В этом уроке рассмотрим употребление артикля с именами собственными. Как Вы помните, в английском языке два артикля: определенный и неопределенный. И можно говорить о так называемом "нулевом" артикле, то есть о случаях, когда артикль не употребляется.

Мы уже отмечали в уроках уровня Elementary, что артикль выполняет смыслоразличительную функцию. Наличие или отсутствие артикля может сильно повлиять на перевод предложения. Артикль в английском языке - это самая неоднозначная вещь в английской грамматике. Артикль больше остальных грамматических явлений употребляется "по интуиции". И чтобы развить эту интуицию, нужно знать основные правила употребления артикля и исключения. Только после этого Вы сможете свободно ориентироваться в артиклях.

Интересно, что артикль можно употреблять (или не употреблять) даже тогда, когда это запрещено правилами! Но только если Вы сможете объяснить, почему Вы употребили тот или иной артикль. В газетах и прочих литературных источниках Вы будете встречать такие моменты использования артиклей, которые не были описаны в учебниках. И чаще всего это не будет ошибкой. Просто далеко не все рассматривается в учебниках.

Обладая прочными базовыми знаниями, Вы без труда поймете нюансы употребления артикля. В случае с географическими именами и названиями нельзя наверняка сказать, что артикль употребляется только так, а не иначе. Поэтому при объяснении правил добавляется "как правило" или "обычно".

Ниже дана информация о классическом употреблении артикля.