинство из них произошло от имен собственных:

    January, February, Thursday, Saturday.

    Обратите внимание, что названия дней недели в английском языке пишутся с большой буквы.

    Артикли здесь возможны, но только в особом контексте.

    We met on Friday. - Мы встретились в (прошлую) пятницу.
    After so many years we met on a Friday last month. - После стольких лет мы встретились в одну из пятниц в прошлом месяце.

    Эти исключения показывают, какой сильной смысловой нагрузкой обладают артикли. Но будьте осторожны - если вы не до конца "чувствуете" артикли, то лучше не выходите за пределы их грамматических рамок.

  6. Названия языков пишутся без артиклей:

    English, French, German, Italian…

     

    She speaks English fluently.

    Но, если после названия языка стоит слово language, то непосредственно перед названием ставится определенный артикль.

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