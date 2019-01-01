Урок 3/4
Имена собственные без артикля
Имена собственные без артикля в английском языке
Имена собственные без артикля в английском языке
Названия школ, колледжей и университетов, в состав которых входят имена собственные, употребляются без артикля:
Trinity College, Oxford University, Salisbury Grammar School.
Но, если обозначение учебного учреждения поставить на первое место, то определенный артикль возможен:
London University - The University of London.
Названия улиц, проспектов, площадей и парков обычно пишутся без определенного артикля:
Nikitskaya street, Fleet street, Trafalgar Square, Broadway, Gorky Park.
Есть несколько исторических исключений:
The High street, The Mall, The Strand, The Wall street.
Артикль не используется в названии аэропортов, станций и мостов:
Kennedy airport, Heathrow, Vnukovo; Novogireevo station, Tovarnaya station; Tower Bridge, Kievsky Bridge.
C названиями храмов, церквей и соборов артикль не употребляется:
St. Paul`s Cathedral, Trinity Church.
И разумеется, артикли не употребляются с названиями дней недели и месяцами, так как большинство из них произошло от имен собственных:
January, February, Thursday, Saturday.
Обратите внимание, что названия дней недели в английском языке пишутся с большой буквы.
Артикли здесь возможны, но только в особом контексте.
We met on Friday. - Мы встретились в (прошлую) пятницу.
After so many years we met on a Friday last month. - После стольких лет мы встретились в одну из пятниц в прошлом месяце.
Эти исключения показывают, какой сильной смысловой нагрузкой обладают артикли. Но будьте осторожны - если вы не до конца "чувствуете" артикли, то лучше не выходите за пределы их грамматических рамок.
Названия языков пишутся без артиклей:English, French, German, Italian…
She speaks English fluently.
Но, если после названия языка стоит слово language, то непосредственно перед названием ставится определенный артикль.
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