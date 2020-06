The Sudan, The Yemen, The Argentina - эти названия стран могут употребляться и без артикля. Также The Netherlands (Нидерланды), так как в названии по историческим причинам присутствует множественное число.

Страны, в названии которых присутствуют такие термины, как Штаты, Республика, Федерация, Королевство… то есть не собственные имена: The United States of America, The United Kingdom, The Russian Federation. С аббревиатурами этих названий определенный артикль тоже употребляется: The USSR.

Примечание

Определенный и неопределенный артикль могут употребляться с названиями городов и стран, но только при наличии особого контекста.

It was the Paris of my youth. Это был (тот самый) Париж моей юности.

"of my youth" - это необходимый для использования определенного артикля контекст.