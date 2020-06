В английском языке существует несколько типов условных предложений. В разных учебных материалах количество этих типов может варьироваться от трех до пяти. Мы выделяем четыре таких типа. В этой теме рассмотрим два типа условных предложений.

Условные предложения в английском языке, как и в русском, являются предложениями сложно-подчиненными. Но, если исходить из перевода на русский язык, английские условные предложения отличаются от русских.

Любое условное предложение состоит из двух частей - условной и основной. Условная часть, как и в русском языке, обычно выражается при помощи наречия если/if.

Первый тип условных предложений называется реальным, т.к. выполнение условий в этих предложениях вполне осуществимо.

Несмотря на русский перевод, условная часть предложения выражается только при помощи Настоящего времени (обычно Present Simple). А в основной части используется будущее время.

If you finish your homework, we shall go to the cinema.

В русском переводе обе части предложения будут находиться в будущем времени.

Если ты закончишь домашнюю работу, мы пойдем в кино.

Помимо if, употребляются такие слова и фразы, как: when, as soon as (как только), before, until.

When she reads the letter, she will become nervous.

As soon as you are ready, I'll drive you home.

Также в условных предложениях используется союз unless (если только не/ разве только не), который можно заменить на if + not (отрицание). После союза unless глагол-сказуемое ставится в утвердительной форме, поскольку союз unless уже заключает в себе отрицание.

She will forget about it unless we remind her.

Она забудет про это, если только мы ей не напомним.

She will forget about it if we don't remind her.

Придаточное предложение, которое обычно начинается со слова if, может стоять как в начале условного предложения (перед главным предложением), так и в конце. Если оно стоит в начале, то после него ставится запятая. Если же оно стоит в конце, то перед ним запятая не ставится.

If you leave now, you'll catch the train.

You'll catch the train if you leave now.

Примечание

В условной части помимо Present Simple, могут использоваться следующие настоящие времена: Present Continuous и Present Perfect. If you are looking for troubles, you'll them. When you have finished the letter, I'll post it.

Когда закончишь письмо, я его отправлю. В основной части может использоваться конструкция be going to (см. соответствующий урок), которая также указывает на совершение действия в будущем; но, чаще всего, используется Future Simple. If I win in the lottery, I am going to buy a new car.

Отрицательные и вопросительные формы

Условная часть предложения может иметь отрицательную форму в соответствии с грамматическим временем, в котором оно находится.

If we don't/can't find the money, we shall call the police.

Основная часть условного предложения также может иметь отрицание.

When he returns home, I won't talk to him anymore.

Когда условное предложение является вопросом, то только основная часть предложения имеет форму вопроса, условная же часть может иметь либо повествовательную, либо вопросительную форму.

Will you believe me, will you still feed me when I am sixty-four? (The Beatles) Will she forgive him, if he doesn't take his words back? What will happen to us, if we loose?

Ответы на вопросы

Так как вопросы задаются к основной части предложения, то и ответы формируются относительно основной части.