Но, если обозначение учебного учреждения поставить на первое место, то определенный артикль возможен:

Названия школ, колледжей и университетов, в состав которых входят имена собственные, употребляются без артикля:

Названия улиц, проспектов, площадей и парков обычно пишутся без определенного артикля:

Артикль не используется в названии аэропортов, станций и мостов:

И разумеется, артикли не употребляются с названиями дней недели и месяцами, так как большинство из них произошло от имен собственных:

January, February, Thursday, Saturday.

Обратите внимание, что названия дней недели в английском языке пишутся с большой буквы.

Артикли здесь возможны, но только в особом контексте.

We met on Friday. - Мы встретились в (прошлую) пятницу.

After so many years we met on a Friday last month. - После стольких лет мы встретились в одну из пятниц в прошлом месяце.

Эти исключения показывают, какой сильной смысловой нагрузкой обладают артикли. Но будьте осторожны - если вы не до конца "чувствуете" артикли, то лучше не выходите за пределы их грамматических рамок.